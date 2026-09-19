«Πείραμα του Στάνφορντ»: Σάλος με το νέο reality του Netflix μέσα σε φυλακή

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Φαίνεται πως το Netflix αποφάσισε ότι δεν μας έφταναν τα reality, τα παιχνίδια επιβίωσης και οι άνθρωποι που τσακώνονται μπροστά στις κάμερες. Τώρα θέλει να δει και τι συμβαίνει όταν τους βάλεις σε φυλακή και τους πεις: «Εσύ είσαι δεσμοφύλακας, εσύ κρατούμενος. Καλή διασκέδαση».

Η πλατφόρμα φέρεται να έχει παραγγείλει μια νέα σειρά reality εμπνευσμένη από το διαβόητο «Πείραμα της Φυλακής του Στάνφορντ», με τίτλο «The New Stanford Prison Experiment».

Η σειρά θα αποτελείται από έξι επεισόδια διάρκειας περίπου 45 λεπτών και αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 21 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, 30 εθελοντές θα μπουν σε πραγματική φυλακή και θα χωριστούν τυχαία σε δύο ομάδες: δεσμοφύλακες και κρατούμενοι. Από εκεί και πέρα, το Netflix θέλει να εξετάσει τι συμβαίνει όταν οι άνθρωποι αποκτούν εξουσία, μπαίνουν σε μια αυστηρή ιεραρχία και καλούνται να παίξουν έναν ρόλο.

Το βασικό ερώτημα της παραγωγής είναι αν η ενσυναίσθηση, η ηθική και η ατομικότητα μπορούν να επιβιώσουν όταν οι συμμετέχοντες βρεθούν αντιμέτωποι με ένα σύστημα εξουσίας και ελέγχου.

Ή, πιο απλά, αν το «εσύ είσαι ο δεσμοφύλακας» αρκεί για να μετατρέψει έναν συνηθισμένο άνθρωπο σε… αφεντικό της φυλακής.

«Μα καλά, αυτό δεν είχε πάει στραβά την πρώτη φορά;»

Η ανακοίνωση, πάντως, προκάλεσε αρκετές αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και υπάρχει ένας μάλλον προφανής λόγος: το αρχικό πείραμα του 1971 δεν είναι ακριβώς γνωστό ως μια ιστορία όπου όλα πήγαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Στο περίφημο πείραμα του Στάνφορντ, φοιτητές ανέλαβαν τυχαία τους ρόλους των δεσμοφυλάκων και των κρατουμένων σε μια προσομοιωμένη φυλακή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα, με αποτέλεσμα το πείραμα να διακοπεί μόλις έξι ημέρες αργότερα, αντί για τις δύο εβδομάδες που είχαν αρχικά προβλεφθεί.

Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν έντονο άγχος, συναισθηματική επιβάρυνση και οργή, ενώ η συμπεριφορά ορισμένων από εκείνους που είχαν αναλάβει τον ρόλο των δεσμοφυλάκων χαρακτηρίστηκε ψυχολογικά καταχρηστική.

Έτσι, η ιδέα του Netflix να πει «ας το ξανακάνουμε» δεν πέρασε ακριβώς απαρατήρητη.

Στο X, αρκετοί χρήστες αντέδρασαν με απορία, με έναν να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Συγγνώμη, αλλά ΤΙ;». Άλλος έκανε λόγο για μια πραγματικότητα που μοιάζει πλέον με ατελείωτη παρωδία, ενώ ένας ακόμη χρήστης υποστήριξε ότι το Netflix «πήρε εντελώς λάθος μαθήματα από το Squid Game».

Και κάπου εδώ μπαίνει φυσικά στη συζήτηση και το Squid Game. Μόνο που εκεί οι άνθρωποι έπρεπε να παίξουν θανάσιμα παιχνίδια για ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο. Τώρα, φαίνεται πως το Netflix σκέφτηκε ότι το επόμενο βήμα είναι να τους δώσει… στολή δεσμοφύλακα.

Από το πείραμα στο reality

Το αρχικό πείραμα πραγματοποιήθηκε το 1971 από τον ψυχολόγο και καθηγητή Φίλιπ Ζιμπάρντο και ομάδα μεταπτυχιακών φοιτητών. Νεαροί άνδρες συμμετείχαν σε μια προσομοίωση φυλακής που είχε δημιουργηθεί στο υπόγειο κτιρίου στην πανεπιστημιούπολη του Στάνφορντ.

Η ιστορία του πειράματος έχει έκτοτε γίνει αντικείμενο επιστημονικής συζήτησης και κριτικής, ενώ έχει μεταφερθεί και στη μεγάλη οθόνη. Το 2016 κυκλοφόρησε η ταινία «The Stanford Prison Experiment», με τον Μπίλι Κράνταπ στον ρόλο του Ζιμπάρντο.

Τώρα, περισσότερο από μισό αιώνα μετά, το Netflix επιχειρεί να μετατρέψει ξανά το πείραμα σε τηλεοπτικό θέαμα.

Μένει να φανεί αν αυτή τη φορά οι συμμετέχοντες θα αποδείξουν ότι η εξουσία δεν διαφθείρει ή αν το Netflix θα καταλήξει να ανακαλύψει ξανά κάτι που η ιστορία είχε ήδη προειδοποιήσει ότι ίσως δεν είναι και τόσο καλή ιδέα.

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