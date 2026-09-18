Ανακαλύφθηκε νέο είδος γάτας έπειτα από έναν και πλέον αιώνα

Takeaways by to pontiki AI Ερευνητές ανακάλυψαν ένα νέο είδος άγριας γάτας, το Leopardus tilcayo, μετά από ανάλυση DNA σε ένα ζώο που βρέθηκε στη Βολιβία.

Η ταυτοποίηση του είδους προέκυψε ύστερα από γενετική μελέτη που αναθεωρεί την ταξινόμηση των μικρών κηλιδωτών αιλουροειδών της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι η ομάδα των συγκεκριμένων αγριόγατων περιλαμβάνει τελικά πέντε είδη, αυξάνοντας τον συνολικό αριθμό των γνωστών αιλουροειδών παγκοσμίως.

Η ανακάλυψη αυτή αναμένεται να ενισχύσει τις προσπάθειες για τη διατήρηση των άγριων αιλουροειδών, τα οποία απειλούνται από την αποδάσωση και την απώλεια των οικοτόπων τους.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η έρευνα αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω μελέτη της βιοποικιλότητας σε περιοχές που παραμένουν ελάχιστα εξερευνημένες.

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Tο 2016, η Πάολα Νογάλες-Ασκαρούνς, βιολόγος και εξερευνήτρια του National Geographic (απ΄όπου και η κεντρική φωτογραφία) στη Βολιβία, έλαβε τηλεφώνημα από ένα τοπικό καταφύγιο άγριων ζώων για ένα «παράξενο αιλουροειδές».

Το ζώο είχε παραδοθεί από έναν ντόπιο που το είχε βρει μικρό σε έναν δρόμο κοντά σε δάσος. Ο άνδρας πήρε το ζώο στο σπίτι του πιστεύοντας ότι ήταν κατοικίδιο.

Ωστόσο, έπειτα από περίπου έναν χρόνο κοινής ζωής, συνειδητοποίησε ότι η φύση του ήταν άγρια και πως θα ήταν καλύτερα για αυτό να μελετηθεί από τους ειδικούς.

Το μικρό διάστικτο αιλουροειδές, μικρότερο σε μέγεθος μιας οικιακής γάτας, είχε περάσει απαρατήρητο, καθώς η γούνα του με τις κηλίδες και τις ρίγες ομοιάζει με άλλων αγριόγατων. Ωστόσο, πλέον αναγνωρίστηκε ως νέο είδος, αφού μελέτες DNA καταδεικνύουν πως πρόκειται για ξεχωριστή κατηγορία αιλουροειδούς.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι η ανακάλυψη αυτή θα στρέψει την προσοχή στη διατήρηση των άγριων αιλουροειδών (tiger cats), μιας ομάδας μικρών άγριων γατών που απαντώνται στη Νότια και την Κεντρική Αμερική και που λαμβάνουν πολύ λιγότερη δημόσια προσοχή από τα μεγαλύτερα «ξαδέρφια» τους, όπως τα λιοντάρια, οι λεοπαρδάλεις και οι τίγρεις.

Οι «τίγρεις-γάτες» είναι μικρά, κηλιδωτά άγρια αιλουροειδή που απαντώνται σε ολόκληρη την Κεντρική και τη Νότια Αμερική, από την Κόστα Ρίκα έως τη Βολιβία και την Αργεντινή. Μοιάζουν εκπληκτικά μεταξύ τους και ακόμη και οι ειδικοί δυσκολεύονται να τις ξεχωρίσουν.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι έχουμε ένα νέο είδος για τον κόσμο, το Leopardus tilcayo», δήλωσε η Νογάλες-Ασκαρούνς από το Πανεπιστήμιο Mayor de San Andres στη Λα Πας της Βολιβίας.

«Εξίσου εκπληκτικό είναι το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμα νέα είδη που περιμένουν να ανακαλυφθούν: Και δεν χρειάζεται να πάμε σε κάποιο ηφαίστειο, σε κάποιο νησί ή στα βάθη της θάλασσας», προσθέτει η ίδια.

Γενεαλογία και ταυτοποίηση

Η δεκάχρονη «Tigrino», όπως λέγεται η γάτα που βρήκε ο ντόπιος και άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στην ταξινομία, είναι το μόνο επιβεβαιωμένο μέλος του νέου είδους, αν και οι επιστήμονες θεωρούν πως υπάρχουν και άλλα.

Η δρ Νογάλες-Ασκαρούνς έχει ενημερωθεί και για άλλες παρατηρήσεις μικρών αγριόγατων στα πυκνά δάση της περιοχής Γιουνγάς της χώρας, στις ανατολικές πλαγιές των Ανδεων, παρατηρήσεις που δεν έχουν ακόμα διερευνηθεί επιστημονικά.

