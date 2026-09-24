Εντοπισμός 65 μεταναστών σε Ιεράπετρα και Ρόδο

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Συνολικά 65 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε λίγες ώρες σε δύο διαφορετικά περιστατικά νότια της Ιεράπετρας και ανατολικά της Ρόδου, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό, τα ξημερώματα της Πέμπτης (24/9), περίπου 36 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο εντοπίστηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ, στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.

Οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από πλωτό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Στην περιοχή έπνεαν βορειοδυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Είχε προηγηθεί το απόγευμα της Τετάρτης (23/9) ο εντοπισμός ιστιοφόρου 22 ναυτικά μίλια ανατολικά της Ρόδου, με 29 μετανάστες επιβαίνοντες. Οι 29 περισυνελέγησαν από σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ρόδου.

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