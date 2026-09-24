Ιωάννα Γάκα: Η καθημερινότητα στον Κορυδαλλό, το… πιστολάκι μαλλιών και η άρνηση για προαυλισμό – Ποιες είναι οι συγκρατούμενές της

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Στο κελί Κ3 της γυναικείας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού βρίσκεται η Ιωάννα Γάκα, μετά την προφυλάκισή της για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στο «ιατρείο» της Καρνεάδου, ζώντας πλέον μια… διαφορετική «κανονικότητα» από αυτήν που είχε συνηθίσει.

Σε βάρος της ίδιας, όσο και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, έχει απαγγελθεί η κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο διά παραλείψεως.

Ζήτησε πιστολάκι για τα μαλλιά

Για τις συνθήκες κράτησης της γιατρού μίλησε το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 ο επίτιμος πρόεδρος Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

Όπως ανέφερε, η γιατρός έχει ζητήσει ορισμένα πράγματα για την καθημερινότητά της μέσα στη φυλακή, μεταξύ των οποίων και πιστολάκι για τα μαλλιά της, ενώ χρειάστηκαν παρεμβάσεις και στο κελί όπου κρατείται.

«Ζήτησε πιστολάκι που χρησιμοποιεί για τα μαλλιά της. Ζήτησε να φτιαχτούν κάποια πράγματα γιατί το κελί το είχε κάνει χάλια η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία ήταν ιδιαίτερα επιθετική και στη φυλακή και απειλούσε συγκρατούμενες. Γι’ αυτό την πήραν από το κελί. Δεν την πήραν δηλαδή για να πάει η γιατρός. Αν δεν είχε προαποφασιστεί να φύγει από τις φυλακές, θα ήταν και η Μουρτζούκου εκεί γιατί το διπλανό κελί, για παράδειγμα, έχει τέσσερα άτομα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ποιες είναι οι δύο γυναίκες που κρατούνται μαζί της

Στο ίδιο κελί με τη γιατρό βρίσκονται ακόμη δύο κρατούμενες. Σύμφωνα με τον Γιώργο Καλλιακμάνη:

Η μία είναι 70 ετών και κατηγορείται για περιπτώσεις σεξουαλικών εγκλημάτων σε βάρος των ίδιων των παιδιών της. Όπως είπε, «αυτή κοιμάται 22 ώρες το 24ωρο» .

. Η δεύτερη είναι 40 ετών, κρατείται για υποθέσεις ναρκωτικών και βρίσκεται υπό προστασία, καθώς, σύμφωνα με τον ίδιο, «έδωσε κάποιους».

Γιατί η γιατρός δεν βγαίνει στο προαύλιο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Καλλιακμάνης και στο ζήτημα του προαυλισμού της γιατρού.

Όπως εξήγησε, ο προαύλιος χώρος που προορίζεται για τις τρεις συγκεκριμένες γυναίκες είναι ξεχωριστός. Ωστόσο, η γιατρός δεν βγαίνει σε αυτόν, καθώς από ορισμένα κελιά υπάρχει οπτική επαφή με τον χώρο και άλλες κρατούμενες αντιδρούν όταν τη βλέπουν.

«Παίζει όλη μέρα Μαζωνάκη» στις φυλακές

Ο Γιώργος Καλλιακμάνης σημείωσε ακόμη ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός μεταξύ των κρατουμένων.

«Τον αγαπούσαν τον Γιώργο Μαζωνάκη στις φυλακές. Έχουν βάλει ένα ηχείο οι κρατούμενες στο προαύλιο των φυλακών και παίζει όλη μέρα τα τραγούδια του Μαζωνάκη», δήλωσε.

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