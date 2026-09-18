«Ό,τι νιώθεις έρχεται στη Στέγη»: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026 – 2027

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Με τη φράση του Μπράιαν Ίνο, «The only product of art is feelings», να εμπνέει το φετινό προγραμματισμό της, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση μάς καλεί να αφεθούμε και να νιώσουμε, μέσα από έργα που ξεχωρίζουν για την τόλμη τους και όσα μας προκαλούν να αισθανθούμε.

Νέες παραγωγές, διεθνείς συνεργασίες, καινούριοι χώροι, φρέσκα βλέμματα σε γνωστά έργα, καταξιωμένοι καλλιτέχνες που πειραματίζονται, όπως οι Τζιμ Τζάρμους, Ρομέο Κατσελούτσι, Λούκας Τβαρκόφσκι και Δημήτρης Παπαϊωάννου, αλλά και δημιουργοί που έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνθέτουν το πρόγραμμα της νέας σεζόν 2026 – 2027.

Με αφορμή την επέτειο των 16 χρόνων της Στέγης, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, ανέφερε στη χθεσινή παρουσίαση του προγράμματος:

«Τι μας συμβαίνει στα δεκαέξι; Εκεί, στην κορύφωση της μετάβασης προς τους πολλούς εαυτούς του μέλλοντος. Οι ορμόνες σε τρέλα. Τα συναισθήματα έντονα, ακραία, ζωντανά. Και μια αυτοαμφισβήτηση. Και μια απορία για το πού θα πάει αυτό το σώμα που αλλάζει. Έτσι νιώθει η Στέγη στα δεκαέξι της. Συναναστρέφεται πολλούς και διαλέγει τους αληθινούς φίλους της, φωνάζει για όσα την ενοχλούν, αποτραβιέται για να σκεφτεί όσα τη βασανίζουν και μετά ξαναβγαίνει στον δρόμο με τη δίψα και την περιέργεια της εφηβείας που τα θέλει όλα τώρα, που θέλει να δει τον κόσμο τώρα, που δεν θέλει να περιμένει άλλο για να ζήσει ελεύθερα..Η Στέγη στα δεκαέξι της αποκρούει τον φόβο, ερωτεύεται, πονάει, γελάει δυνατά, πέφτει και, μέσα σε μια στιγμή, πετάει. Όλα για πρώτη φορά. Συνεχίζουμε. Ζούμε. Σε μια συνεχή μετάβαση. Σαν σε ατελείωτη πρόβα. Και ευτυχώς, ο εγκέφαλος συνεχίζει να αναπτύσσεται για αρκετά χρόνια μετά τα 16. Είμαστε λίγο μετά την αρχή».

Το πρόγραμμα της σεζόν περιλαμβάνει παραγωγές θεάτρου, χορού και μουσικής, συζητήσεις, ταινίες, εκθέσεις και φεστιβάλ στη φυσική σκηνή και στον ψηφιακό κόσμο, αλλά και πολλές πρωτοβουλίες εκτός Στέγης.

Η προπώληση αρχίζει στις 21 Σεπτεμβρίου για τους Φίλους της Στέγης και στις 25 Σεπτεμβρίου για το γενικό κοινό, ενώ για τρίτη χρονιά οι σκηνές την Κυριακή «παίζουν ματινέ», στις 14:00 στην Κεντρική Σκηνή και στις 17:00 στη Μικρή Σκηνή.

Ο Τζιμ Τζάρμους μάς προειδοποιεί πως το «μέλλον δεν μας χρειάζεται»

Οι Soundwalk Collective συναντούν τον εμβληματικό δημιουργό του ανεξάρτητου σινεμά Τζιμ Τζάρμους στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας οπτικοακουστικής εγκατάστασης «The Future Doesn’t Need You» τον Μάρτιο στη Στέγη. Ένας τίτλος-προειδοποίηση για έναν κόσμο που μπορεί να συνεχίσει χωρίς εμάς.

Ο Τζάρμους αφήνει για λίγο την κάμερα και επιστρέφει στο άλλο του μεγάλο πάθος: τη μουσική, έχοντας ήδη διαμορφώσει τα τελευταία χρόνια τον δικό του κιθαριστικό, υπνωτιστικό ήχο μέσα από το ντουέτο Sqürl.

Μετά το μυσταγωγικό «Correspondences» με την Πάττι Σμιθ στη Στέγη το 2024 και το πρόσφατο «Sonic Prayer with Patti Smith» για το Περίπτερο της Αγίας Έδρας στην Μπιενάλε της Βενετίας, οι Soundwalk Collective συνεργάζονται ξανά με τη Στέγη σε ένα έργο για την τήξη των παγετώνων και το αδιανόητο μέλλον που αυτή προαναγγέλλει.

