Δήμος Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης: Δωρεάν rapid test στους πολίτες για τον ιό του Δυτικού Νείλου

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Δωρεάν rapid test για την έγκαιρη ανίχνευση του ιού του Δυτικού Νείλου, θα προσφέρει στους πολίτες ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

Πρόκειται για την πρώτη δράση που κάνει Δήμος της χώρας, με τη συνεργασία Κινητής Μονάδας από τον ΕΟΔΥ. Η πρωτοβουλία έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιδημιολογικής επιτήρησης και αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης των κατοίκων.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, από τις 09:00 έως τις 14:00, κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται στην πλατεία Ιμίων, στην κεντρική πλατεία της Βούλας και οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα:

να λάβουν υπεύθυνη ενημέρωση για τον ιό του Δυτικού Νείλου,

να ενημερωθούν για τα συμπτώματα, τους τρόπους μετάδοσης και τα μέτρα προστασίας,

να πραγματοποιήσουν δωρεάν rapid test, εφόσον εμφανίζουν συμπτώματα που χρήζουν ελέγχου.

Η δράση απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους και ενισχύει την προσπάθεια για έγκαιρη διάγνωση και περιορισμό της διασποράς.

Η πρωτοβουλία του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δράση στη χώρα η οποία στοχεύει στην άμεση ανίχνευση πιθανών κρουσμάτων.

Η δημοτική αρχή τονίζει ότι η πρόληψη και η ενημέρωση αποτελούν βασικά εργαλεία για την προστασία της κοινότητας, ειδικά σε περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία κουνουπιών.

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