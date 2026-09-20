Βιβλίο: Γιατί ξαναδιαβάζουμε Ιστορία

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Κάτι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στα ράφια των βιβλιοπωλείων, αλλά κυρίως στις ερωτήσεις με τις οποίες προσεγγίζουμε τα βιβλία. Λέξεις που για ένα διάστημα έμοιαζαν να ανήκουν στο λεξιλόγιο ενός κόσμου κάπως μακρινού – σύνορα, αυτοκρατορίες, εθνικισμοί, πόλεμος, σφαίρες επιρροής, κυριαρχία – επέστρεψαν στην καθημερινή πολιτική συζήτηση. Μαζί τους επέστρεψε και μια παλαιότερη συνήθεια. Αναζητούμε στην Ιστορία την εξήγηση όσων η επικαιρότητα μάς παρουσιάζει αποσπασματικά, σαν να μην έχουν παρελθόν.

Για αρκετά χρόνια ο δυτικός κόσμος έζησε με την αίσθηση ότι το παρελθόν είχε χάσει μέρος της παλιάς του βαρύτητας. Η παγκοσμιοποίηση, η οικονομική αλληλεξάρτηση, οι υπερεθνικοί θεσμοί και η τεχνολογία έδιναν την εντύπωση ότι ο χρόνος κινείται προς μία κατεύθυνση, προς κοινωνίες περισσότερο ανοιχτές, περισσότερο συνδεδεμένες και, κατά κάποιον τρόπο, περισσότερο προβλέψιμες. Ακόμη και η περίφημη συζήτηση περί του «τέλους της Ιστορίας», πολύ πιο σύνθετη στο έργο του Φουκουγιάμα από όσο έμεινε στον δημόσιο λόγο, μετατράπηκε τελικά σε ένα βολικό σύνθημα αισιοδοξίας.

Η εποχή αυτή φαίνεται μακρινή. Η πολιτική ξαναμιλά τη γλώσσα της ισχύος, η γεωγραφία επέστρεψε, διαψεύδοντας όσους πίστεψαν ότι είχε πάψει να έχει σημασία και οι χάρτες απέκτησαν πάλι τη σημασία που είχαν πριν θεωρήσουμε ότι οι αγορές θα τους έκαναν λιγότερο σημαντικούς. Το παράδοξο είναι ότι όσο τα γεγονότα επιταχύνονται τόσο μεγαλώνει η ανάγκη για βιβλία που κινούνται αργά.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία το πρόσφατο βιβλίο του Βασίλη Παναγιωτόπουλου «Πάντα εκ των υστέρων. Συνομιλίες για την ιστορία και τους ιστορικούς». Κυκλοφόρησε το 2026 από τις εκδόσεις Μελάνι και συγκεντρώνει συνομιλίες πολλών δεκαετιών γύρω από την ιστορική επιστήμη, τη μέθοδό της και την ευθύνη εκείνου που γράφει Ιστορία. Ο τίτλος του περιέχει ήδη μια ολόκληρη θεωρία. Η Ιστορία έχει απέναντι στα γεγονότα ένα πλεονέκτημα που οι πρωταγωνιστές τους δεν είχαν: γνωρίζει τι ακολούθησε. Βλέπει αποτελέσματα που οι άνθρωποι της εποχής αγνοούσαν, γνωρίζει ποιοι φόβοι επαληθεύτηκαν και ποιες βεβαιότητες διαψεύστηκαν. Γι’ αυτό ακριβώς ο ιστορικός χρειάζεται μεγαλύτερη πειθαρχία απέναντι στην εύκολη κρίση.

Η σκέψη αυτή έχει αξία πολύ πέρα από την ιστοριογραφία. Ζούμε σε έναν δημόσιο χώρο που απαιτεί ετυμηγορίες προτού ακόμη συγκεντρωθούν τα γεγονότα. Η είδηση φτάνει μαζί με την ερμηνεία της και η ερμηνεία μαζί με την ηθική καταδίκη ή την πολιτική επιδοκιμασία. Ο χρόνος της σκέψης συρρικνώνεται. Ένα ιστορικό βιβλίο λειτουργεί διαφορετικά. Αναγκάζει τον αναγνώστη να δει τι προηγήθηκε, ποιοι συσχετισμοί διαμορφώθηκαν, ποιες αποφάσεις έφεραν άλλες αποφάσεις και πόσο σπάνια ένα μεγάλο γεγονός γεννιέται το πρωί που το πληροφορηθήκαμε.

Τα ελληνοτουρκικά προσφέρουν ίσως το πιο οικείο ελληνικό παράδειγμα. Στον καθημερινό λόγο εμφανίζονται συνεχώς όροι όπως υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ, χωρικά ύδατα, αποστρατιωτικοποίηση, Καστελλόριζο, ανατολική Μεσόγειος. Η επικαιρότητα τούς παρουσιάζει κάθε φορά σαν επεισόδια μιας νέας κρίσης. Μόλις όμως περάσει κανείς από τον τίτλο της είδησης στη μελέτη, ανακαλύπτει ένα πυκνό στρώμα συνθηκών, διεθνούς δικαίου, διπλωματικών επιλογών και προηγούμενων κρίσεων.

