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17.09.2026 23:29

«Ναι» από τις ΗΠΑ στην πώληση έως και 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία

17.09.2026 23:29
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credit: AP

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Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενέκρινε την πιθανή πώληση 48 μαχητικών αεροσκαφών F-35 – εκτιμώμενης αξίας 24,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων – στη Σαουδική Αραβία, εν μέσω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων μεταξύ του βασιλείου και των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Η προτεινόμενη πώληση θα ενισχύσει την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να αντιμετωπίζει τρέχουσες και μελλοντικές απειλές, θωρακίζοντας την εθνική της άμυνα και βελτιώνοντας τη διαλειτουργικότητα με τις αμερικανικές δυνάμεις», σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Σαουδική Αραβία επεδίωκε εδώ και καιρό την απόκτηση F-35, αλλά το Ισραήλ – η μοναδική χώρα της Μέσης Ανατολής που διαθέτει αεροσκάφη αυτού του τύπου – είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις.

Όπως προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενημέρωσε για την προτεινόμενη πώληση το Κογκρέσο, από το οποίο απαιτείται έγκριση προκειμένου να προχωρήσει.

Στις αρχές του μήνα, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε ανάψει το «πράσινο φως» στην πιθανή πώληση περισσότερων από 10.000 βομβών στη Σαουδική Αραβία, έναντι περίπου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

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