Καιρός: …Καλοκαίρι με 32άρια και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο, μεμονωμένες καταιγίδες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
Στην Αττική από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.
Διαβάστε επίσης:
Νέα Μάκρη: Συναγερμός για πυρκαγιά σε στάβλο κοντά στο Ζούμπερι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Μαργαρίτα Παπανδρέου: Σήμερα στις 11:00 η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο
Άγιος Στέφανος: Γυναίκα απωθεί με φωνές ληστές που επιχείρησαν να διαρρήξουν στο σπίτι της (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.