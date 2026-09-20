Μαργαρίτα Παπανδρέου: Σήμερα στις 11:00 η πολιτική κηδεία της στο Α’ Νεκροταφείο

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Το τελευταίο αντίο στη Μαργαρίτα Παπανδρέου, που έφυγε από τη ζωή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 103 ετών, θα πουν το πρωί της Κυριακής συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που συμπορεύτηκαν μαζί της στη μακρά δημόσια διαδρομή της.

Η πολιτική κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, στις 11:00 το πρωί, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της οικογένειας. Επικήδειο θα εκφωνήσουν οι γιοι της Μαργαρίτας, Νίκος και Ανδρίκος Παπανδρέου, ο εγγονός της Κώστας Κατσανέβας και εκ μέρους του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος απουσιάζει στο εξωτερικό, η Άννα Διαμαντοπούλου.

Η οικογένεια έχει ζητήσει από όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να μην καταθέσουν στεφάνια αλλά να πραγματοποιήσουν δωρεές στο «Κέντρο Διοτίμα», οργάνωση με πολυετή δράση για την υποστήριξη των γυναικών και την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας.

Ο Γιώργος Παπανδρέου δέχθηκε εκ μέρους όλης της οικογένειας συλλυπητήρια τηλεφωνήματα και μηνύματα από τον Ισπανό πρωθυπουργό και προσωπικό του φίλο Πέδρο Σάντσεθ, ηγετικά στελέχη ευρωσοσιαλιστών και ευρωπαίους αξιωματούχους, καθώς και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα, την προκάτοχό του Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, σύσσωμη την ηγεσία και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Αντώνη Σαμαρά, την Ντόρα Μπακογιάννη, πολλούς υπουργούς (Δένδια, Μενδώνη κ.α) και άλλους πολιτικούς και κοινωνικούς παράγοντες.

Μια ζωή συνδεδεμένη με το γυναικείο κίνημα

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες του ελληνικού γυναικείου κινήματος. Ίδρυσε και διετέλεσε επί οκτώ χρόνια πρόεδρος της Ένωσης Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ), ενώ είχε ενεργό συμμετοχή στους αγώνες για την ισότητα των φύλων και σε πρωτοβουλίες για την ειρήνη.

Η δράση της συνδέθηκε με μια περίοδο σημαντικών θεσμικών αλλαγών για τις Ελληνίδες, όπως η κατάργηση της προίκας, η καθιέρωση του πολιτικού γάμου, οι αλλαγές στο οικογενειακό δίκαιο και η νομιμοποίηση των αμβλώσεων.

Ο γιος της και πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, αποχαιρετώντας τη μητέρα του, αναφέρθηκε σε μια γυναίκα που παρέμεινε «μαχήτρια ως το τέλος», με βαθιά πίστη στη δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ισότητα των γυναικών, αλλά και στη μεγάλη οικογενειακή αγκαλιά που, όπως έγραψε, ένωνε παιδιά, εγγόνια και δισέγγονη.

Η Μαργαρίτα Παπανδρέου γεννήθηκε στις ΗΠΑ το 1923 και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα το 1961. Υπήρξε σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου από το 1951 έως το 1989 και μητέρα του Γιώργου, του Νίκου, της Σοφίας και του Ανδρέα Παπανδρέου.

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