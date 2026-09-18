Σοκ από τη Eurostat: Δύο στους τρεις Έλληνες νιώθουν φτωχοί – Το 87,1% δυσκολεύεται να βγάλει τον μήνα

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Σε κατάσταση διαρκούς οικονομικής ασφυξίας ζει η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, όπως αποτυπώνουν με τον πιο αποκαλυπτικό τρόπο τα νεότερα στοιχεία της Eurostat.

Η Ελλάδα καταγράφει μια θλιβερή πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον δείκτη «υποκειμενικής φτώχειας», αποδεικνύοντας ότι η καθημερινή μάχη με την ακρίβεια έχει διαβρώσει πλήρως την αγοραστική δύναμη και το βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας, το 67,2% των πολιτών στην Ελλάδα —δηλαδή σχεδόν δύο στους τρεις— δηλώνει ότι θεωρεί τον εαυτό του φτωχό, καθιστώντας τη χώρα πρωταθλήτρια στην Ε.Ε., όπου ο αντίστοιχος μέσος όρος διαμορφώνεται μόλις στο 17,6%. Ακόμα πιο δραματική είναι η εικόνα στο πεδίο της καθημερινής επιβίωσης: το 87,1% των νοικοκυριών δηλώνει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες ή μεγάλες δυσκολίες για να καλύψει τις βασικές του ανάγκες και να «βγάλει» τον μήνα.

Η θλιβερή αυτή ακτινογραφία δεν αποτελεί κεραυνό εν αιθρία, αλλά το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της πολυετούς εισοδηματικής καθίζησης. Τα παράλληλα στοιχεία δείχνουν ότι το πραγματικό διάμεσο διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα παραμένει μειωμένο κατά 22,3% σε σύγκριση με το 2010, καταγράφοντας τη χειρότερη επίδοση σε ολόκληρη την Ευρώπη, την ώρα που στις υπόλοιπες χώρες-μέλη το εισόδημα έχει ανακάμψει σημαντικά.

Η κατάσταση επιβαρύνεται περαιτέρω από το δυσβάσταχτο κόστος στέγασης. Η Ελλάδα κατέχει την αρνητική πρωτιά στην Ε.Ε. όσον αφορά την επιβάρυνση των νοικοκυριών από τα έξοδα κατοικίας (ενοίκιο, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας, συντήρηση), με περισσότερο από το 26% του πληθυσμού να δαπανά πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματός του αποκλειστικά για τη στέγη.

Το εκρηκτικό αυτό κοκτέιλ χαμηλών μισθών, υψηλού κόστους ζωής και ανύπαρκτου αποταμιευτικού μαξιλαριού εξηγεί γιατί η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών αισθάνεται οικονομικά απλήρωτη και εκτεθειμένη. Την ώρα που οι επίσημοι δείκτες ευημερίας επιχειρούν να παρουσιάσουν μια εικόνα σταθερότητας, τα στοιχεία της Eurostat αποδεικνύουν ότι για 9 στα 10 νοικοκυριά στην Ελλάδα, η επιβίωση μέχρι το τέλος του μήνα παραμένει ένας καθημερινός Γολγοθάς.

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