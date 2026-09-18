Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του μετά από φωτιά σε ξενοδοχείο στη Μύκονο

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Tραγική εξέλιξη είχε φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής σε ξενοδοχείο στη Μύκονο.

Όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, στο ξενοδοχείο στην Άνω Μερά στο οποίο εκδηλώθηκε μικρής έκτασης φωτιά εντοπίστηκε ένας άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε άνδρας, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς μικρής έκτασης, σε χώρο προσωρινής διαμονής, στην περιοχή Άνω Μερά Μυκόνου. Επιχείρησαν 7 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 18, 2026

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

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