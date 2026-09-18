Τρικαλινός: Δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης στην Ιαπωνία μετά από δύο χρόνια προετοιμασίας για τη δύσκολη αγορά

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Με ορίζοντα δεκαετίας και αφού προηγήθηκαν δύο χρόνια έρευνας και προετοιμασίας, σχεδίασε η Τρικαλινός Α.Ε. την ανάπτυξή της στην Ιαπωνία, επιλέγοντας σταδιακά βήματα για την είσοδό της σε μία από τις πλέον απαιτητικές αγορές τροφίμων διεθνώς.

Τη στρατηγική που ακολούθησε η ελληνική εταιρεία παρουσίασε η Export & Marketing Manager, Λίλα Κούρτη, στο πλαίσιο της συζήτησης «Doing Business in Japan», η οποία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Η περίπτωση της Ιαπωνίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εξαγωγική στρατηγική της Τρικαλινός, καθώς η εταιρεία δεν επέλεξε την άμεση εμπορική είσοδο. Προηγήθηκε διετής έρευνα, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα προϊόντα της μπορούσαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς και ποιες αλλαγές χρειάζονταν πριν ξεκινήσουν οι εξαγωγές.

Στη συνέχεια καταρτίστηκε δεκαετές σχέδιο ανάπτυξης, με στόχο τη σταδιακή οικοδόμηση σταθερής παρουσίας και συνεργασιών με μακροχρόνιο χαρακτήρα.

Ιδιαίτερα υψηλές είναι οι απαιτήσεις που θέτει η ιαπωνική αγορά σε ολόκληρη την αλυσίδα ενός εισαγόμενου προϊόντος. Εκτός από την ποιότητα, κρίσιμα στοιχεία αποτελούν η πλήρης τεκμηρίωση, η σταθερότητα των χαρακτηριστικών από παρτίδα σε παρτίδα, η συσκευασία και η συμμόρφωση με το τοπικό κανονιστικό πλαίσιο.

Οι προϋποθέσεις αυτές αυξάνουν τόσο τον χρόνο όσο και το κόστος που απαιτείται για την είσοδο μιας εταιρείας στην αγορά, καθιστώντας απαραίτητη την εξειδικευμένη γνώση και την προσαρμογή στις τοπικές εμπορικές πρακτικές.

Για την Τρικαλινός, η Ιαπωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της στρατηγικής που ακολουθεί στις διεθνείς αγορές: ανάπτυξη με σταδιακά βήματα αντί για γρήγορη επέκταση, επένδυση στην προσαρμογή του προϊόντος και δημιουργία σχέσεων με τους τοπικούς συνεργάτες σε βάθος χρόνου.

Η εταιρεία επιχειρεί, με αυτό το μοντέλο, να ενισχύσει την εξαγωγική της παρουσία σε αγορές υψηλών απαιτήσεων, όπου η πρόσβαση είναι δυσκολότερη, αλλά μπορεί να δημιουργήσει σταθερότερες εμπορικές συνεργασίες σε μακροπρόθεσμη βάση.

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