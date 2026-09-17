Δούκας για Athens ESG Awards: «Η πράσινη μετάβαση πρέπει να φτάνει σε όλους» – Η νέα πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων

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Έναν νέο θεσμό που φιλοδοξεί να μεταφέρει τις αρχές του ESG από τη θεωρία στην πράξη εγκαινιάζει ο Δήμος Αθηναίων με τα Athens ESG Awards, τα οποία παρουσιάστηκαν σε ειδική ημερίδα στο Σεράφειο.

Τα βραβεία εστιάζουν στους τρεις πυλώνες του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης, απευθύνονται σε δημόσια διοίκηση, επιχειρήσεις και πολίτες, ενώ η πρώτη απονομή έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου. Οι δηλώσεις συμμετοχής αναμένεται να ανοίξουν τον Οκτώβριο.

Από τη θεωρία στην καθημερινότητα της πόλης

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική του Δήμου Αθηναίων να καταστήσει το ESG μέρος της καθημερινής λειτουργίας της πόλης και της τοπικής οικονομίας και όχι απλώς ένα πλαίσιο συμμόρφωσης.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, χαρακτήρισε την πρωτοβουλία πρωτοποριακή, επισημαίνοντας ότι είναι η πρώτη φορά που δήμος στη χώρα αναλαμβάνει τη διοργάνωση βραβείων ESG, με στόχο, μεταξύ άλλων, την ανάδειξη επιχειρήσεων –ιδίως μικρομεσαίων– που εμφανίζουν ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα και δυνατότητες στους τομείς της διαφάνειας και της λογοδοσίας.

Όπως εξήγησε, στην ημερίδα παρουσιάστηκε μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των επιχειρήσεων, καθώς και ένα εργαλείο που θα αποτυπώνει τη βιωσιμότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και η παρουσίαση των βραβείων τοποθετούνται στα μέσα Δεκεμβρίου.

Ο ίδιος έθεσε ως ουσιαστικό κριτήριο επιτυχίας το κατά πόσο η Αθήνα θα γίνει πιο πράσινη, πιο δίκαιη και πιο ανθεκτική, με τις αλλαγές να γίνονται αντιληπτές από τους πολίτες στην καθημερινότητά τους. Όπως τόνισε, «η πράσινη μετάβαση πρέπει να φτάνει σε όλους», διαφορετικά δεν μπορεί να θεωρείται πραγματικά βιώσιμη.

Εργαλεία ESG χωρίς κόστος για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ιδιαίτερη θέση στον σχεδιασμό έχουν οι χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Αθήνα.

Στόχος είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρακτικά εργαλεία καθοδήγησης και αυτοαξιολόγησης, αλλά και σε ψηφιακές υπηρεσίες μέσω των οποίων θα μπορούν να καταγράφουν την επίδοσή τους στους δείκτες ESG και να δημιουργούν δωρεάν τη δική τους αναφορά βιωσιμότητας.

Με αυτόν τον τρόπο επιχειρείται να μειωθεί το κόστος και η πολυπλοκότητα εφαρμογής των σχετικών αρχών, ιδιαίτερα για επιχειρήσεις που δεν διαθέτουν εξειδικευμένα στελέχη ή τους οικονομικούς πόρους μεγαλύτερων εταιρειών.

Η αντιδήμαρχος Κοινωνίας των Πολιτών και Επιχειρηματικότητας, Ζαχαρούλα Αγρογιάννη-Μουκριώτου, υπογράμμισε ότι το ζητούμενο είναι το ESG να μετατραπεί σε χρήσιμο εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι σε μία ακόμη υποχρέωση.

Όπως σημείωσε, ο Δήμος επιδιώκει να προσφέρει εργαλεία, να δημιουργήσει συνεργασίες και να αναδείξει καλές πρακτικές, καθώς η μετάβαση σε μια βιώσιμη πόλη δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο από τη δημοτική αρχή, αλλά προϋποθέτει τη συμμετοχή των κατοίκων και της επιχειρηματικής κοινότητας.

Τρεις βασικές κατηγορίες και κορυφαίες διακρίσεις

Τα Athens ESG Awards θα επιβραβεύουν καλές πρακτικές σε τρεις κεντρικές κατηγορίες: Δημόσια Διοίκηση, Επιχειρήσεις και Πολίτες, ενώ προβλέπονται και κορυφαίες διακρίσεις. Οι επιμέρους κατηγορίες και η φιλοσοφία του νέου θεσμού παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά την ημερίδα.

Ο πρόεδρος της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Αθηναίων και καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε ειδικότερα τις κατηγορίες που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση.

Όπως ανέφερε, στόχος δεν είναι μόνο η επιβράβευση των καλών πρακτικών, αλλά και ο εντοπισμός και η προβολή τους, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα προς αξιοποίηση και από άλλους φορείς.

