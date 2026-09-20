Νέα Μάκρη: Συναγερμός για πυρκαγιά σε στάβλο κοντά στο Ζούμπερι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε, νωρίς το πρωί της Κυριακής, σε αγροτοδασική περιοχή της Νέας Μάκρης, κοντά στο Ζούμπερι.
Η φωτιά ξεκίνησε από μαντρί που βρίσκεται σε οικόπεδο, μακριά από κατοικημένη περιοχή,
Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής.
Παρά το γεγονός ότι η φωτιά δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμό, η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι μεγάλη, καθώς η αρχική εικόνα ήταν ιδιαίτερα έντονη, γεγονός που σήμανε συναγερμό στο κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής.
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