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11.09.2026 00:53

Τραγωδία στη Μεσσηνία: 60χρονος καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα 

11.09.2026 00:53
EKAV

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Χωρίς τις αισθήσεις του απεγκλωβίστηκε άνδρας ηλικίας 60 ετών που καταπλακώθηκε από γεωργικό ελκυστήρα στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε σήμερα περίπου στις 22:30 για παροχή βοηθείας στο περιστατικό.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων. Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής ο 60χρόνος, απεγκλωβίστηκε από τις πυροσβεστικές δυνάμεις χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.09.2026 02:17
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