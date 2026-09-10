Νέα Υόρκη: 2.977 drones σχημάτισαν τους Δίδυμους Πύργους (Videos)

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Ένα εντυπωσιακό show με drones φώτισε τον ουρανό της Νέας Υόρκης το βράδυ της Τετάρτης (10/11), στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης προς τιμή των θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου.
Το καλλιτεχνικό έργο για την 25η επέτειο της τραγωδίας, με τίτλο «2.977 Lights Over New York Harbor» (2.977 Φώτα πάνω από το λιμάνι της Νέας Υόρκης), περιλάμβανε 2.977 φώτα, δηλαδή drones, ένα για κάθε θύμα των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Τα drones σχημάτισαν το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων σε πραγματική αρχιτεκτονική κλίμακα.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το συγκεκριμένο συμβολικό σόου δημόσιας τέχνης δημιουργήθηκε σε συνεργασία με μέλη της κοινότητας της 11ης Σεπτεμβρίου, μεταξύ των οποίων συγγενείς, επιζώντες και μέλη των ομάδων εκτάκτων αναγκών που ήταν μεταξύ των πρώτων ανταποκριτών που έφτασαν στο σημείο.
Το έργο αποκαλύφθηκε πριν από την εορταστική εκδήλωση της Παρασκευής και παρουσιάστηκε ως μια δωρεάν δημόσια εκδήλωση με επίκεντρο τον προβληματισμό και την ενότητα.
Tonight’s powerful 9/11 Tribute Drone Show from Lower Manhattan #NeverForget pic.twitter.com/TNvCZcnJmj— Max Guliani (@maximusupinNYc) September 10, 2026
Οι διοργανωτές ανέφεραν ότι η εναέρια παράσταση διαμορφώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων η Μπρέντα Μπέρκμαν, μέλος των πρώτων ανταποκριτών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) και καλλιτέχνιδα, τον Τιμ Μπράουν, μέλος των πρώτων ανταποκριτών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (FDNY) το 1993 και το 2001, την Τέρι Στράντα, πρόεδρο της οργάνωσης «9/11 Families United» και χήρα του Τομ Στράντα, τον Τζιμ Σμιθ, του οποίου η σύζυγος, η αστυνομικός της Αστυνομικής Υπηρεσίας της Νέας Υόρκης (NYPD) Μόιρα Σμιθ, σκοτώθηκε στις επιθέσεις και τη Τζενεβίβ Σίλερ, κόρη του Στίβεν Σίλερ.
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