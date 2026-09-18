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18.09.2026 07:05

Η Polyplast επενδύει στον τοπικό αθλητισμό με νέα χορηγική συνεργασία με την Προοδευτική Περάματος στην Αττική

18.09.2026 07:05
polyplast

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Στην ενίσχυση της παρουσίας της στην τοπική κοινωνία μέσω του αθλητισμού προχωρά η Polyplast LTD, εγκαινιάζοντας νέα χορηγική συνεργασία με την Προοδευτική Περάματος για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Η εταιρεία αναλαμβάνει τον ρόλο του χορηγού αθλητικού υλικού της ομάδας, καλύπτοντας τις σχετικές ανάγκες των αθλητών τόσο για την καθημερινή προετοιμασία όσο και για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Η συμφωνία εντάσσεται στις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Polyplast, με έμφαση στη στήριξη πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στις περιοχές όπου διατηρεί επιχειρηματική παρουσία. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον βιομηχανικό κλάδο και μέσω της συγκεκριμένης συνεργασίας επιχειρεί να ενισχύσει τους δεσμούς της με την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα με τη νέα γενιά.

Από την πλευρά της Προοδευτικής Περάματος, η διοίκηση της ομάδας υπογραμμίζει τη σημασία της συμμετοχής επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και υποστήριξη του τοπικού αθλητισμού, καθώς οι χορηγίες αποτελούν σημαντική πηγή κάλυψης των λειτουργικών και αγωνιστικών αναγκών των σωματείων.

Για την Polyplast, η νέα συνεργασία προστίθεται στις πρωτοβουλίες που συνδέουν την επιχειρηματική της δραστηριότητα με δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, με την εταιρεία να δηλώνει ότι προτεραιότητά της παραμένει η υποστήριξη του αθλητισμού και των νέων στις τοπικές κοινωνίες.

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