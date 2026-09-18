Το Αναλόγιο είναι πάλι εδώ!

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Το Φεστιβάλ Αναλόγιο, με «ψυχή» την ακούραστη κι ευρηματική Σίσσυ Παπαθανασίου, είναι ίσως ο μοναδικός θεσμός στην Ελλάδα που εστιάζει, ειδικά, στη γραφή κειμένων, σε νέα έργα και, κυρίως, σε πρώτες παρουσιάσεις τους, ανοίγοντας τον διάλογο, την επιμόρφωση, τη δικτύωση και το δημόσιο ενδιαφέρον.

Από τις 22 έως τις 26 Σεπτεμβρίου φιλοξενείται στον Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, με πάνω από 180 συνολικά συντελεστές από 9 χώρες – συγγραφείς, μεταφραστές, ποιητές, ηθοποιούς, σκηνοθέτες, performers, μουσικούς, σκηνογράφους, ψηφιακούς δημιουργούς, τεχνικούς, καλλιτέχνες και θεωρητικούς, ανθρώπους της πολιτιστικής διαχείρισης, του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών, της λογοτεχνίας, των Γραμμάτων και των Τεχνών.

Ελληνικά θεατρικά έργα

Παρουσιάζονται για πρώτη φορά ως performances, lecture-performances και work in progress.

• Ανδρέας Στάικος, «Εν Κορακοβούνιω» – Σκηνοθετική επιμέλεια: Νίκος Νίκας

• Παναγιώτης Μέντης, «Η κατάθεση» – Σκηνοθεσία: Σοφία Παπουτσόγλου

• Κατερίνα Λουκίδου, «Αναμονή» – Σκηνοθεσία: Αναστασία Κουμίδου

• Κώστας Πούλος, «Δύο μονόλογοι» («Η γυναίκα του πανίβλακα», «Η αγάπη είναι στον αέρα») — Σκηνοθεσία: Κώστας Πούλος

• Παύλος Τσακαλίδης, «Burn out» – Σκηνοθεσία: Άγγελος Μπούρας

• Ροδή Στεφανίδου, «Οι λέαινες του Θεού» – Σκηνοθετική επιμέλεια: Ένκε Φεζολλάρι

Από το βιβλίο στη σκηνή. Σκηνική μεταγραφή λογοτεχνικών κειμένων.

• Τασούλα Τσιλιμένη, «Μάνα λέω», από τη συλλογή διηγημάτων «Το κουμπί», εκδ. Καστανιώτη – Δραματουργική επεξεργασία / σκηνοθεσία: Φίλια Δενδρινού. Οι μορφές του έργου αναδύονται από τα άναρχα μονοπάτια της μνήμης. Θυμούνται την παιδική ηλικία, την απώλεια, το τραύμα. Η Ελλάδα του χθες και οι γυναίκες της υπαίθρου. Γυναίκες μάνες, γυναίκες της καρτερίας στις πλαγιές του Ολύμπου και στις συνοικίες επαρχιακών πόλεων της δεκαετίας του ‘60. Οι μάνες, πριν γίνουν μάνες είναι κορίτσια. Εκείνα που παίζουν για να μεγαλώσουν.

• Ανθούλα Βαφοπούλου Σταθοπούλου, «Την τελευταία στιγμή» – Σκηνοθεσία: Χαρά Νικολάου – Με τη συνεργασία της Έλενας Χουζούρη

• Θανάσης Νιάρχος, «Αντικλείδι» – Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης

Εμβληματικό κείμενο

• Πρώτη δημόσια ανάγνωση / Σενέκας, «Τρωάδες» (αποσπάσματα) – Σκηνοθεσία: Σπύρος Βραχωρίτης

Σύγχρονο θεατρικό έργο από την Ιταλία

Lelio Lecis, «20 χρόνια πριν», Σκηνοθεσία: Lelio Lecis

Ερμηνεία: Βαλεντίνα Σοφοκλέους

Ξένη δραματουργία. Ινδία

• Ramu Ramanathan, «Οδός Σακίνα Μανζίλ 3», μετάφραση: Σίσσυ Παπαθανασίου – Σκηνοθεσία: Ηλίας Μαλανδρής – Ιστορική έρευνα: Amrit Gangar

«Libraries as Gardens» – Εκπαιδευτικό πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων

Εργαστήρια μετάφρασης

22-26 Σεπτεμβρίου, 10.00 – 12.00 καθημερινά, αίθουσα Κωστής Παλαμάς, Γκαλερί και Βιβλιοθήκη · Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Διεθνής συνάντηση. Η μετάφραση ως δημιουργική πράξη και ως πεδίο ουσιαστικής πολιτιστικής ανταλλαγής. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, 10.00 – 16.00, αίθουσα Κωστής Παλαμάς · Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

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