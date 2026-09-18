Θάνατος Μαζωνάκη: Κρατούμενες στις φυλακές κρέμασαν πανό «για πάντα Μαζώ» – Πώς πέρασαν την πρώτη νύχτα στον Κορυδαλλό οι γιατροί – Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα οικονομικά στοιχεία της «κλινικής»

Takeaways by to pontiki AI Οι γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος παραμένουν έγκλειστοι στις φυλακές Κορυδαλλού, αρνούμενοι κάθε ευθύνη για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης.

Οι αρμόδιες αρχές διεξάγουν έρευνα για την οικονομική τους κατάσταση, εξετάζοντας ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη λειτουργία παράνομης σάουνας σε ιατρείο τους.

Παράλληλα, έγγραφο των διασωστών του ΕΚΑΒ υποδεικνύει ότι οι δύο κατηγορούμενοι απέκρυψαν κρίσιμες πληροφορίες και την ταυτότητα του ασθενούς κατά την επείγουσα διακομιδή του.

Στο πλαίσιο των εξελίξεων, την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του ασθενούς την ώρα της πλασμαφαίρεσης.

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Οι έρευνες για τα οικονομικά στοιχεία των γιατρών Iωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος που βρίσκονται από χθες στις φυλακές Κορυδαλλού συνεχίζονται. Την ίδια στιγμή εκείνοι συνεχίζουν να αρνούνται ότι ευθύνονται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Μάλιστα η 56χρονη ιατρός Ιωάννα Γάκα δεν φαίνεται να περνάει πολύ καλά στις φυλακές Κορυδαλλού καθώς πολλές από τις γυναίκες μέσα στη φυλακή ήταν θαυμάστριες του Γιώργου Μαζωνάκη και σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, έχουν κρεμάσει πανό που λέει «Για πάντα Μαζώ».

Η 56χρονη επίσης ρωτάει συνέχεια: «Τι ώρες μπορώ να έχω επισκεπτήριο; Ποιες μέρες μπορούν να έρθουν οι άνθρωποί μου; Πώς μπορούν να μου καταθέσουν χρήματα;».

Η Ιωάννα Γάκα, η οποία έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, κρατείται σε ατομικό κελί, στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας, εκεί που μέχρι χθες κρατούταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, ενώ ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος σε κελί χωρητικότητας 2-3 ατόμων, στην 6η πτέρυγα.

Και οι δύο αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να ζητήσουν να τοποθετηθεί τηλεόραση στα κελιά τους ενώ ο γιατρός και ιδιοκτήτης της κλινικής διέκοψε την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και πλέον σιτίζεται κανονικά.

Η επόμενη κίνηση του ζεύγους είναι να προσβάλλουν, μέσω των συνηγόρων τους, το ένταλμα για την προσωρινή τους κράτηση κάτι το οποίο αναμένεται να συμβεί τον επόμενο μήνα.

«Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης» λέει ο παθολόγος

Ο άντρας της από την άλλη συνεχίζει να αρνείται ότι βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που γινόταν η πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη, ενώ στους συγκρατούμενούς του ότι: «Το ιατρείο μου συστεγάζεται με της γυναίκας μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζωνάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα “έσκαγε” η βόμβα».

Στο μικροσκόπιο η περιουσία των δύο γιατρών και η παράνομη σάουνα

Ειδικά κλιμάκια της Αρχής αναμένεται να εξετάσουν αναλυτικά την οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των δύο κατηγορουμένων, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν προκύπτουν ενδείξεις για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο της έρευνας αναμένεται να εξεταστούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι οικονομικές συναλλαγές του ζεύγους. Εφόσον προκύψουν ενδείξεις που να δικαιολογούν περαιτέρω ενέργειες, η Αρχή μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση κινητής και ακίνητης περιουσίας και να διαβιβάσει τα σχετικά ευρήματα στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Έρευνα γίνεται και για μία παράνομη σάουνα που έχει βρεθεί σε ένα άλλο ιατρείο τους.

Σύμφωνα με το Mega ο αστυνομικός συντάκτης έλεγχος είχε πραγματοποιηθεί και σε δεύτερο ιατρείο των δύο κατηγορούμενων γιατρών το οποίο βρίσκεται στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ. Κατά τη διάρκεια ελέγχου εντοπίστηκε μία σάουνα.

Η λειτουργία σάουνας σε ιατρείο προϋποθέτει ειδικές άδειες και συγκεκριμένες προδιαγραφές, μεταξύ άλλων για τον αερισμό, την υγρασία και την πυροπροστασία, οι οποίες αφορούν εγκαταστάσεις θερμότητας και ατμού. Καθώς οι απαιτούμενες προϋποθέσεις δεν υπήρχαν, ζητήθηκε η αφαίρεσή της.

Την ίδια ώρα,συνεχίζεται η έρευνα για όσα δραματικά εκτυλίχθηκαν τα κρίσιμα λεπτά το μεσημέρι της προηγούμενης Τετάρτης στην κλινική της οδού Καρνεάδου.

Στον ανακριτή ο «υπνοθεραπευτής»

Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται στον ανακριτή ο περιβόητος υπνοθεραπευτής, παραλήπτης της δεύτερης φωτογραφίας που τράβηξε η γιατρός ενώ ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο κρεβάτι της πλασμαφαίρεσης.

Ο εν λόγω θα κληθεί να απαντήσει για ποιο λόγο τραβήχτηκε η επίμαχη φωτογραφία και φυσικά για ποιο λόγο την παρέλαβε αυτός στο κινητό του.

Έγγραφο από διασώστες του ΕΚΑΒ

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους έγγραφο το οποίο έχουν συντάξει οι διασώστες του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν στην οδό Καρνεάδου και στο οποίο φέρεται να αποκαλύπτεται ότι οι δύο γιατροί τα κρίσιμα λεπτά, την ώρα δηλαδή που έπρεπε να γίνει άμεσα η διακομιδή του ασθενούς, επέλεξαν να αποκρύψουν πληροφορίες και λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μαζωνάκη από τους διασώστες, αποκρύπτοντας μάλιστα φτάνοντας στο σημείο να αποκρύψουν ακόμη και την ταυτότητά του, παρόλο που είχε δηλωθεί.

Παρουσιάζεται ως πολύ σοβαρό έγγραφο, που καταρρίπτει ακόμη και τον τελευταίο ισχυρισμό των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι από την πρώτη στιγμή έριξαν ευθύνες στο ΕΚΑΒ για όσα τραγικά συνέβησαν.

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