Παράλληλα, φιλοδοξία του εγχειρήματος είναι η δημιουργία μιας σταθερής κοινότητας γύρω από το ESG, η οποία θα φέρνει σε επαφή τον Δήμο, τις επιχειρήσεις, την επιστημονική κοινότητα και τους πολίτες, επιτρέποντας παράλληλα την παρακολούθηση της προόδου της Αθήνας σε ετήσια βάση.

Η «ψηφιακή επόμενη ημέρα» του ESG

Στην τεχνολογική διάσταση του εγχειρήματος αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε., Λάζαρος Καραούλης, ο οποίος συμμετείχε στη συζήτηση για την «ψηφιακή επόμενη ημέρα» του ESG.

Ο κ. Καραούλης επισήμανε ότι η πράσινη μετάβαση δεν μπορεί να αποτελεί αποκλειστική υπόθεση της δημοτικής αρχής, αλλά απαιτεί συλλογική δράση με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, επιστημονικών φορέων, θεσμών και πολιτών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρόλος της ΔΑΕΜ είναι να μεταφέρει αυτή τη στρατηγική στο πεδίο της εφαρμογής, μετατρέποντας την τεχνολογία σε δημόσια αξία.

Η συμβολή της ακαδημαϊκής κοινότητας

Σημαντικό ρόλο στην πρωτοβουλία έχει και η ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεράσιμος Σιάσος, επισήμανε ότι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πόλη εδώ και 190 χρόνια, έχει εντάξει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον πυρήνα της στρατηγικής του.

Τόνισε ακόμη τη στενή συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων, με στόχο η επιστημονική γνώση και η έρευνα να μετατρέπονται σε πρωτοβουλίες με απτό όφελος για την πόλη και τους κατοίκους της.

Κατά τον ίδιο, τα Athens ESG Awards μπορούν να λειτουργήσουν ως ουσιαστικός χώρος συνάντησης και συνεργασίας και να αναδείξουν πρακτικές με μετρήσιμο κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Επισήμανε, παράλληλα, ότι αποστολή ενός σύγχρονου δημόσιου πανεπιστημίου είναι η παραγόμενη γνώση να φτάνει στον πολίτη και να συμβάλλει στην πρόοδο, καθώς πόλη και πανεπιστήμιο μοιράζονται κοινό μέλλον.

Στη συζήτηση με τον δήμαρχο Αθηναίων συμμετείχαν επίσης οι καθηγητές του ΕΚΠΑ Ανδρέας Παπανδρέου και Δημήτριος Μπάλιος, καθώς και ο καθηγητής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Ιωάννης Νικολάου.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου στάθηκε στη δυνατότητα των βραβείων να δημιουργήσουν μια κοινότητα συνεργασίας ανάμεσα στον Δήμο, την ακαδημαϊκή κοινότητα, τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, εκτιμώντας ότι μόνο μέσα από τέτοιες συνέργειες μπορεί η βιωσιμότητα να αποκτήσει ουσιαστικό αντίκτυπο στην πόλη.

Ο Δημήτριος Μπάλιος σημείωσε ότι ακόμη και μία μικρή ή μεγάλη επιχείρηση, μία δημοτική υπηρεσία ή μία ομάδα πολιτών μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και να κινητοποιήσει ευρύτερα την πόλη. Σε αυτή τη λογική, τα βραβεία επιδιώκουν να μετατρέψουν την αναγνώριση μιας καλής πρακτικής σε κίνητρο για νέες δράσεις με μετρήσιμα αποτελέσματα για την Αθήνα και τους κατοίκους της.

Από την πλευρά του, ο Ιωάννης Νικολάου χαρακτήρισε τα Athens ESG Awards νέο, πρωτοποριακό και αξιόπιστο θεσμό για το μέλλον της πρωτεύουσας. Επισήμανε ότι η συνεργασία κρατικών φορέων, Δήμου Αθηναίων και δημόσιων πανεπιστημίων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για στρατηγική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και ενίσχυση της βιωσιμότητας τόσο της πόλης όσο και των φορέων που συμμετέχουν.

Στήριξη από την επιχειρηματική κοινότητα – Πότε ανοίγουν οι συμμετοχές

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), Γεώργιος Καββαθάς, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, η Α΄ αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος, και ο εντεταλμένος σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αλέξανδρος Θάνος.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα αρχίσουν να υποβάλλονται από τον Οκτώβριο, με τον Δήμο Αθηναίων να αναμένεται να εκδώσει νεότερη ανακοίνωση με τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.

Η πρώτη απονομή των Athens ESG Awards έχει προγραμματιστεί για τις 15 Δεκεμβρίου, ολοκληρώνοντας τον πρώτο κύκλο του νέου θεσμού.

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