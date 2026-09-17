Ελλάδα: Στις ακριβότερες χώρες της ΕΕ σε βενζίνη και ντίζελ με τον χαμηλότερο μέσο μισθό

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Η ενεργειακή κρίση χτυπάει «κόκκινο» με όλους τους διεθνείς αναλυτές να κάνουν λόγο για εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα λόγω της εκρηκτικής ακρίβειας σε βενζίνη και πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει στα τέλη Σεπτεμβρίου μέτρα στήριξης που σύμφωνα με τις διαρροές αναμένεται συνολικά να φτάσουν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Η «αρχιτεκτονική» των μέτρων αναμένεται, εκτός απροόπτου, να κινηθεί στα γνωστά μέτρα με επιδότηση σε ντίζελ και ίσως και στη βενζίνη ενώ έμφαση αναμένεται να δοθεί στο πετρέλαιο θέρμανσης καθώς οι εκτιμήσεις είναι ότι μπορεί να βγει στην αγορά ακριβότερο κατά 70% σε σχέση με πέρσι. Μόνο που τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η οποιαδήποτε επιδότηση από 10 έως 15 λεπτά σε βενζίνη και ντίζελ εξανεμίζεται από τις συνεχείς αυξήσεις.

Η ενεργειακή κρίση ασφαλώς και δεν χτυπά μόνο την Ελλάδα. Όμως, κάθε χώρα αντιμετωπίζει με διαφορετικά μέτρα την εκρηκτική αύξηση των τιμών των καυσίμων, έχει διαφορετικό φορολογικό καθεστώς ενώ εξαιρετικά κρίσιμος είναι και ο παράγοντας του ύψους του μέσου μισθού στους 27 της ΕΕ.

Έτσι η Ελλάδα εμφανίζεται στο κλαμπ των ακριβότερων χωρών της ΕΕ όσον αφορά στην τιμή της βενζίνης και του ντίζελ, παρά την επιδότηση, και παράλληλα στο κλαμπ των χωρών με τον μικρότερο μέσο μισθό. Σε μια προσπάθεια να καταλάβουμε τι παίζει με τις τιμές των καυσίμων παρουσιάζουμε τους τρεις κρίσιμους παράγοντες. Σε τι επίπεδο κινούνται βενζίνη και ντίζελ σε κάθε χώρα της ΕΕ, τι μέτρα έλαβαν και ποιοι είναι οι μέσοι μισθοί.

Η Ελλάδα στην 6η θέση της ακρίβειας στη βενζίνη, στη 12η στο ντίζελ

Τα τελευταία συγκρίσιμα στοιχεία του Weekly Oil Bulletin της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με ημερομηνία τιμών 14 Σεπτεμβρίου 2026, δείχνουν ότι η μέση σταθμισμένη τιμή στην ΕΕ έχει φθάσει περίπου στα 2,063 ευρώ το λίτρο για την αμόλυβδη και στα 2,159 ευρώ για το ντίζελ.

Η Ελλάδα βρίσκεται στις ακριβότερες χώρες της Ευρώπης όσον αφορά τη βενζίνη. Η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,158 ευρώ ανά λίτρο, γεγονός που την κατατάσσει 6η ακριβότερη μεταξύ των 27 κρατών-μελών, πίσω μόνο από τη Δανία, την Ολλανδία, τη Γερμανία, τη Φινλανδία και τη Γαλλία.

Η βενζίνη στην Ελλάδα βρίσκεται περίπου 9,5 λεπτά ανά λίτρο πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στο ντίζελ η εικόνα είναι διαφορετική. Με τιμή 2,122 ευρώ το λίτρο, η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση από την ακριβότερη προς τη φθηνότερη χώρα, ενώ το ντίζελ περίπου 3,7 λεπτά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι τιμές σε σχέση με τον μέσο μισθό

Ο πιο κρίσιμος παράγοντας ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως η ενεργειακή, είναι το ύψος του μέσου μισθού σε κάθε χώρα. Και αυτό γιατί καταδεικνύει με τον πιο απτό τρόπο τι σημαίνει για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς η ακρίβεια.

