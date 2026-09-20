Περού: Δολοφονήθηκε δημοσιογράφος η οποία ήταν υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές – Την πυροβόλησαν ενώ περπατούσε με υποστηρικτές της

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Δημοσιογράφος, υποψήφια στις περιφερειακές εκλογές του Οκτωβρίου, δολοφονήθηκε χθες Σάββατο κατά την επίσκεψή της σε αγορά της πόλης Καράς στο Περού.

Η 44χρονη Σούσι Απόντε – υποψήφια στην περιφέρεια Άνκας στις εκλογές της 4ης Οκτωβρίου – διατηρούσε τον ειδησεογραφικό ιστότοπο «China Polo Dominical», όπου φιλοξενούσε ρεπορτάζ για φερόμενα περιστατικά διαφθοράς, εγκληματικότητας, παράνομων δραστηριοτήτων και λειτουργίας δημόσιων υπηρεσιών στην περιοχή της Άνκας.

Πυροβολήθηκε την ώρα που περπατούσε μαζί με υποστηρικτές της σε αγορά, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Άλλοι πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός υπόπτου, υπηκόου Βενεζουέλας.

Είχε καταγγείλει απειλές 9 ημέρες πριν από τη δολοφονία της

Πριν από 9 ημέρες, η Σούσι Απόντε ενημέρωσε μέσω των κοινωνικών δικτύων πως δεχόταν απειλές μέσα από τις φυλακές.

Η Απόντε είχε αποκτήσει αναγνωρισιμότητα μέσω της δημοσιογραφικής της δραστηριότητας στο «China Polo Dominical», όπου δημοσίευε καταγγελίες για την αστυνομία, δημοτικές αρχές και άλλους δημόσιους φορείς.

Μάλιστα, λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της είχε ανακοινώσει ότι θα παρουσίαζε νέα έρευνα στην εκπομπή της, μεταξύ άλλων για υποψηφίους στην Άνκας και ζητήματα που αφορούσαν την περιοχή.

Η Απόντε είχε επίσης συμμετάσχει στις 15 Σεπτεμβρίου σε τηλεοπτική συζήτηση που διοργάνωσε το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο του Περού για τους υποψηφίους στην περιφερειακή διοίκηση της Άνκας. Τέσσερις ημέρες αργότερα δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια προεκλογικής δραστηριότητας.

Έρευνα για τη γυναικοκτονία και έκκληση για πλήρη διαλεύκανση

Η αρμόδια εισαγγελία ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα για το έγκλημα ως πιθανή γυναικοκτονία. Οι εισαγγελικές αρχές πραγματοποιούν, μεταξύ άλλων, αυτοψία, συλλογή στοιχείων και έλεγχο των καμερών ασφαλείας στην περιοχή της επίθεσης.

Η Συνήγορος του Πολίτη του Περού καταδίκασε τη δολοφονία και ζήτησε από το υπουργείο Εσωτερικών και την αστυνομία να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα προστασίας για τους υποψηφίους ενόψει των εκλογών. Παράλληλα, ζήτησε από την Εισαγγελία ταχεία και πλήρη έρευνα για τον εντοπισμό όλων των υπευθύνων.

Το βασικό ζητούμενο της έρευνας είναι πλέον να διαπιστωθεί το κίνητρο της επίθεσης και αν η δολοφονία συνδέεται με τη δημοσιογραφική ή την πολιτική της δραστηριότητα

Το Συμβούλιο Τύπου του Περού, το οποίο εκπροσωπεί τους δημοσιογράφους στη χώρα, ζήτησε τη διενέργεια έρευνας, υπογραμμίζοντας πως ανάλογες υποθέσεις παραμένουν «ανεξιχνίαστες».

Τέσσερις περουβιανοί δημοσιογράφοι δολοφονήθηκαν πέρυσι, σύμφωνα με στοιχεία της αστυνομίας.

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