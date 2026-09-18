ΕΥΔΑΠ: Επενδύσεις, τεχνητή νοημοσύνη και επέκταση εκτός Αττικής αλλάζουν τον χάρτη των υποδομών νερού στην Ελλάδα

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Νέος κύκλος επενδύσεων στις υποδομές νερού, με έμφαση στην αναβάθμιση των δικτύων, την ψηφιοποίηση και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, ανοίγει στην Ελλάδα, καθώς η λειψυδρία, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η γήρανση σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων υποδομών αυξάνουν τις ανάγκες για ανθεκτικότερα συστήματα ύδρευσης.

Στο νέο τοπίο κεντρικό ρόλο διεκδικεί η ΕΥΔΑΠ, η οποία σχεδιάζει αφενός την επέκταση της δραστηριότητάς της σε περιοχές εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής και αφετέρου τη σταδιακή μετεξέλιξή της σε «ευφυή εταιρεία ύδρευσης», αξιοποιώντας δεδομένα, τεχνητή νοημοσύνη και νέες ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι σχεδιασμοί για την επόμενη ημέρα των υδάτινων υποδομών παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση «Υδάτινες Συμμαχίες», που διοργανώθηκε για δεύτερη χρονιά από το ΤΕΕ, το ΤΜΕΔΕ, την ΕΥΔΑΠ και το We Are Greece.

Το επενδυτικό στοίχημα δεν περιορίζεται πλέον στην κατασκευή νέων έργων. Στο επίκεντρο περνούν η αναβάθμιση και η ψηφιοποίηση των υφιστάμενων δικτύων, η παράταση της λειτουργικής ζωής τους, η μείωση των κινδύνων και η ανάπτυξη συστημάτων που μπορούν να εντοπίζουν εγκαίρως προβλήματα και να διατηρούν την υδροδότηση ακόμη και σε συνθήκες κρίσης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά, σε αυτό το πλαίσιο, η σχεδιαζόμενη επέκταση της ΕΥΔΑΠ πέρα από τα σημερινά γεωγραφικά της όρια. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Χάρης Σαχίνης, ανέφερε ότι η τεχνογνωσία που έχει συγκεντρώσει η επιχείρηση μπορεί να αξιοποιηθεί σε ολόκληρη τη χώρα, με την ΕΥΔΑΠ να επιδιώκει να αποτελέσει τεχνικό και επιχειρησιακό εταίρο της Πολιτείας στις αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη στον τομέα του νερού.

Παράλληλα, στον άμεσο σχεδιασμό της βρίσκεται η μετάβαση σε ένα περισσότερο ψηφιοποιημένο μοντέλο λειτουργίας. Η αξιοποίηση δεδομένων και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλύτερη παρακολούθηση των δικτύων, τον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων, τη βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Οι ανάγκες για επενδύσεις αυξάνονται, καθώς οι εταιρείες και οι οργανισμοί ύδρευσης καλούνται να αντιμετωπίσουν ταυτόχρονα διαφορετικές κατηγορίες κινδύνων. Στην ξηρασία, τις πυρκαγιές, τις πλημμύρες και τη φυσική γήρανση των δικτύων προστίθενται πλέον οι κυβερνοαπειλές και οι αυξημένες απαιτήσεις προστασίας των κρίσιμων υποδομών.

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, το ΤΜΕΔΕ επιδιώκει ενισχυμένο ρόλο στη δημιουργία ενός ευρύτερου χρηματοδοτικού και εγγυοδοτικού οικοσυστήματος για έργα νέας γενιάς. Η κατεύθυνση είναι η ανθεκτικότητα των υποδομών να μετατραπεί σε μετρήσιμο επενδυτικό χαρακτηριστικό, ώστε να μπορεί να συνδεθεί και με τη χρηματοδότηση των έργων.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται πρόταση για τη δημιουργία μόνιμου εθνικού φορέα για το νερό, ο οποίος θα λειτουργεί ως επιστημονικός βραχίονας της Πολιτείας και θα συνδέει κυβέρνηση, Αυτοδιοίκηση, ΔΕΥΑ, πανεπιστήμια και Πολιτική Προστασία. Στόχος θα είναι η συγκέντρωση και αξιοποίηση δεδομένων, ώστε οι κίνδυνοι να αναγνωρίζονται πριν εξελιχθούν σε κρίσεις.

Η κατεύθυνση που διαμορφώνεται, συνεπώς, μεταφέρει το βάρος από την αντιμετώπιση των προβλημάτων όταν εμφανιστούν στην πρόληψη, στην τεχνολογική αναβάθμιση και στις επενδύσεις που μπορούν να διασφαλίσουν την επιχειρησιακή συνέχεια των κρίσιμων υποδομών νερού.

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