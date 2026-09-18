Ηράκλειο: Άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του – Είχε πει ότι θα αυτοκτονήσει, κρίθηκε πως δεν χρήζει νοσηλείας και λίγο μετά πήδηξε από τα Ενετικά Τείχη

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Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στο Ηράκλειο χθες το βράδυ όπου ένας άνδρας έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς πήδηξε από τα Ενετικά Τείχη.

Οπως αναφέρουν τα τοπικά ΜΜΕ, ο άνδρας ηλικίας 55 ετών, είχε εκφράσει την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει, κάτι που η γυναίκα του δήλωσε και στην αστυνομία.

Έπειτα από εισαγγελική παραγγελία, ο άνδρας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο όπου εξετάστηκε από ψυχίατρο. Εκεί όμως κρίθηκε πως ο άνδρας δεν χρήζει νοσηλείας και αφέθηκε ελεύθερος.

Το ίδιο βράδυ ωστόσο, πήγε στα Ενετικά Τείχη και πήδηξε από εκεί. Αν και αρχικά ήταν εν ζωή, οι γιατροί στο Βενιζέλειο νοσοκομείο έδωσαν μάχη να την κρατήσουν ζωντανό. Μπήκε σε χειρουργείο, ωστόσο παρά τις προσπάθειες, άφησε την τελευταία του πνοή γύρω στις 23:00.

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