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική για την εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι πολίτες της χώρας σε σχέση με τους πολίτες των άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Γιατί η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις έξι ακριβότερες χώρες της ΕΕ στη βενζίνη, αλλά έχει μακράν τον χαμηλότερο μέσο μισθό μεταξύ των έξι χωρών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο αμέσως επόμενος χαμηλότερος μέσος μισθός, αυτός της Γαλλίας, είναι περίπου 2,44 φορές μεγαλύτερος από τον ελληνικό. Ο πίνακας που ακολουθεί είναι αποκαλυπτικός για την απόκλιση που έχει η Ελλάδα από τις χώρες της ΕΕ όσον αφορά τον μέσο μισθό σε συνδυασμό με την ακρίβεια στα καύσιμα.

Θέση βενζίνης Χώρα Μέσος μικτός ετήσιος μισθός 2024 Ανά μήνα /12 1 Δανία €71.565 €5.964 2 Ολλανδία περ. €66.000 περ. €5.500 3 Γερμανία €53.791 €4.483 4 Φινλανδία €49.428 €4.119 5 Γαλλία €43.790 €3.649 6 Ελλάδα €17.954 €1.496

Αντίστοιχα, η Ελλάδα είναι στις 12 ακριβότερες χώρες της ΕΕ στο ντίζελ και παράλληλα έχει τον χαμηλότερο μέσο μισθό με μεγάλη διαφορά. Το Λουξεμβούργο, για παράδειγμα, έχει σχεδόν την ίδια τιμή ντίζελ με την Ελλάδα, αλλά ο μέσος μικτός μισθός του είναι περίπου 4,6 φορές μεγαλύτερος. Η Ιταλία έχει σχεδόν 87% υψηλότερο μέσο μισθό και η Πορτογαλία περίπου 38% υψηλότερο.

Θέση ντίζελ Χώρα Μέσος μικτός ετήσιος μισθός 2024 Ανά μήνα /12 1 Φινλανδία €49.428 €4.119 2 Δανία €71.565 €5.964 3 Ολλανδία* ≈€66.000 ≈€5.500 4 Γερμανία €53.791 €4.483 5 Γαλλία €43.790 €3.649 6 Βέλγιο €59.632 €4.969 7 Αυστρία €58.600 €4.883 8 Ιταλία €33.523 €2.794 9 Λιθουανία €29.104 €2.425 10 Πορτογαλία €24.818 €2.068 11 Λουξεμβούργο €82.969 €6.914 12 Ελλάδα €17.954 €1.496

Για να κατανοήσουμε ακόμα περισσότερο ότι η ακρίβεια στην Ελλάδα βιώνεται πιο επώδυνα εξαιτίας των πολύ χαμηλών μισθών αρκεί να κάνουμε μια σύγκριση. Πόσα λίτρα βενζίνη και ντίζελ μπορούν να αγοραστούν με τον μέσο μισθό στην Ελλάδα και πόσα στις άλλες χώρες που είναι επίσης στον κλαμπ των ακριβότερων.

Από αυτή τη σύγκριση προκύπτουν τα εξής δυστοπικά:

1] Η Ελλάδα έχει σχεδόν την ίδια τιμή βενζίνης με τη Γαλλία — 2,158 έναντι 2,172 ευρώ — αλλά ο μέσος μικτός μισθός αγοράζει 693 λίτρα στην Ελλάδα έναντι 1.680 στη Γαλλία.

2] Στη Δανία η βενζίνη είναι ακριβότερη, στα 2,564 ευρώ, αλλά ο μέσος μισθός μπορεί θεωρητικά να αγοράσει 2.326 λίτρα, δηλαδή 3,36 φορές περισσότερα από ό,τι στην Ελλάδα.

3] Ένα γέμισμα 50 λίτρων κοστίζει στην Ελλάδα περίπου 108 ευρώ, ποσό ίσο με 7,2% του μέσου μικτού μηνιαίου μισθού. Στη Δανία τα ίδια 50 λίτρα κοστίζουν περισσότερο, περίπου 128 ευρώ, αλλά αντιστοιχούν μόλις στο 2,15% του μέσου μισθού.

