Οι Χούθι ανάγκασαν τον Τραμπ να επιστρέψει άρον – άρον στον Λευκό Οίκο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του προέδρου Τραμπ.
Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.
Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.
Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας -μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.
Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση.
Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, αλλά η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ.
Διαβάστε επίσης:
Σύγκρουση Τραμπ και επικριτών της AI για τους κινδύνους – Στον ΟΗΕ ο Άλτμαν, αυξάνονται οι προειδοποιήσεις για το… τέλος του ανθρώπου
Ισραήλ: Ο πρόεδρος απένειμε χάρη σε στρατιώτη που εκτέλεσε εν ψυχρώ Παλαιστίνιο, ενώ κειτόταν τραυματισμένος στο έδαφος
Φιντάν: «Ασυμβίβαστες οι Ρωσία και Ουκρανία για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.