Γερμανία: Το SPD προηγείται της AfD ενόψει των εκλογών στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το κεντροαριστερό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) φέρεται να ξεπέρασε την ακροδεξιά Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) στις προθέσεις ψήφου ενόψει των μεθαυριανών εκλογών στο κρατίδιο Μεκλεμβούργο-Πομερανία, υπέδειξε δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του ZDF και μεταδόθηκε χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, το SPD της κρατιδιακής πρωθυπουργού Μανουέλας Σβέζιχ αύξησε κατά τρεις μονάδες το ποσοστό του στο 37% σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα, ενώ η AfD, υποψήφιος κρατιδιακός πρωθυπουργός της οποίας είναι ο Λάιφ-Έρικ Χολμ, είδε το ποσοστό της να υποχωρεί κατά μια εκατοστιαία μονάδα στο 36%. Οι σοσιαλδημοκράτες για καιρό βρίσκονταν πίσω από την ακροδεξιά.

Πάντα κατά τη δημοσκόπηση αυτή, η CDU, οι χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς, είδαν και αυτοί το ποσοστό τους να υποχωρεί οριακά στο 6% (-1), επικίνδυνα κοντά στον πήχη του 5% που απαιτείται για την ανάδειξη βουλευτών.

Το κόμμα Η Αριστερά (Die Linke), που συγκυβερνά στο κρατίδιο, επίσης χάνει μια μονάδα, υποχωρεί στο 9%, ενώ οι Πράσινοι βρίσκονται στο 5% (αμετάβλητο) και η λαϊκιστική παράταξη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), στο 4%, οδεύει να μείνει εκτός κοινοβουλίου.

Η έρευνα υπέδειξε επίσης ότι το 79% των εκλογέων είναι βέβαιο για το ποιον θα ψηφίσει αλλά ο ένας στους πέντε και πλέον, το 21%, παραμένει αναποφάσιστος.

Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 1.395 εγγεγραμμένων ψηφοφόρων από τη 14η ως τη 17η Σεπτεμβρίου και το περιθώριο στατιστικού σφάλματος κυμαίνεται μεταξύ του ±2% και του ±3%.

Διαβάστε επίσης

Πανικός στις αγορές της Τουρκίας: Καταρρέουν επενδυτικά κεφάλαια 18 δισ. δολαρίων – Συλλήψεις και 130 funds σε εκκαθάριση

ΗΠΑ: Συντριβή μαχητικού F-16 στο Μίσιγκαν – Σώος ο πιλότος (Video)

Η ΕΕ θα εκταμιεύσει 3,3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανίας με πυραύλους και drones