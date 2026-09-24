Θεσσαλονίκη: Κλειστός σήμερα το βράδυ ο Περιφερειακός λόγω Flyover

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Κλειστός θα παραμείνει απόψε για έξι ώρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ο Περιφερειακός στη Θεσσαλονίκη λόγω εργασιών για το Flyover.
Συγκεκριμένα, από σήμερα το βράδυ στις 23:00 έως και τις 05:00 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).
Λόγω του αποκλεισμού θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, όπως έκανε γνωστό η Τροχαία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Τροχαίας:
«Από τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη (24/09/2026) κατά τις ώρες 23:00΄ έως 05:00΄ της επομένης, θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, και στα δύο ρεύματα πορείας, μεταξύ των Ανισόπεδων Κόμβων Κ5 (Παπαγεωργίου) και Κ6 (Μετεώρων).
Συγκεκριμένα:
Παρακαλούνται οι οδηγοί να καταβάλλουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τις πινακίδες σήμανσης, προς αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων και δημιουργίας κυκλοφοριακών συμφορήσεων.
Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών».
Διαβάστε επίσης:
Θάνατος Μαζωνάκη: Τα δύο τηλεφωνήματα που «καίνε» τη Γάκα, η μέθη και ο διάλογος με τη νοσηλεύτρια – Εξετάζεται η εμπλοκή και τρίτου προσώπου
Θεσσαλονίκη: Τρεις συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας με πυροβολισμούς τον Ιανουάριο του 2025 (video)
Αντίπαρος: Νέος δήμαρχος ο Αρτέμης Τριαντάφυλλος, μετά τον τραγικό θάνατο του Αναστάσιου Φαρούπου
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.