Χώρα Τιμή €/λ. Μέσος μικτός μήνα Λίτρα που αγοράζει ένας μισθός Σε σχέση με Ελλάδα Δανία 2,564 € 5.964 € 2.326 λ. 3,36 φορές Ολλανδία 2,434 € ~5.500 € 2.260 λ. 3,26 φορές Γερμανία 2,357 € 4.483 € 1.902 λ. 2,74 φορές Φινλανδία 2,317 € 4.119 € 1.778 λ. 2,56 φορές Γαλλία 2,172 € 3.649 € 1.680 λ. 2,42 φορές Ελλάδα 2,158 € 1.496 € 693 λ. —

Στο ντίζελ η σύγκριση είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή. Ελλάδα και Λουξεμβούργο έχουν σχεδόν ακριβώς την ίδια τιμή: 2,122 και 2,123 ευρώ ανά λίτρο αντίστοιχα. Όμως ο μέσος μικτός μισθός αγοράζει στην Ελλάδα 705 λίτρα

και στο Λουξεμβούργο 3.257 λίτρα. Δηλαδή, στο Λουξεμβούργο ο αντίστοιχος μισθός αγοράζει 4,6 φορές περισσότερο ντίζελ. Ακόμη και η Πορτογαλία, που έχει τιμή ντίζελ ελαφρώς υψηλότερη από την Ελλάδα — 2,152 έναντι 2,122 ευρώ — έχει αγοραστική δυνατότητα περίπου 961 λίτρων, δηλαδή 36% περισσότερων από την Ελλάδα.

Οι 6 φθηνότερες χώρες σε βενζίνη και ντίζελ μείωσαν τους φόρους – Η Ελλάδα όχι

Το κοινό στοιχείο στις περισσότερες χώρες που βρίσκονται σήμερα στις χαμηλότερες θέσεις της ευρωπαϊκής κατάταξης τιμών είναι ότι παρενέβησαν άμεσα είτε στους φόρους είτε στην ίδια τη λιανική τιμή.

Η Μάλτα , φθηνότερη σε βενζίνη και ντίζελ, κρατά τις τιμές διοικητικά σταθερές με κρατική στήριξη.

, φθηνότερη σε βενζίνη και ντίζελ, κρατά τις τιμές διοικητικά σταθερές με κρατική στήριξη. Η Σουηδία μείωσε τους ειδικούς φόρους στα ευρωπαϊκά ελάχιστα και στη συνέχεια ακόμη χαμηλότερα με ειδική άδεια.

μείωσε τους ειδικούς φόρους στα ευρωπαϊκά ελάχιστα και στη συνέχεια ακόμη χαμηλότερα με ειδική άδεια. Η Κύπρος και η Ουγγαρία κατέβασαν επίσης τους ΕΦΚ στα κατώτατα επίπεδα της ΕΕ.

και η κατέβασαν επίσης τους ΕΦΚ στα κατώτατα επίπεδα της ΕΕ. Η Σλοβενία συνδύασε μειωμένους φόρους με ρυθμιζόμενες τιμές στα πρατήρια.

συνδύασε μειωμένους φόρους με ρυθμιζόμενες τιμές στα πρατήρια. Η Ισπανία επέλεξε επιδότηση 20 λεπτών το λίτρο για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και η Βουλγαρία στοχευμένες ενισχύσεις και ελέγχους της αγοράς.

επέλεξε επιδότηση 20 λεπτών το λίτρο για συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους και η στοχευμένες ενισχύσεις και ελέγχους της αγοράς. Η Ελλάδα ακολούθησε σαφώς πιο περιορισμένη παρέμβαση στην αντλία, εστιάζοντας κυρίως στην επιδότηση του ντίζελ, ενώ δεν προχώρησε σε οριζόντια μείωση του ΕΦΚ της βενζίνης, ο οποίος παραμένει στα 70 λεπτά το λίτρο έναντι ευρωπαϊκού ελάχιστου 35,9 λεπτών.

Έτσι, ενώ αρκετές από τις φθηνότερες χώρες χρησιμοποίησαν τη φορολογία ως βασικό εργαλείο συγκράτησης της τιμής, η Ελλάδα επέλεξε να μην το κάνει.

Στους δύο πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι έξι χώρες με τη μικρότερη τιμή βενζίνης και ντίζελ καθώς και τα μέτρα που πήραν.

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον επίσημο συγκεντρωτικό πίνακα της Κομισιόν με τα εθνικά μέτρα έκτακτης ανάγκης που θεσπίστηκαν από τα κράτη μέλη της ΕΕ από τις 28 Φεβρουαρίου 2026 και είναι σε ισχύ, με την τελευταία ενημέρωση να έχει γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2026.

