«Ψηφιακό Διαβατήριο» Ασφάλισης στην ΕΕ: Τι αλλάζει για Έλληνες εργαζόμενους, συνταξιούχους και επιχειρήσεις – Τέλος στη γραφειοκρατία του e-ΕΦΚΑ

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Την ακαριαία κατάργηση της πολυήμερης γραφειοκρατίας και των ατελείωτων χαρτιών για εκατομμύρια πολίτες που εργάζονται, ταξιδεύουν ή συνταξιοδοτούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνει η νέα δέσμη μέτρων που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο επίκεντρο της μεταρρύθμισης βρίσκεται η θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Διαβατηρίου Κοινωνικής Ασφάλισης (ESSPASS), το οποίο θα ενσωματωθεί απευθείας στο ψηφιακό πορτοφόλι (EU Digital Identity Wallet) των πολιτών, δημιουργώντας μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά εργασίας και δεξιοτήτων.

Η εξέλιξη αυτή αγγίζει άμεσα την ελληνική πραγματικότητα, καθώς υπόσχεται να δώσει οριστική λύση σε χρόνιες παθογένειες που ταλανίζουν τον e-ΕΦΚΑ, τους Έλληνες εργαζόμενους στο εξωτερικό και τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Οι 4 μεγάλες αλλαγές για την Ελλάδα:

1. Τέλος στην ταλαιπωρία των εντύπων Α1 και ΕΚΑΑ

Οι Έλληνες αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι οδηγοί διεθνών μεταφορών αλλά και οι επιχειρήσεις που παρέχουν διασυνοριακές υπηρεσίες δεν θα χρειάζεται πλέον να περιμένουν εβδομάδες ή μήνες για την έκδοση του φορητού εγγράφου Α1 ή της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας. Τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης θα αποδεικνύονται και θα επαληθεύονται ψηφιακά σε πραγματικό χρόνο από τις αρμόδιες αρχές.

2. Ταχύτερη απονομή διασυνοριακών συντάξεων

Ένα από τα μεγαλύτερα «αγκάθια» του e-ΕΦΚΑ —η θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με διαδοχική ασφάλιση για Έλληνες που έχουν εργαστεί τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες χώρες της ΕΕ (π.χ. Γερμανία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο)— απλοποιείται δραστικά. Η άμεση διασταύρωση των ασφαλιστικών δεδομένων μεταξύ των κρατών-μελών αναμένεται να συρρικνώσει τον χρόνο απονομής της σύνταξης από χρόνια σε λίγες εβδομάδες.

3. Αναγνώριση πτυχίων σε μόλις 5 εβδομάδες

Παράλληλα, με τον νέο «Νόμο για τη μεταφορά δεξιοτήτων», η διασυνοριακή αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (γιατροί, νοσηλευτές, μηχανικοί, εκπαιδευτικοί) θα γίνεται υποχρεωτικά μέσω ψηφιακής διαδικασίας. Ο χρόνος αναμονής μειώνεται από τους τρεις μήνες στις 5 εβδομάδες, διευκολύνοντας την κινητικότητα των επιστημόνων.

4. Ισχυρό πλήγμα στην αδήλωτη εργασία

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί (Επιθεώρηση Εργασίας, e-ΕΦΚΑ) αποκτούν τη δυνατότητα ακαριαίου ελέγχου των διασυνοριακών εργαζομένων. Με τη χρήση ψηφιακών υπογραφών και άμεσης επαλήθευσης, η Κομισιόν εκτιμά ότι θα αποτραπεί απάτη ύψους έως και 277 εκατ. ευρώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Το χρονοδιάγραμμα και τα οικονομικά οφέλη

Όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, στόχος είναι η άμεση εξάλειψη των διοικητικών εμποδίων που μπλοκάρουν τις προσλήψεις και την παροχή υπηρεσιών. Ο ψηφιακός χώρος στο EU Wallet αναμένεται να είναι διαθέσιμος σε πολίτες και επιχειρήσεις έως το τέλος του έτους, οπότε και ξεκινά η σταδιακή ενσωμάτωση των πρώτων ψηφιακών εγγράφων, φέρνοντας άμεση εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος για επιχειρήσεις, παρόχους υγείας και ελεγκτικές αρχές.

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