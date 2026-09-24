ΝΥΤ: Χάκερ υποστηρίζουν ότι έκλεψαν δεδομένα χιλιάδων στελεχών του FBI

Takeaways by to pontiki AI Η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters ισχυρίζεται ότι παραβίασε πλατφόρμα του FBI για αιτήσεις εργασίας, υποκλέπτοντας ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων πρακτόρων και υποψηφίων.

Οι δράστες υποστηρίζουν ότι διαθέτουν έως τρία τεραμπάιτ δεδομένων, περιλαμβάνοντας διευθύνσεις, τηλέφωνα και ιατρικές πληροφορίες, ενώ το FBI διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Η ομάδα συνδέει την επίθεση με προηγούμενη προειδοποίηση των αμερικανικών αρχών για τη δράση της και απειλεί με περαιτέρω συνέπειες.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι η δημοσιοποίηση των στοιχείων ενέχει σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πρακτόρων και των οικογενειών τους.

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Στα χέρια χάκερ φέρεται να έχουν πέσει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χιλιάδων στελεχών του FBI.

Την ευθύνη ανέλαβε η ομάδα κυβερνοεγκληματιών ShinyHunters, η οποία υποστηρίζει ότι παραβίασε διαδικτυακή πλατφόρμα του FBI για αιτήσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τους χάκερ, στα δεδομένα περιλαμβάνονται ονόματα νυν και πρώην πρακτόρων, υποψηφίων για εργασία, διευθύνσεις κατοικίας, αριθμοί τηλεφώνου, στοιχεία συζύγων, ακόμη και ορισμένες ιατρικές πληροφορίες.

Υποστηρίζουν ότι έχουν στην κατοχή της συνολικά δύο έως τρία τεραμπάιτ δεδομένων.

Το FBI ανακοίνωσε ότι γνωρίζει τις καταγγελίες και διεξάγει έρευνα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί αν η παραβίαση έγινε απευθείας σε σύστημα του Γραφείου ή σε κάποιον εξωτερικό πάροχο που υποστηρίζει την πλατφόρμα προσλήψεων.

Η σχετική ιστοσελίδα παρέμενε εκτός λειτουργίας, ενώ είχε εμφανιστεί μήνυμα ότι είχε καταληφθεί από τους ShinyHunters.

Οι χάκερ έδωσαν στη δημοσιότητα δείγμα των δεδομένων που υποστηρίζουν ότι έκλεψαν.

Διασταυρώσεις με δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες έδειξαν ότι τα στοιχεία φαίνεται να είναι αυθεντικά, σύμφωνα με τους New York Times.

Εάν επιβεβαιωθεί η έκταση της παραβίασης, οι συνέπειες μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρές.

Ειδικοί σε θέματα κυβερνοασφάλειας και πρώην στελέχη του FBI προειδοποιούν ότι προσωπικά στοιχεία πρακτόρων θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από εγκληματικές οργανώσεις για αντίποινα, αλλά και από ξένες υπηρεσίες πληροφοριών για κατασκοπευτικούς σκοπούς.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο να δημοσιοποιηθούν στο διαδίκτυο διευθύνσεις κατοικίας και στοιχεία οικογενειακών σχέσεων, καθώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον εντοπισμό και την απειλή πρακτόρων και των οικογενειών τους.

Οι ShinyHunters υποστηρίζουν ότι η επίθεση αποτελεί αντίποινα για προειδοποίηση που είχε εκδώσει το FBI τον περασμένο Μάιο σχετικά με τη δράση τους.

Η ομάδα ζητά από το FBI να αποσύρει την προειδοποίηση και απειλεί με περαιτέρω συνέπειες.

Οι ShinyHunters έχουν συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με σειρά μεγάλων κυβερνοεπιθέσεων, μεταξύ άλλων σε εκπαιδευτικά συστήματα και στην Ticketmaster, ενώ οι ερευνητές κυβερνοασφάλειας επισημαίνουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν υπερβάλει ως προς τις επιτυχίες τους.

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά προβλημάτων κυβερνοασφάλειας που έχουν αντιμετωπίσει πρόσφατα οι αμερικανικές αρχές, αυξάνοντας τις ανησυχίες για την προστασία των πιο ευαίσθητων δεδομένων του FBI.

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