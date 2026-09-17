Μητσοτάκης από τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park: «Δεν δημιουργείται μια περίκλειστη πόλη για λίγους» – Τι είπε για Ελληνικό, ΟΑΚΑ, Φάληρο και Τατόι

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Το μήνυμα ότι το Ελληνικό εξελίσσεται σε έναν ανοιχτό προορισμό για όλους τους πολίτες έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα εγκαίνια του The Ellinikon Sports Park, παρουσιάζοντας παράλληλα ένα ευρύτερο πλέγμα αθλητικών και αστικών αναπλάσεων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ενίσχυση των αθλητικών υποδομών και στην ανάγκη η άσκηση να ενταχθεί στην καθημερινότητα περισσότερων πολιτών, κυρίως παιδιών και εφήβων.

Αναφερόμενος στην πορεία της ανάπλασης του Ελληνικού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η αλλαγή στην περιοχή είναι πλέον ορατή ακόμη και σε όσους είχαν εκφράσει επιφυλάξεις για το έργο.

«Διασχίζοντας την παραλιακή, το Ελληνικό αποκτά ήδη νέα μορφή και ακόμη και οι πιο δύσπιστοι μπορούν πλέον να διαπιστώσουν ότι δεν δημιουργείται μια “περίκλειστη πόλη” για λίγους, όπως κάποιοι είχαν σπεύσει να προβλέψουν, αλλά ένας ανοιχτός και φιλόξενος προορισμός για όλους τους πολίτες», ανέφερε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το The Ellinikon Sports Park αποτελεί μόνο την αρχή, καθώς, βάσει της σχετικής παραχώρησης, η LAMDA Development έχει αναλάβει και την αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο.

Παράλληλα, συνέδεσε την παρέμβαση στο Ελληνικό με τη συνολικότερη προσπάθεια αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών της χώρας, αναφερόμενος μεταξύ άλλων στην ανακαίνιση του ΟΑΚΑ και στην αναβάθμιση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο ενός εκτεταμένου προγράμματος που κινητοποιεί εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους.

«Η επένδυση στον αθλητισμό είναι βαθιά κοινωνική επένδυση»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη σημασία της άθλησης για τα παιδιά και τους εφήβους, θέτοντας ως στόχο η φυσική δραστηριότητα να αποτελέσει μέρος της καθημερινότητας περισσότερων ανθρώπων.

Όπως σημείωσε, ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως αντίδοτο στην υπερβολική χρήση των οθονών, προσφέροντας παράλληλα στα παιδιά ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση, δημιουργία φιλιών και καλλιέργεια της ευγενούς άμιλλας.

«Η επένδυση στον αθλητισμό είναι μια βαθιά κοινωνική επένδυση», τόνισε, εντάσσοντας το νέο αθλητικό πάρκο σε ένα ευρύτερο σχέδιο για την Αττική των επόμενων δεκαετιών.

Η ανακαίνιση του ΟΑΚΑ αποτελεί ήδη μία από τις μεγαλύτερες τεχνικές παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, με χρηματοδότηση από διαφορετικές πηγές.

Ελληνικό, Φαληρικός Όρμος και «Αέναον»

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επέκταση του Μητροπολιτικού Πάρκου του Ελληνικού, αλλά και στη μεγάλη ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο «Αέναον», το νέο παραλιακό πάρκο που προβλέπεται να προσθέσει χώρους πρασίνου και αναψυχής, ενισχύοντας τη σύνδεση του αστικού ιστού με το θαλάσσιο μέτωπο.

«Επιτέλους η πόλη στρέφεται ξανά προς τη θάλασσα», ανέφερε ο πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας τις παρεμβάσεις αυτές ως διαφορετικές πτυχές του σχεδιασμού για την Αττική των επόμενων ετών.

Από το Τατόι και τη Διπλή Ανάπλαση έως τη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης διεύρυνε την αναφορά του και σε άλλα μεγάλα έργα αστικής ανάπλασης.

Μίλησε για την αναγέννηση του Τατοΐου ως σημαντικού πολιτιστικού προορισμού στα βόρεια της Αττικής, καθώς και για τη Διπλή Ανάπλαση στην Αθήνα, η οποία αφορά τον Βοτανικό και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Αναφέρθηκε ακόμη στο Πάρκο Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη και στην επικείμενη ανάπλαση του χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παρεμβάσεις που επηρεάζουν ουσιαστικά τόσο την εικόνα όσο και τη λειτουργία των μεγάλων αστικών κέντρων.

