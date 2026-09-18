Φιλέτα σολομού σε σάλτσα πορτοκάλι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Όταν ο σολομός, μια πλούσια πηγή σε ωμέγα-3, και τα πορτοκάλια, μια πλούσια πηγή βιταμίνης C συναντώνται, το αποτέλεσμα δεν μπορεί παρά να είναι ένα υγιεινό και πεντανόστιμο πιάτο ιδανικό για γεύμα ή ελαφρύ δείπνο.

Συνοδέψτε το με αρωματικό ρύζι μπασμάτι, βελούδινο πουρέ πατάτας, βραστά λαχανικά ή ακόμα και με νουντλς για να δώσετε στη συνταγή μια ασιατική πινελιά.

Υλικά για τη Συνταγή

4 φιλέτα σολομού (χωρίς δέρμα και κόκαλα)

2-3 κουταλιές ελαιόλαδο

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

1 κουταλιά της σούπας φρέσκο ​​δεντρολίβανο, ψιλοκομμένο

1 πορτοκάλι, κομμένο σε φέτες

1 κουταλάκι του γλυκού ξύσμα πορτοκαλιού

1 φλιτζάνι φρεσκοστιμμένο χυμό πορτοκαλιού

1 κουταλιά της σούπας χυμό λεμονιού

1 κουταλάκι του γλυκού μέλι

1 κουταλάκι του γλυκού κορν φλάουρ

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Εκτέλεση

1. Αρχικά πλύνετε τα φιλέτα σολομού και στεγνώστε τα καλά, ταμποναριστά με απορροφητικό χαρτί. Πασπαλίστε με αλάτι και πιπέρι κάθε πλευρά των φιλέτων και τρίψτε τα καλά με τα χέρια σας.

2. Ζεστάνετε ένα μεγάλο αντικολλητικό τηγάνι και βάλτε λίγο λάδι. Μόλις ζεσταθεί, τοποθετήστε τα στεγνα φιλέτα σολομού και σοτάρετέ τα από κάθε πλευρά για περίπου 3 λεπτά. Θα ξέρετε ότι είναι έτοιμα, όταν αρχίσουν να παίρνουν ένα μπεζ χρώμα. Αν τα φιλέτα είναι χοντρά, μπορείτε να προσθέσετε 1-2 λεπτά ακόμα σε αυτόν τον χρόνο, προσέχοντας όμως να μην τα παραψήσετε και στεγνώσουν. Αφαιρέστε τα φιλέτα σε ένα πιάτο και αφήστε τα στην άκρη.

3. Στο ίδιο σκεύος με τα υπολείματα λαδιού προσθέστε το λιωμένο σκόρδο και το ψιλοκομμένο φρέσκο ​​δεντρολίβανο και σοτάρετέ τα για περίπου 30 δευτερόλεπτα.

4. Συμπληρώστε με 1 φέτα πορτοκάλι, το ξύσμα και τον χυμό πορτοκαλιού, τον χυμό λεμονιού, το μέλι, 1 κουταλάκι του γλυκού κορν φλάουρ και αλατοπίπερο κατά βούληση, ανακατεύοντας συνεχώς.

5. Μόλις αρχίσει να βράζει η σάλτσα, συνεχίστε το ανακάτεμα για ένα ακόμη λεπτό σε χαμηλή φωτιά και προσθέστε τον μαγειρεμένο σολομό στο τηγάνι.

6. Αφήστε τον να εμποτιστεί για 1-2 λεπτά και χρησιμοποιώντας ένα κουτάλι, βρέχετε συνεχώς τα φιλέτα από όλες τις πλευρές με τη σάλτσα.Γαρνίρετε με φρέσκο ​​δεντρολίβανο και τις υπόλοιπες φέτες πορτοκαλιού, αν επιθυμείτε, και σερβίρετε.

Διαβάστε επίσης:

Καροτομπισκότα με γλάσο τυριού

Ζυμαρικά με μεσογειακή σάλτσα μουσακά

Φινετσάτο πρωινό με φρυγανισμένο ψωμί, σύκα και τυρί κρέμα