Οι επιστήμονες, για να ταυτοποιήσουν τη μοναδικότητα του είδους, διερεύνησαν το γενεαλογικό ιστορικό των άγριων αιλουροειδών, χρησιμοποιώντας DNA από ζωντανά ζώα και δείγματα μουσείων.

«Υπάρχουν τόσο λίγες καταγραφές ή φωτογραφίες, οπότε παρέμενε κρυμμένο επειδή κανείς δεν το έψαχνε», λέει ο Εδουάρδο Εϊζίρικ, γενετιστής εξειδικευμένος στη διατήρηση της βιοποικιλότητας στο Παπικό Καθολικό Πανεπιστήμιο του Rio Grande do Sul στη Βραζιλία.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Current Biology», αποκάλυψε περαιτέρω εκπλήξεις, υποδηλώνοντας ότι υπάρχουν πέντε και όχι τρία είδη «τίγρεων-γατών», μεταξύ των οποίων και η νεοανακαλυφθείσα Tilcaya (Leopardus tilcayo) της Βολιβίας.

New cat alert! A call from a wildlife sanctuary about a "weird cat" has led to the first new cat species discovered in over 100 years in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Learn more about this feline surprise: https://t.co/crffXvPqH4 pic.twitter.com/USo7rI3Y5q — National Geographic (@NatGeo) September 17, 2026

Ωστόσο, η ταυτοποίηση του είδους αποτελεί μόνο το πρώτο βήμα.

Η ερευνήτρια δρ Καρολάιν Σάρτορ από τη Μονάδα Ερευνας για τη Διατήρηση της Αγριας Ζωής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή είναι σημαντική για την οικολογική προστασία, καθώς είναι αδύνατο να προστατεύσουμε ένα είδος αν δεν γνωρίζουμε τα χαρακτηριστικά του ή τον τόπο όπου ενδημεί.

«Πρόκειται για ζώα παρόμοιου μεγέθους με μια οικιακή γάτα, οπότε θα μπορούσε κανείς να σκεφτεί ότι θα τα γνωρίζαμε όλα μέχρι τώρα, αλλά αυτή η ανακάλυψη δείχνει πόση βιοποικιλότητα παραμένει ακόμη να ανακαλυφθεί σε ορισμένες από τις λιγότερο μελετημένες περιοχές του κόσμου», ανέφερε.

Scientists have discovered a new species of cat for the first time in over a century.



Smaller than an average housecat and covered in leopard-like spots, the cat species — proposed name Leopardus tilcayo — lives in Bolivia’s Yungas forest ecoregion. Very little is known about… pic.twitter.com/2dFDkgDzKi — ABC News (@ABC) September 18, 2026

«Ταξινομικός εφιάλτης»

Τα είδη των «τίγρεων-γατών» θεωρούνται ευάλωτα στην εξαφάνιση λόγω των συστηματικών αποδασώσεων, της απώλειας του οικοτόπου τους και της λαθροθηρίας – αν και το νέο είδος, καθώς παρέμενε αταυτοποίητο, δεν περιλαμβάνεται σε προηγούμενες εκτιμήσεις.

Η ανακάλυψη αυτή θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερες εξελίξεις για την παγκόσμια οικογένεια των αιλουροειδών.

Τόσο οι άγριες όσο και οι οικόσιτες γάτες ανήκουν στη βιολογική οικογένεια των αιλουρίδων (Felidae), η οποία περιλαμβάνει όλα τα ζωντανά είδη αιλουροειδών, από τα μικροσκοπικά κατοικίδια έως τις τεράστιες τίγρεις.

New cat species discovered in over 100 years



Scientists have identified Leopardus tilcayo, a tiny wild cat found in Bolivia’s Yungas forests. The discovery began with a wildlife sanctuary reporting a “weird cat” and was later confirmed through genetic research pic.twitter.com/9VVJgdYTIH — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) September 17, 2026

Επισήμως, υπάρχουν 41 αναγνωρισμένα είδη, αλλά η νέα ανακάλυψη, καθώς και η διαπίστωση ότι ενδέχεται να υπάρχουν αρκετά είδη «τίγρεων-γατών», αυξάνει τον αριθμό τους σε 44 ή και περισσότερα.

Οι μικρές κηλιδωτές γάτες της Νότιας Αμερικής αποτελούν «ταξινομικό εφιάλτη», σημειώνει ο Αντριου Κίτσενερ, ειδικός στα θηλαστικά στα Εθνικά Μουσεία της Σκωτίας, ο οποίος δεν συμμετείχε στην έρευνα.

«Αυτές οι γάτες προκαλούν σύγχυση επειδή μοιάζουν τόσο πολύ μεταξύ τους και υπάρχουν ελάχιστα δείγματα στα μουσεία, οπότε ακόμα και τώρα μαθαίνουμε πώς να τις ξεχωρίζουμε, ενώ η γενετική εξελίσσεται και αποκαλύπτει νέα είδη»

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