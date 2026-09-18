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18.09.2026 07:24

Ινδονησία: Τέλος στις έρευνες για τους οκτώ αγνοούμενους στη θάλασσα

18.09.2026 07:24
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Οι ινδονησιακές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης έβαλαν τέλος, τη 10η ημέρα της, στην επιχείρηση αναζήτησης οκτώ ανθρώπων οι οποίοι αγνοούνταν στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένων πέντε δημοσιογράφων, που πήγαν να καλύψουν την εκρηκτική ηφαιστειακή δραστηριότητα στο Άνακ Κρακατάου νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Ηφαιστειακή τέφρα που εκλύθηκε από το Άνακ Κρακατάου, ανάμεσα στις νήσους της Ιάβας και της Σουμάτρας, σκέπασε την Τζακάρτα, την πρωτεύουσα της Ινδονησίας, και περιοχές γύρω από αυτή, αφότου άρχισε η εκρηκτική δραστηριότητα στον κρατήρα το βράδυ της 4ης Σεπτεμβρίου.

Φωτοειδησεογράφοι ινδονησιακών και ξένων μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu, είχαν αναχωρήσει από την επαρχία Μπαντέν με ταχύπλοο την 7η Σεπτεμβρίου. Αλλά η επαφή με το σκάφος χάθηκε, ωθώντας τις αρχές να αρχίσουν επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Οι αρχές εξήγησαν πως η έρευνα σταματά διότι ήταν άκαρπη, αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο επανέναρξής της αν προκύψουν νέα στοιχεία.

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα οδήγησε στο κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων για λόγους ασφαλείας, πλήττοντας κάπου 340.000 ταξιδιώτες.

Η Ινδονησία, πελώριο αρχιπέλαγος της νοτιοανατολικής Ασίας, βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο δακτυλίδι της φωτιάς στον Ειρηνικό ωκεανό, όπου η ηφαιστειακή και η σεισμική δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα έντονη καθώς στο υπέδαφος συγκρούονται τεκτονικές πλάκες.

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