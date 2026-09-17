Εφορία: Πότε σπάει η πενταετία και ο φορολογικός έλεγχος φτάνει δέκα χρόνια πίσω

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η πενταετία δεν κλείνει πάντα οριστικά τον φάκελο μιας φορολογικής υπόθεσης. Η Εφορία μπορεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να γυρίσει έως και δέκα χρόνια πίσω και να καταλογίσει πρόσθετους φόρους, εφόσον μετά την αρχική πενταετία εμφανιστούν πραγματικά νέα στοιχεία που αποκαλύπτουν φορολογική παράβαση.

Το πού τελειώνει όμως η πενταετία και πού αρχίζει η δεκαετία έχει ιδιαίτερη σημασία. Μια μεταγενέστερη έκθεση ελέγχου δεν αρκεί από μόνη της για να κρατήσει ανοιχτή μια υπόθεση. Τα στοιχεία που περιέχει θα πρέπει να ήταν άγνωστα στη Φορολογική Διοίκηση και να μην μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί εγκαίρως.

Το ζήτημα βρέθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας με αφορμή υπόθεση πλαστών και εικονικών τιμολογίων.

Το Β’ Τμήμα του ΣτΕ απέρριψε αίτηση αναίρεσης ομόρρυθμης εταιρείας υδραυλικών εγκαταστάσεων, στην οποία είχε καταλογιστεί φόρος εισοδήματος για τη χρήση του 2005 λόγω λήψης και καταχώρισης πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων.

Η εταιρεία υποστήριζε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου να καταλογίσει φόρο είχε παραγραφεί, καθώς τα κρίσιμα στοιχεία ήταν, κατά την άποψή της, ήδη γνωστά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην πενταετία. Συνεπώς, δεν μπορούσαν να εμφανιστούν αργότερα ως «συμπληρωματικά στοιχεία» και να δώσουν άλλα πέντε χρόνια στις ελεγκτικές αρχές.

Το ΣτΕ έκρινε, ωστόσο, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχε λόγος εφαρμογής της δεκαετούς παραγραφής.

Το κλειδί στην έκθεση των ελεγκτών

Η εικονικότητα των επίμαχων τιμολογίων διαπιστώθηκε από έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ, η οποία συντάχθηκε στις 4 Ιουνίου 2014, δηλαδή μετά τη συμπλήρωση της κανονικής πενταετούς παραγραφής.

Το κρίσιμο για το Ανώτατο Δικαστήριο δεν ήταν απλώς η ημερομηνία της έκθεσης. Εξετάστηκε πότε προέκυψαν στην πραγματικότητα οι πληροφορίες που επέτρεψαν στους ελεγκτές να αποκαλύψουν την εικονικότητα των συναλλαγών.

Αφού η παράβαση διαπιστώθηκε για πρώτη φορά από τον μεταγενέστερο έλεγχο, τα σχετικά ευρήματα κρίθηκε ότι μπορούσαν να αποτελέσουν νέα συμπληρωματικά στοιχεία και να δικαιολογήσουν την επέκταση της παραγραφής στη δεκαετία.

Εδώ, όμως, υπάρχει και το όριο για τη Φορολογική Διοίκηση.

Δεν μπορεί κάθε στοιχείο που αξιοποιείται καθυστερημένα να βαφτίζεται «νέο» για να παραμένουν ανοιχτές παλιές φορολογικές χρήσεις. Εάν οι πληροφορίες υπήρχαν ήδη στα αρχεία ή στα ηλεκτρονικά συστήματα της Εφορίας και μπορούσαν να είχαν εντοπιστεί με τη δέουσα επιμέλεια, η αδράνεια των υπηρεσιών δεν αρκεί για να μετατρέψει την πενταετία σε δεκαετία.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στο τέλος του 2026

Ο βασικός κανόνας του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας παραμένει η πενταετής παραγραφή.

Ο χρόνος αρχίζει να μετρά από το τέλος του έτους μέσα στο οποίο λήγει η προθεσμία υποβολής της αντίστοιχης δήλωσης.

Έτσι, για εισοδήματα του 2020, τα οποία δηλώθηκαν το 2021, η κανονική πενταετία ολοκληρώνεται στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Μέχρι τότε δεν αρκεί να έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου ή να έχουν ξεκινήσει οι ελεγκτικές διαδικασίες. Θα πρέπει να έχει κοινοποιηθεί νόμιμα στον φορολογούμενο η πράξη προσδιορισμού του φόρου.

Η δεκαετία αποτελεί εξαίρεση και μπορεί να ενεργοποιηθεί κυρίως όταν δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση ή όταν μετά την πενταετία εμφανιστούν νέα στοιχεία που δεν μπορούσε αντικειμενικά να γνωρίζει νωρίτερα η Φορολογική Διοίκηση και τα οποία οδηγούν σε μεγαλύτερη φορολογική υποχρέωση.

Ακόμη και τότε, η παράταση δεν σημαίνει ότι η Εφορία αποκτά χωρίς περιορισμούς δικαίωμα να ξαναψάξει ολόκληρη την υπόθεση. Η δεκαετής παραγραφή συνδέεται με το συγκεκριμένο ζήτημα που αποκαλύπτουν τα νέα στοιχεία.

Παράταση ή αναστολή μπορεί να υπάρξει και σε ειδικές περιπτώσεις, όπως όταν εκκρεμεί δικαστική διαδικασία ή αναμένονται στοιχεία από φορολογική αρχή του εξωτερικού.

Άλλο κεφάλαιο αποτελεί η είσπραξη χρεών που έχουν ήδη βεβαιωθεί. Η παραγραφή του δικαιώματος της Εφορίας να καταλογίσει έναν φόρο και η παραγραφή της είσπραξης μιας ήδη βεβαιωμένης οφειλής ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες.

Το όριο που θέτει η νομολογία είναι, συνεπώς, διπλό: η Εφορία μπορεί να φτάσει στη δεκαετία όταν πράγματι αποκαλύπτονται νέα στοιχεία, όχι όμως όταν απλώς αξιοποιεί καθυστερημένα πληροφορίες που είχε ήδη στη διάθεσή της.

Διαβάστε επίσης:

«Ψηφιακό Διαβατήριο» Ασφάλισης στην ΕΕ: Τι αλλάζει για Έλληνες εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιχειρήσεις – Τέλος στη γραφειοκρατία του e-ΕΦΚΑ

Η Εφορία πατάει γκάζι στους πλειστηριασμούς: Στο «σφυρί» 56 ακίνητα για χρέη

Πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα: Οι μικροί αντιδραστήρες μπαίνουν πλέον επίσημα στο τραπέζι του ενεργειακού σχεδιασμού