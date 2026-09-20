Καιρός: …Καλοκαίρι με 32άρια και ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

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Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν πρόσκαιροι όμβροι και στα δυτικά, τα βόρεια και πιθανώς το Ιόνιο, μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει τους 27 με 30 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική από 19 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

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