Κατά τον πρωθυπουργό, πρόκειται για μια εκτεταμένη πολιτική βελτίωσης της ποιότητας ζωής στις πόλεις, με έργα μεγάλης κλίμακας που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες ανάπτυξης για τις τοπικές κοινωνίες.

«Σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια»

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε στις προϋποθέσεις που, σύμφωνα με τον ίδιο, απαιτούνται για την ολοκλήρωση έργων μεγάλης κλίμακας, αναφέροντας τρεις έννοιες: «σταθερότητα, συνέχεια και συνέπεια».

«Αντλούμε δύναμη από κάθε υπόσχεση που υλοποιείται», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση στήριξε την επένδυση του Ελληνικού ακόμη και σε περιόδους κατά τις οποίες, όπως είπε, τα εμπόδια έμοιαζαν ανυπέρβλητα.

Χαρακτήρισε την ημέρα ιδιαίτερα σημαντική για όσους πίστεψαν στην υλοποίηση του έργου και τόνισε ότι το The Ellinikon Sports Park ανήκει πρωτίστως στους χιλιάδες πολίτες που θα το χρησιμοποιήσουν και θα το απολαύσουν, συγχαίροντας παράλληλα όλους όσοι εργάστηκαν για την ολοκλήρωσή του.

Οδ. Αθανασίου: «Το πραγματικό μέτρο αυτού του χώρου θα είναι οι στιγμές»

Στον ανοιχτό χαρακτήρα του The Ellinikon Sports Park έδωσε ιδιαίτερη έμφαση ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development, Οδυσσέας Αθανασίου, σημειώνοντας ότι ο χώρος είχε στην πραγματικότητα «εγκαινιαστεί» πριν από την επίσημη τελετή.

Όπως ανέφερε, αυτό συνέβη «από το πρώτο παιδί που έτρεξε εδώ πριν από λίγες εβδομάδες, από την πρώτη μπάλα που χτύπησε στο έδαφος, από τον πρώτο αθλητή που ήρθε νωρίς το πρωί για προπόνηση».

«Αν υπάρχει μια λέξη που χαρακτηρίζει αυτό το πάρκο, είναι η συνύπαρξη», τόνισε, περιγράφοντας τη συνύπαρξη του πρωταθλητισμού με την καθημερινή άσκηση, των αθλητικών συλλόγων με τις οικογένειες, των παιδιών με τους μεγαλύτερους και της προσπάθειας με τη χαρά.

Ο κ. Αθανασίου επανήλθε και στις επικρίσεις που είχαν διατυπωθεί κατά το παρελθόν ότι το Ελληνικό θα εξελισσόταν σε μια κλειστή κοινότητα για λίγους.

«Σήμερα δεν χρειάζεται να απαντήσουμε με λόγια. Η απάντηση βρίσκεται εδώ γύρω μας», είπε, προσθέτοντας: «Όπου και αν κατοικείς, το Ελληνικό θα έχει θέση στη ζωή σου. Όχι ως σύνθημα, ως καθημερινή πραγματικότητα».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Σπύρο Λάτση και στην επόμενη γενιά, στον Άλεξ Λάτση, καθώς και στην ομάδα της LAMDA Development που βρίσκεται πίσω από την υλοποίηση του έργου.

Αναφέρθηκε επίσης στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τη στήριξή του στην πορεία υλοποίησης του Ελληνικού, αλλά και στη συμβολή των συναρμόδιων υπουργείων και της δημόσιας διοίκησης. Ξεχωριστή μνεία έκανε στους εργαζόμενους των εργοταξίων και σε όλους όσοι βρίσκονται καθημερινά στο πεδίο.

Για τον ίδιο, όπως είπε, το Ελληνικό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα τελευταία 15 χρόνια της ζωής του, μια περίοδο σχεδίων, προσδοκιών, εμποδίων, αμφισβήτησης αλλά και κατακτήσεων.

«Σήμερα δεν θέλω να σταθώ στο πόσο δύσκολα ήταν. Θέλω να σταθώ στο γιατί άξιζε», ανέφερε.

Από τις μακέτες στις ημερομηνίες: Τα ορόσημα του 2027

Ο Οδυσσέας Αθανασίου παρουσίασε και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων παραδόσεων στο Ελληνικό, υπενθυμίζοντας ότι στις 25 Ιουνίου 2021 η έκταση πέρασε στην κυριότητα της LAMDA Development.

Λιγότερο από έξι χρόνια αργότερα, το 2027 αναμένεται να αρχίσει μια σειρά παραδόσεων που, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα μεταμορφώσει την εικόνα της περιοχής.

