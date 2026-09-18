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18.09.2026 09:22

Με μπαστούνι στο Εφετείο η Ρούλα Πισπιρίγκου για τη δολοφονία της Τζωρτζίνας

18.09.2026 09:22
PISPIRIGKOU
Eurokinissi

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Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών οδηγήθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής η Ρούλα Πισπιρίγκου, για την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό της υπόθεσης που αφορά τον θάνατο της εννιάχρονης κόρης της, Τζωρτζίνας.

Η κατηγορούμενη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο λίγο πριν τις 9:00 το πρωί με όχημα μεταγωγών από τις φυλακές, από το οποίο εξήλθε κρατώντας βοηθητικό μπαστούνι.

Πάρα ταύτα, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και για σήμερα αίτημα αναβολής.

Η υπόθεση αφορά τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, τετελεσμένης και σε απόπειρα, σε βάρος της πρωτότοκης κόρης της οικογένειας.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό το δικαστήριο είχε κηρύξει ομόφωνα ένοχη την κατηγορούμενη.

Λόγω του αυτοάνοσου που αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, όπως είχε αναφέρει η δικηγόρος της, της είχε ζητηθεί να υποβάλλει αίτηση στα ΚΕΠΑ, προκειμένου να πιστοποιηθεί η αναπηρία της, εφόσον διαπιστωθεί ότι το αυτοάνοσο, προκαλεί ανεπανόρθωτες βλάβες στην υγεία της.

Αν το ιατρικό πόρισμα, πιστοποιεί αναπηρία σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή άνω του 70-75%, τότε η νομική εκπρόσωπος της Ρούλας Πισπιρίγκου, αναμένεται να κάνει χρήση των διατάξεων 497 και 105 του Ποινικού Κώδικα, ζητώντας την αντικατάσταση της κράτησης με κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση.

Με άλλα λόγια, αν τα ΚΕΠΑ δώσουν το «πράσινο φως», η Ρούλα Πισπιρίγκου θα επιδιώξει την αποφυλάκιση με όρους και την κατ’ οίκον έκτιση της υπόλοιπης ποινής με «βραχιολάκι».

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.09.2026 11:31
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