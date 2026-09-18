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18.09.2026 09:17

Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: Δωρεάν rapid test στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

18.09.2026 09:17
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Πηγή: Pixabay

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Δωρεάν rapid test για την έγκαιρη ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου, θα προσφέρει στους πολίτες ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για την πρώτη δράση που κάνει Δήμος της χώρας, με τη συνεργασία Κινητής Μονάδας από τον ΕΟΔΥ. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης των κατοίκων.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στην πλατεία Ιμίων, στην κεντρική πλατεία της Βούλας και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα:

  • να λάβουν υπεύθυνη ενημέρωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου,
  • να ενημερωθούν για τα συμπτώματα, τους τρόπους μετάδοσης και τα μέτρα προστασίας,
  • να πραγματοποιήσουν δωρεάν rapid test, εφόσον εμφανίζουν συμπτώματα που χρήζουν ελέγχου.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και ενισχύει την προσπάθεια για έγκαιρη διάγνωση και περιορισμό της διασποράς.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δράση στη χώρα η οποία στοχεύει στην άμεση ανίχνευση πιθανών κρουσμάτων.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η πρόληψη και η ενημέρωση αποτελούν βασικά εργαλεία για την προστασία της κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία κουνουπιών.

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