Στις αρχές του 2027 προγραμματίζεται η παράδοση επιπλέον 160 στρεμμάτων πάρκου και ανοιχτών χώρων, μαζί με τη λίμνη του Ελληνικού. Την ίδια περίοδο προβλέπεται να ξεκινήσουν και οι πρώτες παραδόσεις κατοικιών.

Τον Απρίλιο του 2027 προβλέπεται να ξεκινήσει η λειτουργία της αναβαθμισμένης μαρίνας στον Άγιο Κοσμά.

Έως το Πάσχα του 2027 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά το Riviera Galleria, ο πρώτος μεγάλος εμπορικός προορισμός του Ελληνικού.

Στόχος είναι το Riviera Galleria να ανοίξει στο κοινό έως το τέλος του καλοκαιριού του 2027, με τον κ. Αθανασίου να επισημαίνει ότι έως τότε ολόκληρη η παραλιακή ζώνη του Ελληνικού θα έχει αποκτήσει εντελώς διαφορετική εικόνα.

Εντός του 2027 προβλέπεται επίσης η ολοκλήρωση και η έναρξη λειτουργίας του Riviera Tower, του πρώτου ουρανοξύστη της χώρας.

«Για χρόνια μιλούσαμε για σχέδια, μακέτες και χρονοδιαγράμματα. Τώρα μιλάμε για ημερομηνίες παράδοσης», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της LAMDA Development.

Διευκρίνισε, πάντως, ότι το 2027 δεν σηματοδοτεί την ολοκλήρωση ολόκληρου του Ελληνικού. Αποτελεί, όμως, το σημείο κατά το οποίο η νέα πόλη αρχίζει να αποκτά πραγματικό παλμό, με τους πρώτους κατοίκους, τους δημόσιους χώρους και τις νέες υποδομές να μπαίνουν σταδιακά στην καθημερινότητα.

«Το κτίριο γίνεται σπίτι, ο δρόμος γίνεται γειτονιά και ένα πρότζεκτ γίνεται πόλη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Πατρίκ Μουράτογλου έρχεται στο Ελληνικό

Μία ακόμη είδηση από την εκδήλωση ήταν η ανακοίνωση της παρουσίας του Mouratoglou Racket Sports στο The Ellinikon Sports Park.

Σε μήνυμά του, ο διεθνώς αναγνωρισμένος Ελληνογάλλος προπονητής τένις Πατρίκ Μουράτογλου, ιδρυτής της Mouratoglou Academy, ανακοίνωσε ότι το Ελληνικό θα αποτελέσει την έδρα του Mouratoglou Racket Sports στην Αθήνα.

Ο Μουράτογλου ανέφερε ότι έχει επισκεφθεί ο ίδιος το Ελληνικό και δήλωσε εντυπωσιασμένος από την εξέλιξη του έργου, συγχαίροντας τη LAMDA Development και όλους όσοι έχουν συμβάλει στην υλοποίησή του.

«Αυτό που δημιουργεί εδώ η LAMDA είναι κάτι που η χώρα μου περίμενε για πολύ καιρό: έναν χώρο όπου ο αθλητισμός ανήκει σε όλους», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η νέα παρουσία του Mouratoglou Racket Sports θα απευθύνεται τόσο στο παιδί που πιάνει για πρώτη φορά μια ρακέτα όσο και σε εκείνον που επιδιώκει να εξελιχθεί και να φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά και γενικότερα σε όσους αγαπούν το τένις.

«Η Ελλάδα είναι το σπίτι μου, η Αθήνα είναι η πόλη όπου ζω. Τα λέμε πολύ σύντομα στο γήπεδο», κατέληξε.

Χαιρετισμό κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης απηύθυνε και ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Στην εκδήλωση μίλησε επίσης ο Γιώργος Καπελλάκης, πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, ο οποίος ευχαρίστησε τη LAMDA Development για τη στήριξή της στο Παραολυμπιακό Κίνημα.

Με τα επίσημα εγκαίνια του Sports Park, η ανάπλαση του Ελληνικού περνά πλέον σε μια φάση κατά την οποία ολοένα και περισσότερα τμήματα του έργου γίνονται ορατά και προσβάσιμα στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το επόμενο μεγάλο ορόσημο είναι το 2027, όταν οι διαδοχικές παραδόσεις πάρκου, κατοικιών, μαρίνας, εμπορικών και άλλων υποδομών αναμένεται να διαμορφώσουν μια νέα εικόνα στην παραλιακή ζώνη του Ελληνικού.

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