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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θανάσης Παπαδής ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΔΗΣ

20.09.2026 07:09

Ενοίκια: Στον πάγο για εννέα μήνες η υποχρεωτική πληρωμή μέσω τραπεζών

20.09.2026 07:09
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Άλλη μία ψηφιακή αλλαγή στα ακίνητα δεν προλαβαίνει το χρονοδιάγραμμα. Η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζικού συστήματος, που επρόκειτο να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, μετατίθεται για την 1η Ιουλίου 2027, καθώς οι αναγκαίες ηλεκτρονικές διασταυρώσεις δεν είναι ακόμη έτοιμες.

Η νέα αναβολή δίνει εννέα επιπλέον μήνες σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές, αλλά κυρίως στη φορολογική διοίκηση για να ολοκληρώσει την τεχνική υποδομή που απαιτείται προκειμένου το μέτρο να λειτουργήσει στην πράξη. Και δεν είναι η πρώτη αλλαγή ημερομηνίας. Η υποχρεωτική τραπεζική καταβολή των μισθωμάτων είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου 2026, μεταφέρθηκε για την 1η Οκτωβρίου και τώρα παίρνει νέα παράταση έως το καλοκαίρι του 2027.

Το δύσκολο κομμάτι του εγχειρήματος δεν είναι η ίδια η τραπεζική κατάθεση. Είναι όσα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά πίσω από αυτή. Ο σχεδιασμός προβλέπει ότι η φορολογική διοίκηση θα μπορεί να συνδέει το ακίνητο με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο, τον ιδιοκτήτη και τον ενοικιαστή και στη συνέχεια να διασταυρώνει τα στοιχεία αυτά με την πραγματική τραπεζική συναλλαγή.

Έτσι, θα μπορεί να διαπιστώνεται εάν το ενοίκιο που αναγράφεται στο μισθωτήριο είναι και εκείνο που καταβάλλεται κάθε μήνα. Για να στηθεί, όμως, αυτή η αλυσίδα απαιτούνται διασυνδέσεις πληροφοριακών συστημάτων και ανταλλαγή δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Οι διαδικασίες αυτές χρειάζονται περισσότερο χρόνο και αποτελούν βασικό λόγο για τη μετάθεση.

Στο κάδρο και το ΜΙΔΑ

Σημαντικό ρόλο στο νέο σύστημα έχει και το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο σχεδιάζεται να συγκεντρώσει σε έναν ενιαίο ψηφιακό φάκελο τις πληροφορίες για κάθε ακίνητο.

Σήμερα αρκετά από τα στοιχεία βρίσκονται διάσπαρτα σε διαφορετικές εφαρμογές. Η συγκέντρωσή τους αποτελεί βασικό βήμα ώστε να μπορούν στη συνέχεια να πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις για τις μισθώσεις. Η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της νέας ψηφιακής υποδομής μεταφέρει, επομένως, χρονικά και την πλήρη εφαρμογή της τραπεζικής πληρωμής.

Οι κυρώσεις περιμένουν μέχρι τον Ιούλιο

Η παράταση μεταφέρει αντίστοιχα και τις οικονομικές συνέπειες που έχουν προβλεφθεί για όσους δεν ακολουθούν τον νέο τρόπο πληρωμής. Όταν το μέτρο τεθεί σε εφαρμογή, οι ενοικιαστές που καταβάλλουν το μίσθωμα εκτός τραπεζικού συστήματος θα κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή ενός ενοικίου τον χρόνο, καθώς και στεγαστικές ενισχύσεις που συνδέονται με τη μίσθωση.

Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες που εισπράττουν το μίσθωμα εκτός τραπεζικού συστήματος θα χάνουν την έκπτωση 5% που αναγνωρίζεται στο εισόδημα από ακίνητα για δαπάνες επισκευής και συντήρησης. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2027, συνεπώς, το νέο υποχρεωτικό καθεστώς παραμένει εκτός εφαρμογής. Από την επόμενη ημέρα, εφόσον τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα, κάθε ενοίκιο θα πρέπει να αφήνει τραπεζικό αποτύπωμα, ανοίγοντας ταυτόχρονα τον δρόμο για αυτόματες διασταυρώσεις ανάμεσα σε μισθωτήρια, δηλωμένα ενοίκια και πραγματικές πληρωμές.

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