Στον πυρήνα της εγκατάστασης βρίσκεται ένας συνεχής κιθαριστικός drone ήχος, ερμηνευμένος από τον ίδιο τον Τζάρμους: μια ασταθής, ανεπίλυτη αντήχηση, σαν ο παγετώνας να συνεχίζει να πάλλεται ακόμη και την ώρα που εξαφανίζεται.

Η εγκατάσταση πλαισιώνεται από μία συναυλία και από κινηματογραφικές προβολές σε επιμέλεια του Τζιμ Τζάρμους, με έργα που επανέρχονται στα ίδια επείγοντα ερωτήματα: «τι αφήνουμε πίσω μας, τι χάνεται, τι επιμένει. Το μέλλον μπορεί να μη μας χρειάζεται. Το παρόν, όμως, απαιτεί να το ακούσουμε τώρα».

Ο Φάουστ ως αίνιγμα και το «Επος» του Ν. Καραθάνου

Η φετινή σεζόν αρχίζει με τον Πολωνό σκηνοθέτη Λούκας Τβαρκόφσκι, ο οποίος μετά τα «ROHTKO» και «Respublika», παρουσιάζει στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου 2026, το «ORACLE». Ένα καθηλωτικό σκηνικό σύμπαν για τον ‘Αλαν Τούρινγκ, τον κώδικα που άλλαξε την Ιστορία, τη γέννηση της τεχνητής νοημοσύνης και τις σκοτεινές πλευρές της προόδου.

Από τις 12 Νοεμβρίου έως τις 13 Δεκεμβρίου 2026, ο βραβευμένος «Οιδίποδας» του Βρετανού θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Ρόμπερτ ‘Αικ, μετά το περσινό sold-out, επιστρέφει στην Κεντρική Σκηνή με ένα εξαιρετικό καστ και τους Νίκο Κουρή και Μαρία Κεχαγιόγλου στους ρόλους του Οιδίποδα και της Ιοκάστης, αντίστοιχα.

Ο Ρομέο Καστελούτσι βγάζει τον μύθο του «ΦΑΟΥΣΤ» από τη λογοτεχνία για να τον κάνει σώμα, σκιά και όραμα, από τις 3 έως τις 7 Μαρτίου 2027, σε διεθνή συμπαραγωγή της Στέγης. Μια σαρωτική σκηνική εμπειρία στα όρια της επιθυμίας, της καταδίκης και της λύτρωσης. Για τον Καστελούτσι, ο Φάουστ είναι ένα αίνιγμα.

«Ένα άγνωστο πράγμα, μια κωμωδία ή ένας κλόουν», όπως γράφει ο ίδιος. Ένας Φάουστ φτιαγμένος όχι από όσα λέγονται, αλλά από όσα μένουν ανείπωτα.

O Γιάννης Νιάρρος και η Ομάδα ΝΥΞ στήνουν ένα παράξενο εργαστήριο προσομοίωσης της ανθρώπινης ζωής με τη νέα τους παράσταση, «2Β – Απαγωγή και Παρατήρηση», στη Μικρή Σκηνή (11 Μαρτίου – 30 Μαΐου 2027). Ενώ ο Νίκος Καραθάνος μετατρέπει την Κεντρική Σκηνή σε γήπεδο και πεδίο μάχης και την ταπεινή μας ύπαρξη σε μύθο με το «Έπος» (10 Απριλίου – 30 Μαΐου 2027).

Ο εικαστικός κόσμος του Δημήτρη Παπαϊωάννου

Στην πρώτη μονογραφική έκθεσή του, στο Onassis Ready (4 Απριλίου – 13 Ιουνίου 2027), ο Δημήτρης Παπαϊωάννου επιστρέφει στην αφετηρία της καλλιτεχνικής του πρακτικής – στη ζωγραφική, τα σχέδια, τις συνδέσεις και τις ιδέες που διαμόρφωσαν τον εικαστικό του κόσμο. Διατρέχοντας τέσσερις δεκαετίες δημιουργίας, παρουσιάζει το εικαστικό του έργο, την πηγή που προϋπάρχει του έργου του επί σκηνής και η οποία αλληλεπιδρά και εξελίσσεται παράλληλα με αυτό. Η έκθεση συγκεντρώνει, σε ένα ενιαίο σύμπαν, τις διαφορετικές εκφάνσεις της διεπιστημονικής και διακαλλιτεχνικής πρακτικής του: εγκαταστάσεις, γλυπτά, σχέδια, σκίτσα, κόμικς, ζωγραφικά έργα, αρχειακό υλικό και νέες αναθέσεις ειδικά σχεδιασμένες για την περίσταση.

