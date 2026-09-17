Διαδρομή… τρόμου στη Βρετανία: Σχεδόν τυφλός, μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδήγησε 241 χλμ. στην εθνική οδό

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Ένα απίστευτο περιστατικό κατεγράφη από τις βρετανικές Αρχές τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιουνίου στον αυτοκινητόδρομο M6, κοντά στο Κάρλαϊλ, όταν αστυνομική περιπολία εντόπισε όχημα να κινείται επικίνδυνα, πραγματοποιώντας συνεχείς και επικίνδυνες αλλαγές λωρίδας.

Στον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι ο 50χρονος οδηγός Anthony Hall, με καταγωγή από το Χάντερσφιλντ, βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, στερούνταν άδειας οδήγησης και ασφάλειας, ενώ το πλέον σοκαριστικό ήταν πως είχε χάσει σχεδόν πλήρως την όρασή του τα τελευταία δύο χρόνια.

Στην εθνική, ακολουθώντας τα φώτα φορτηγού

Όπως ομολόγησε ο ίδιος, πήρε την απόφαση να ταξιδέψει μέχρι τη Σκωτία και διένυσε περίπου 241 χλμ. στον αυτοκινητόδρομο, προκειμένου να ξεφύγει από προσωπικά και οικονομικά αδιέξοδα, καθώς και από προβλήματα στη σχέση του. Λίγο πριν καθίσει στο τιμόνι, είχε καταναλώσει τέσσερα μπουκάλια κρασί μαζί με τη σύντροφό του. Παρά το γεγονός ότι δεν είχε αποκτήσει ποτέ δίπλωμα οδήγησης, υποστήριξε ότι η πολυετής ενασχόλησή του με οχήματα τού παρείχε την απαραίτητη εμπειρία, θεωρώντας πως η βαριά απώλεια όρασης δεν αποτελούσε εμπόδιο.

Εξηγώντας στους αστυνομικούς πώς διένυσε μια τόσο μεγάλη απόσταση, ανέφερε ότι προσανατολιζόταν ακολουθώντας τα φώτα ενός προπορευόμενου φορτηγού, τα οποία μπορούσε να διακρίνει αμυδρά.

Ωστόσο, δυσκολευόταν να κρατήσει σταθερή πορεία, με συνέπεια το όχημά του να κινείται από λωρίδα σε λωρίδα, φτάνοντας μέχρι και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.

Anthony Hall, 50, a blind man with no driving licence, was arrested for drink-driving on the M6 after covering 150 miles in two hours.



He was given 36 weeks in jail, suspended for 18 months & must complete rehabilitation activities, no drinking alcohol for 90 days.



He is also… pic.twitter.com/OPnpfWqWfM September 9, 2026

Ο ανεφοδιασμός καυσίμων με τη βοήθεια υπαλλήλων

Στη διάρκεια της διαδρομής, ο 50χρονος πραγματοποίησε στάση σε βενζινάδικο για ανεφοδιασμό. Βάσει της αστυνομικής έκθεσης, το προσωπικό του σταθμού τον βοήθησε στη διαδικασία, χωρίς ωστόσο να ειδοποιήσει τις Αρχές για την εμφανή αδυναμία όρασης ή την κατάστασή του.

Ενώπιον της δικαιοσύνης, ο Hall αποδέχθηκε τις κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στερούμενος διπλώματος και ασφάλειας, καθώς και για την αυθαίρετη χρήση του αυτοκινήτου της συντρόφου του, χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Ποινή φυλάκισης με αναστολή και πρόγραμμα απεξάρτησης

Το δικαστήριο επέβαλε στον κατηγορούμενο ποινή φυλάκισης 36 εβδομάδων με 18μηνη αναστολή. Παράλληλα, του επιβλήθηκε υποχρεωτική αποχή από το αλκοόλ για 90 ημέρες, καθώς ένταξη σε ειδικό πρόγραμμα απεξάρτησης.

Το συμβάν προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς ο 50χρονος έθεσε σε άμεσο κίνδυνο δεκάδες οδηγούς, κινούμενος για εκατοντάδες χιλιόμετρα σε κατάσταση μέθης και με σχεδόν ολική απώλεια όρασης.

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