Οι 6 χώρες της ΕΕ που έχουν τη χαμηλότερη τιμή βενζίνης

Θέση Χώρα Τιμή 14/9 Τι μέτρα έχει πάρει 1 Μάλτα 1,340 €/λ. Η κυβέρνηση διατηρεί σταθερές τις τιμές των καυσίμων μέσω κρατικής στήριξης· οι μεταβολές γίνονται με κυβερνητική απόφαση. 2 Σουηδία 1,514 €/λ. Μείωσε προσωρινά τους φόρους βενζίνης και ντίζελ στα ελάχιστα επίπεδα της Οδηγίας Φορολόγησης Ενέργειας από 1/5 έως 30/9 και πήρε ειδική άδεια να κινηθεί ακόμη χαμηλότερα από τα ευρωπαϊκά ελάχιστα από 1/7 έως 30/11. Απελευθέρωσε και στρατηγικά αποθέματα. 3 Βουλγαρία 1,620 €/λ. Δεν επέλεξε γενικευμένη μείωση ΕΦΚ. Έδωσε στοχευμένη βοήθεια για δαπάνες καυσίμων σε χαμηλά εισοδήματα, ενισχύσεις σε μεταφορικές επιχειρήσεις και έθεσε υπό παρακολούθηση τη διαμόρφωση των τιμών και πιθανές αντιανταγωνιστικές πρακτικές. 4 Σλοβενία 1,641 €/λ. Μείωσε σημαντικά τον ΕΦΚ σε βενζίνη και ντίζελ, διατηρεί ρυθμιζόμενες τιμές στα πρατήρια εκτός αυτοκινητοδρόμων, έριξε τον ΕΦΚ της βενζίνης στα 0,41759 €/λ. και μηδένισε προσωρινά περιβαλλοντική επιβάρυνση και εισφορά ενεργειακής απόδοσης. Απελευθέρωσε επίσης έως 30 εκατ. λίτρα ντίζελ από αποθέματα. 5 Κύπρος 1,650 €/λ. Μείωσε τους ειδικούς φόρους σε βενζίνη και καύσιμα μεταφορών στα κατώτατα επίπεδα που επιτρέπει η ΕΕ, από 1/4 έως 17/9/2026. 6 Ουγγαρία 1,714 €/λ. Μείωσε τον ΕΦΚ μη premium βενζίνης στα 359 €/1.000 λίτρα, δηλαδή στο ευρωπαϊκό ελάχιστο. Παράλληλα απελευθέρωσε 352 εκατ. λίτρα βενζίνης και 610 εκατ. λίτρα ντίζελ από στρατηγικά αποθέματα.

Οι 6 χώρες της ΕΕ που έχουν τη χαμηλότερη τιμή ντίζελ

Θέση Χώρα Τιμή 14/9 Κύριο μέτρο 1 Μάλτα 1,210 €/λ. Σταθερή διοικητικά τιμή με κρατική στήριξη. 2 Ισπανία 1,834 €/λ. Επιδότηση 0,20 €/λίτρο για αγρότες, μεταφορικές επιχειρήσεις και άλλους επιλέξιμους επαγγελματίες, μαζί με απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων. 3 Σλοβενία 1,854 €/λ. Μείωση ΕΦΚ — στο ντίζελ μέχρι το χαμηλότερο επιτρεπόμενο επίπεδο — ρύθμιση τιμών εκτός αυτοκινητοδρόμων και 30 εκατ. λίτρα από κρατικά αποθέματα. 4 Βουλγαρία 1,856 €/λ. Στοχευμένες επιδοτήσεις σε χαμηλά εισοδήματα και μεταφορές και έλεγχος της διαμόρφωσης των τιμών, χωρίς οριζόντια φορολογική μείωση που να καταγράφεται στο συγκεκριμένο δελτίο της Κομισιόν. 5 Κύπρος 1,915 €/λ. ΕΦΚ στα κατώτατα ευρωπαϊκά επίπεδα έως 17/9. 6 Ουγγαρία 1,919 €/λ. ΕΦΚ ντίζελ στα 330 €/1.000 λίτρα, δηλαδή στο ελάχιστο της ΕΕ, και μεγάλη απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων.

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