Ακόμη, στην έναρξη της σεζόν μας η Στέγη μάς συστήνει την ανακαινισμένη Onassis Mandra, στη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, με την εντυπωσιακή πολυαισθητηριακή εγκατάσταση «Clinamen» (26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου) του βραβευμένου συνθέτη και εικαστικού Σελέστ Μπουζιέ-Μουζενό. Το μοναδικό αυτό έργο, μετά τη φιλοξενία του σε σπουδαίους καλλιτεχνικούς οργανισμούς ανά τον κόσμο, παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε εξωτερικό χώρο.

Χορός σε ένα εναλλακτικό metaverse

Το Εθνικό Μπαλέτο της Μασσαλίας και οι (LA)HORDE μαζί, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το «Age οf Content» (23 & 24 Ιανουαρίου 2027). Η πιο πολυσυζητημένη χορογραφική ομάδα της Ευρώπης, που ήταν πίσω από το Lux Tour της Rosalía και το Celebration Tour της Madonna, φέρνει στη Στέγη έναν χορό φτιαγμένο από την ένταση, τις εικόνες και την ταχύτητα της ψηφιακής εποχής. Δεκαέξι χορευτές και χορεύτριες κινούνται σε ένα εναλλακτικό metaverse, κάτι ανάμεσα σε αεροπορικό υπόστεγο και κλαμπ.

Για 14η χρονιά, το Onassis Dance Days (3-7 Φεβρουαρίου 2027) επιστρέφει και μάς καλεί να κοιτάξουμε τον άλλον από την αρχή. Στην καρδιά του ODD 2027 βρίσκεται το «Landless», η πρώτη κοινή δημιουργία του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Γιώργου Κοτσιφάκη. Οι δύο Έλληνες καλλιτέχνες με τη διεθνή πορεία κοιτούν το σώμα σαν μια αχαρτογράφητη περιοχή: με ωκεανούς, γκρεμούς, κρυφά περάσματα και τόπους που εμφανίζονται μόνο όταν τους κοιτάζει κάποιος άλλος.

Σύγχρονες μουσικές τελετουργίες

Η μουσική δραστηριότητα της Στέγης συνεχίζεται δυναμικά με σημαντικές διοργανώσεις που εξερευνούν τη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική, την πειραματική σκηνή και αναδεικνύουν τη τζαζ σαν τελετουργία. Το Borderline Festival (9/10), το STEGI.RADIO Takeover (19- 20/2) και το Speaking with Spirits (20/3) φέρνουν στην Αθήνα καταξιωμένους και ανερχόμενους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα ανατρεπτικό πρόγραμμα γεμάτο ηλεκτρονικούς ήχους, αυτοσχεδιασμούς, ψυχεδέλεια και νέες μουσικές εμπειρίες.

Συζητήσεις με Μπέλα Φρόιντ, Τζίλιαν Άντερσον και Σλάβοϊ Ζίζεκ

Στο πρόγραμμα των συζητήσεων ξεχωρίζουν τρεις ιδιαίτερες παρουσίες από τον χώρο της μόδας, του κινηματογράφου και της φιλοσοφίας.

Η σχεδιάστρια μόδας και δημιουργός του podcast «Fashion Neurosis» Μπέλα Φρόιντ (15/12) εξερευνά τη σχέση ανάμεσα στα ρούχα, το στιλ και την προσωπική ταυτότητα, ενώ η καταξιωμένη ηθοποιός και συγγραφέας Τζίλιαν ‘Αντερσον (16/1) μιλά για τη μακρά καλλιτεχνική της πορεία, τη δημιουργικότητα και τη γυναικεία εμπειρία.

Τη σειρά ολοκληρώνει ο διεθνούς φήμης φιλόσοφος, ψυχαναλυτής και διανοούμενος Σλάβοϊ Ζίζεκ (11/2), μέσα από μια συζήτηση που επιχειρεί να θέσει υπό αμφισβήτηση τις βεβαιότητές μας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης:

Ολλανδία: Ανακαλύφθηκε σπάνιο χειρόγραφο της «Οδύσσειας» ηλικίας 1.700 ετών

Το Αναλόγιο είναι πάλι εδώ!

Κριτική ταινιών: «Η κότα» και «Tennis maestro» – Ο λόγος στο ευρωπαϊκό σινεμά