Ο δεύτερος τόμος των «Μελετών Διεθνούς Δικαίου» του Αντώνη Μπρεδήμα, που κυκλοφόρησε το 2025 από τις Εκδόσεις Σάκκουλα με αντικείμενο τις ελληνοτουρκικές διαφορές στην περιοχή του Αιγαίου, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εξετάζει την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, την περιοχή του Καστελλόριζου, το ζήτημα των υδρογονανθράκων και την τουρκική αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας με βάση το επιχείρημα της αποστρατιωτικοποίησης. Εδώ φαίνεται καθαρά η απόσταση ανάμεσα στην ενημέρωση και στη γνώση. Η ενημέρωση καταγράφει το γεγονός· η γνώση αναζητεί όσα το προκάλεσαν και όσα προηγήθηκαν.

Κάπου εδώ βρίσκεται και η παλιά αξία ενός βιβλίου όπως το «Τι είναι Ιστορία;» του Ε. Χ. Καρ, που εξακολουθεί να επανεκδίδεται και στα ελληνικά. Ο Καρ έθεσε πριν από δεκαετίες ένα ζήτημα που παραμένει ενοχλητικά σύγχρονο. Τα γεγονότα χρειάζονται επιλογή, συσχετισμό και ερμηνεία. Η ιστορική γνώση γεννιέται μέσα από τη σχέση ανάμεσα στο τεκμήριο και στο ερώτημα που του θέτουμε. Σε μια εποχή όπου η συσσώρευση πληροφοριών συγχέεται συχνά με τη γνώση, η διάκριση αυτή αποκτά απροσδόκητη επικαιρότητα.

Ακόμη πιο μακριά μπορεί να μας οδηγήσει ο Φρανσουά Αρτόγκ με τα «Καθεστώτα ιστορικότητας». Ο Γάλλος ιστορικός χρησιμοποίησε την έννοια του «παροντισμού» για να περιγράψει κοινωνίες στις οποίες το παρόν καταλαμβάνει ολοένα μεγαλύτερο μέρος του ορίζοντα, συμπιέζοντας τη σχέση τόσο με το παρελθόν όσο και με το μέλλον. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά πριν από χρόνια, όμως σήμερα διαβάζεται με διαφορετικό ενδιαφέρον. Η ακατάπαυστη ροή ειδήσεων, εικόνων και σχολίων δημιουργεί ένα παράξενο αίσθημα μονίμου επείγοντος. Όλα συμβαίνουν τώρα και, επειδή όλα συμβαίνουν τώρα, η διάρκεια γίνεται δυσκολότερο να διακριθεί.

Αυτό ίσως εξηγεί και την επιτυχία βιβλίων που επιχειρούν να συνδέσουν το παρόν με μεγαλύτερες ιστορικές διαδρομές. Η «Απολυταρχία Α.Ε.» της Αν Απλμπάουμ, για παράδειγμα, εξετάζει τα σύγχρονα αυταρχικά καθεστώτα μέσα από τα οικονομικά, πολιτικά και πληροφοριακά δίκτυα που τα συνδέουν. Το βιβλίο κυκλοφόρησε στα ελληνικά στα τέλη του 2024. Ανεξάρτητα από τις επιμέρους συμφωνίες ή διαφωνίες με την ερμηνεία της, η δημοφιλία τέτοιων έργων δείχνει κάτι ευρύτερο. Ο αναγνώστης αναζητεί πάλι μεγάλα σχήματα κατανόησης.

Ίσως λοιπόν η επιστροφή στο ιστορικό και πολιτικό βιβλίο να έχει λιγότερο σχέση με μια ξαφνική αγάπη για το παρελθόν και περισσότερο με μια αυξανόμενη αμηχανία απέναντι στο παρόν. Όταν ο κόσμος φαίνεται σταθερός, η Ιστορία εύκολα μετατρέπεται σε ενδιαφέρον, γνώση, ακόμη και ψυχαγωγία. Όταν η σταθερότητα κλονίζεται, αποκτά άλλη χρησιμότητα. Μας θυμίζει ότι οι συγκρούσεις έχουν προϊστορία, οι θεσμοί έχουν ηλικία, οι συμμαχίες έχουν μνήμη και οι λέξεις που χρησιμοποιεί η πολιτική κουβαλούν συχνά πολύ παλιότερα νοήματα από εκείνα που τους αποδίδει η ημερήσια επικαιρότητα.

Το ιστορικό βιβλίο προσφέρει κυρίως κάτι που σήμερα σπανίζει: την απόσταση, τη δυνατότητα να κοιτάξουμε ένα γεγονός χωρίς να μας καταπίνει ο θόρυβός του, να αντιληφθούμε τη διάρκεια πίσω από το στιγμιαίο και να αποδεχθούμε ότι οι ανθρώπινες υποθέσεις είναι συνήθως πιο σύνθετες από τις βεβαιότητες της καθημερινότητας.

Γι’ αυτό ίσως ξαναδιαβάζουμε Ιστορία. Επειδή ο κόσμος έγινε πάλι λιγότερο αυτονόητος. Και κάθε φορά που το παρόν παύει να μοιάζει αυτονόητο, στρεφόμαστε ξανά στο παρελθόν για να καταλάβουμε καλύτερα τι συμβαίνει.

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