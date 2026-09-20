Εφημερίδες: Οι τίτλοι από τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής (Video)

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Πολλά και διαφορετικά είναι τα θέματα που φιλοξενούν σήμερα στα πρωτοσέλιδά τους οι κυριακάτικες εφημερίδες.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ρέστα Μητσοτάκη για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Τα «δύσκολα φεγγάρια» του χειμώνα

ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής: Το τηλέφωνο του πρωθυπουργού δεν είναι απόρρητο

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: Η σύζυγος Στουρνάρα στο ίδιο «κλάμπ» με τη Γάκα

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ της Κυριακής: Ανατροπή ΣτΕ στις προσλήψεις

ΤΟ ΠΑΡΟΝ της Κυριακής: Δικαιώματα στην Αγκυρα δίνει η κυβέρνηση

ΕΣΤΙΑ: Σωσίβιο στον κ. Κασιδιάρη επένδυση στην αποστασία

Η ΑΥΓΗ της Κυριακής: Ο νέος ΕΦΚΑ και η λύση στο στεγαστικό

Real news: Κλειδώνουμε τα νησιά με νέους Patriot!

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το επικίνδυνο παζάρι της μακροζωίας

Documento: Κλινικές θανάτου με ευθύνη Πατούλη

ΚONTRA: Οι συστημικές τράπεζες “στα χέρια” της ΓΕΚ -ΤΕΡΝΑ!

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