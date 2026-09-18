«Ήταν θέμα χρόνου να “φύγει” ο Μαζωνάκης, το θέμα ήταν σε ποιον θα “έσκαγε η βόμβα”»: Τα πρώτα λόγια του Θεοδωρόπουλου μέσα από τη φυλακή

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες γύρω από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με το προφυλακισμένο ζεύγος των γιατρών που κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο να βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» των Αρχών.

Οι Αρχές συνθέτουν το παζλ των ευθυνών εστιάζοντας στη λειτουργία μη δηλωμένου εξοπλισμού πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, στις αντιφάσεις των κατηγορουμένων, στην απόκρυψη στοιχείων, αλλά και στους ισχυρισμούς τους που αποδίδουν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για τα δραματικά συμβάντα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Στις φυλακές Κορυδαλλού, οι δύο εμπλεκόμενοι κρατούνται σε χωριστά κελιά υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Σύμφωνα με το Star, ο 58χρονος Ηλίας Θεοδωρόπουλος προετοιμάζει αίτημα αποφυλάκισης επιμένοντας στην αθωότητά του. «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να “φύγει” ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε η βόμβα”», φέρεται να είπε σε συγκρατούμενους του κατά την άφιξή του.

Από την πλευρά της, η 56χρονη σύζυγός του και επίσης κατηγορούμενη για την υπόθεση, Ιωάννα Γάκα, η οποία κρατείται στο κελί όπου βρισκόταν η Ειρήνη Μουρτζούκου πριν μεταφερθεί στη Θήβα, φέρεται να βρίσκεται σε κακή ψυχολογική κατάσταση, αλλά και να ζήτησε να ενημερωθεί για τη λειτουργία της φυλακής.

«Τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο; Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί μου; Πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα;», φέρεται να ρώτησε η Ιωάννα Γάκα.

Το χρονικό των αυτοψιών του ΙΣΑ

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αλληλογραφία μεταξύ του ΙΣΑ και των δύο γιατρών. Όπως είπε, είναι ήδη γνωστό ότι τον Ιούλιο του 2026 οι γιατροί είχαν αποστείλει έγγραφο στο οποίο γινόταν αναφορά σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας».

Στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή, ο ΙΣΑ παρέδωσε στις αρχές το ιστορικό των τεσσάρων ελέγχων που διενήργησε η Επιτροπή Ελέγχου στο επίμαχο ιδιωτικό ιατρείο.

Οι τέσσερις συγκεκριμένοι έλεγχοι-επισκέψεις, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία και τις ανακοινώσεις, εξελίχθηκαν ως εξής:

17 Ιανουαρίου 2024: Κατά τον πρώτο επανέλεγχο, η Επιτροπή του ΙΣΑ έκρινε ότι ο χώρος λειτουργούσε νόμιμα, χωρίς να εντοπιστεί μη δηλωμένος εξοπλισμός.

25 Ιουλίου 2025: Σε αιφνιδιαστικό έλεγχο καταγράφηκε ο ήδη δηλωμένος εξοπλισμός από το 2018, καθώς και μια συσκευή φυγόκεντρου. Δόθηκε έγγραφη σύσταση για προσκόμιση αδείας ή άμεση απομάκρυνση.

17 Σεπτεμβρίου 2025: Ο προγραμματισμένος επανέλεγχος για το αν υπήρξε συμμόρφωση δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς το ιατρείο βρέθηκε κλειστό.

Σεπτέμβριος 2026: Μετά την τραγική κατάληξη του τραγουδιστή, εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς έγκριση, με τον πρόεδρο του ΙΣΑ να καταγγέλλει «συστηματική παραπλάνηση» των ελεγκτών.

Παρά τις αιτιάσεις του Συλλόγου περί παραπλάνησης, η αλληλογραφία αποκαλύπτει ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 υπήρχαν έγγραφα με αναφορές σε «προσάρτημα οζονοθεραπείας» και όρους που παρέπεμπαν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Επιπλέον, όταν η 56χρονη υπέβαλε στις 23 Ιουλίου 2026 τιμολόγιο αγοράς μηχανήματος πλασμαφαίρεσης ύψους 29.509 ευρώ, ο ΙΣΑ δεν ανέστειλε τη λειτουργία του ιατρείου, αλλά προγραμμάτισε έλεγχο δύο μήνες αργότερα.

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