Οι Χούθι ανάγκασαν τον Τραμπ να επιστρέψει άρον – άρον στον Λευκό Οίκο

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Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συντόμευσε τη διαμονή του στην προεδρική κατοικία του Καμπ Ντέιβιντ, όπου επρόκειτο να περάσει όλο το Σαββατοκύριακο, και επέστρεψε στον Λευκό Οίκο εν μέσω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Ο Λευκός Οίκος δεν διευκρίνισε τον λόγο της πρόωρης επιστροφής του προέδρου Τραμπ.

Η απόφαση αυτή συνδέεται από αναλυτές με την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα με την επίθεση που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι εναντίον της πρωτεύουσας της Σαουδικής Αραβίας, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο.

President Trump returns to the White House Saturday evening after departing Camp David as his administration weighs its next steps in the war with Iran.



Trump is preparing for a major week in New York, where the Iran conflict is expected to be a focus as world leaders gather for… pic.twitter.com/JSK1b6tDmG — Fox News (@FoxNews) September 20, 2026

Τον τελευταίο καιρό η Σαουδική Αραβία γίνεται στόχος κλιμακούμενων επιθέσεων από τους φιλοϊρανούς μαχητές που ελέγχουν μεγάλο τμήμα της γειτονικής Υεμένης και πρόσφατα κατέλαβαν περιοχές στις δυτικές ακτές της χώρας, στην Ερυθρά Θάλασσα, απωθώντας τις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης η οποία υποστηρίζεται από έναν συνασπισμό υπό το Ριάντ.

Ωστόσο, τα πλήγματα των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας είχαν μέχρι στιγμής ως κύριο στόχο πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις στον νότο ή κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας -μακριά από το Ριάντ, το οποίο δεν είχε απειληθεί από την επανέναρξη των εχθροπραξιών τον Ιούλιο.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ κάλεσε χθες Σάββατο τους αμερικανούς που βρίσκονται στη Μέση Ανατολή να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των επιθέσεων των Χούθι εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, προειδοποιώντας ότι αυτή η στρατιωτική σύγκρουση ενδέχεται να έχει ταχεία κλιμάκωση.

A large plume of smoke was seen near Riyadh's main airport after booms were heard, following overnight alerts for potential danger in the capital https://t.co/2Jb89KWQVY pic.twitter.com/LxBRaJD6jt September 19, 2026

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios είχε μεταδώσει την περασμένη εβδομάδα πως η Σαουδική Αραβία ζήτησε από τις ΗΠΑ να εξαπολύσουν επιθέσεις εναντίον των Χούθι, αλλά η Ουάσινγκτον απέρριψε το αίτημα του Ριάντ.

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