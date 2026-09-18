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18.09.2026 07:45

Ολλανδία: Ανακαλύφθηκε σπάνιο χειρόγραφο της «Οδύσσειας» ηλικίας 1.700 ετών

18.09.2026 07:45
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Ένα εξαιρετικά σπάνιο χειρόγραφο του επικού ποιήματος του Ομήρου, «Οδύσσεια», ηλικίας άνω των 1.700 ετών, ανακαλύφθηκε σφηνωμένο ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου βιβλιοθήκης στην Ολλανδία.

Το ευρήμα, το οποίο χρονολογείται περίπου στο 300 μ.Χ. και αποτελεί ένα από μόλις 30 παρόμοια κομμάτια που υπάρχουν παγκοσμίως, ανακοινώθηκε επίσημα αυτή την εβδομάδα από το Πανεπιστήμιο της Ουτρέχτης, παρότι ο εντοπισμός του έγινε πριν από περίπου δύο χρόνια.

Το πολύτιμο χειρόγραφο εντόπισε ο Δρ. Mark de Kreij, διδάσκων της ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο Radboud, κατά τη διάρκεια προγράμματος μελέτης και δημοσίευσης αρχαίων χειρογράφων της συλλογής του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης.

Ο ερευνητής αναγνώρισε το κείμενο εξετάζοντας μια συλλογή πρώιμων χριστιανικών χειρογράφων που είχαν αγοραστεί στα μέσα του 20ού αιώνα.

Αρχικά, οι μελετητές υπέθεταν ότι επρόκειτο για αιγυπτιακό έγγραφο του 7ου αιώνα, καθώς είχαν ήδη βρεθεί παρόμοια σπαράγματα στη συλλογή.

Ωστόσο, ο De Kreij αναγνώρισε την ελληνική γλώσσα, δηλώνοντας στα ολλανδικά μέσα ενημέρωσης πως «όποιος μαθαίνει ελληνικά, μαθαίνει Όμηρο».

Σύμφωνα με το πανεπιστήμιο, το απόκομμα, το οποίο έχει μέγεθος τραπουλόχαρτου, φέρει κείμενα και στις δύο πλευρές, είναι αποχρωματισμένο και έχει λεκέδες υγρασίας.

Προέρχεται πιθανότατα από μια έκδοση τσέπης του πλήρους ποιήματος, η οποία ανήκε σε κάποιον κάτοικο της όασης Φαγιούμ στην Αίγυπτο.

Το απόσπασμα προέρχεται από τη 12η ραψωδία της «Οδύσσειας», στο σημείο όπου ο Οδυσσέας αφηγείται την ιστορία των πεινασμένων συντρόφων του που καταβροχθίζουν τα ιερά βόδια του θεού Απόλλωνα.

Καθώς το σημείο αυτό βρίσκεται περίπου στη μέση του έργου, ο De Kreij εξήγησε ότι είναι λογικό να σώζεται, αφού τα βιβλία φθείρονται από έξω προς τα μέσα, προσθέτοντας χαμογελώντας πως πρόκειται για ένα «πολύ διασκεδαστικό πέρασμα» ανάμεσα σε άλλα πιο μονότονα μέρη του έργου.

Ο ερευνητής δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την ανακάλυψη, δηλώνοντας στο RTV Utrecht: «Έχω την καλύτερη δουλειά στον κόσμο. Είμαι ένας κυνηγός θησαυρών. Κάθε μέρα βρίσκεις κάτι όμορφο και αυτό είναι ένα από αυτά».

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