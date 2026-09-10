Ιταλία: Δύο νεκρές από τη σφοδρή κακοκαιρία – Πλημμύρες, ανεμοστρόβιλος και κατολισθήσεις (Videos)

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Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους την Πέμπτη στην Ιταλία, καθώς σφοδρή κακοκαιρία έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες, προβλήματα στις μετακινήσεις, κατολισθήσεις και δεκάδες επιχειρήσεις διάσωσης.

Το πρώτο θανατηφόρο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στην περιφέρεια Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια, στη βορειοανατολική Ιταλία.

Σύμφωνα με το Rai News, μία 83χρονη γυναίκα πνίγηκε στη Λατιζάνα, στην επαρχία του Ούντινε, όταν εισήλθε με το όχημά της σε πλημμυρισμένη ανισόπεδη διάβαση και εγκλωβίστηκε από τα νερά.

Στην Τοσκάνη, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, μία ακόμη γυναίκα βρήκε τραγικό θάνατο εξαιτίας ανεμοστρόβιλου. Κατά την προσπάθειά της να κλείσει ένα παράθυρο, το τζάμι θρυμματίστηκε από τη δύναμη του ανέμου, προκαλώντας της σοβαρό τραύμα και μοιραία αιμορραγία στον λαιμό.

Ondata di maltempo, donna muore annegata in un sottopassaggio allagato in Friuli. La vittima era nella sua auto vicino Udine. Disagi per il meteo in Lombardia e Toscana. #ANSA pic.twitter.com/232qVZqoNv — Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) September 10, 2026

Πάνω από 63.000 κεραυνοί στην Τοσκάνη

Ιδιαίτερα έντονα ήταν τα φαινόμενα στην Τοσκάνη, όπου μέσα σε 12 ώρες καταγράφηκαν περισσότεροι από 63.000 κεραυνοί.

Στην περιοχή του Γκροσέτο έπεσαν έως και 115 χιλιοστά βροχής, ενώ η Πολιτική Προστασία και η Πυροσβεστική πραγματοποίησαν περισσότερες από 200 επιχειρήσεις, μεταξύ άλλων για τη διάσωση ανθρώπων από πλημμυρισμένες ανισόπεδες διαβάσεις.

Πλημμύρες και πτώσεις δέντρων αναφέρθηκαν επίσης σε άλλες περιοχές της Τοσκάνης, καθώς και στις περιφέρειες Μάρκε και Πεδεμόντιο.

WATCH: A massive waterspout was spotted off the coast of Santa Margherita Ligure, Italy. pic.twitter.com/bnGC20Bm63 September 10, 2026

Κατολίσθηση στη Λομβαρδία – Εκκενώθηκαν 45 άνθρωποι

Στη Λομβαρδία, 45 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση στο Βαλ Μασίνο, στην επαρχία του Σόντριο.

Προβλήματα προκλήθηκαν και στο νοσοκομείο Spedali Civili της Μπρέσια, όπου νερά εισχώρησαν ακόμη και στη μονάδα εντατικής θεραπείας καρδιολογικών περιστατικών.

Για προληπτικούς λόγους, δύο ασθενείς μεταφέρθηκαν σε άλλο σημείο, ενώ μικρότερης έκτασης πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν και σε άλλα τμήματα του νοσοκομείου, προτού η κατάσταση τεθεί υπό έλεγχο.

Il maltempo si è abbattuto sul Centro-Nord con grandinate e violenti nubifragi. In Friuli una donna è morta in un sottopassaggio annegato.#tg3 pic.twitter.com/ID0DG0ns1w — Tg3 (@Tg3web) September 10, 2026

Υπερχείλισε ο Λάμπρο στο Μιλάνο

Στο Μιλάνο, ο ποταμός Λάμπρο υπερχείλισε κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα δρόμοι της πόλης να πλημμυρίσουν προσωρινά.

Στο κοντινό Βιμοντρόνε, αρκετά αυτοκίνητα εγκλωβίστηκαν μέσα σε πλημμυρισμένη ανισόπεδη διάβαση, με την Πυροσβεστική να επεμβαίνει για την παροχή βοήθειας στους επιβαίνοντες.

Προβλήματα στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις

Οι έντονες βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα και στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες στο Φριούλι-Βενέτσια Τζούλια.

Ανισόπεδες διαβάσεις στη Λατιζάνα, το Σαν Τζόρτζιο ντι Νογκάρο και την Τορβισκόζα βρέθηκαν κάτω από το νερό, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των τρένων που έφτασαν έως και τη μία ώρα.

Σε ορισμένες γραμμές επιστρατεύθηκαν λεωφορεία για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

9 settembre 2026#Italia



Anche in Toscana il maltempo è stato molto intenso. A Carrara sono caduti circa 100 mm di #pioggia in pochi minuti, causando gravi #allagamenti. pic.twitter.com/O9I3bwG4yL — FOCUS SULLA TERRA (@Focus_Terra) September 10, 2026

Πλημμύρες στη Λιγουρία και δεκάδες κλήσεις στο Άστι

Στη Λιγουρία, ο ποταμός Λαβάνια υπερχείλισε σε αρκετά σημεία στο Καλβάρι, κοντά στη Γένοβα, προκαλώντας νέα προβλήματα.

Παράλληλα, στην πόλη Άστι, στην περιφέρεια του Πεδεμοντίου, η Πυροσβεστική Υπηρεσία δέχθηκε περίπου 70 κλήσεις για παροχή βοήθειας, κυρίως από κατοίκους ισόγειων διαμερισμάτων και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων.

Πλημμύρισαν σταθμοί του μετρό στη Ρώμη

Σοβαρά προβλήματα σημειώθηκαν και στη Ρώμη, όπου ισχυρή καταιγίδα προκάλεσε πτώσεις δέντρων και ζημιές σε δεκάδες αυτοκίνητα.

Την ίδια ώρα, δύο κεντρικοί σταθμοί του μετρό πλημμύρισαν, δημιουργώντας επιπλέον δυσκολίες στις μετακινήσεις.

Πορτοκαλί συναγερμός σε τέσσερις περιφέρειες

Σε ισχύ βρίσκεται πορτοκαλί προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας: Βένετο, Εμίλια-Ρομάνια, Τοσκάνη και Μάρκε.

Το κύμα κακοκαιρίας συνδέεται με βαρομετρικό χαμηλό από τον Ατλαντικό, το οποίο φέρνει νέες ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ιταλία.

Οι Αρχές έχουν προειδοποιήσει για τον κίνδυνο νέων πλημμυρών, κατολισθήσεων και απότομης ανόδου της στάθμης μικρότερων ποταμών και χειμάρρων στις περιοχές που έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών αναμένεται σε ολόκληρη τη χώρα μετά τα μεσάνυχτα.

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