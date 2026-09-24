Η μάχη των διλημμάτων: «Μητσοτάκης ή χάος» vs «ή εμείς ή κανείς» – Ευκαιρία και παγίδα για τη ΝΔ το σύνθημα του Αλέξη Τσίπρα

Takeaways by to pontiki AI Η στρατηγική επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιαστεί ως ο μοναδικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας δημιουργεί για το κυβερνών κόμμα τόσο ευκαιρίες συσπείρωσης όσο και πολιτικές παγίδες.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στο παρελθόν και την αξιοπιστία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, προβάλλοντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως την πιο ασφαλή επιλογή διακυβέρνησης.

Ωστόσο, η εστίαση στη σύγκριση με τον κ.

Τσίπρα ενέχει τον κίνδυνο να αναγνωριστεί ο ίδιος ως ο αποκλειστικός διεκδικητής της εξουσίας, παρακάμπτοντας άλλα κόμματα.

Παράλληλα, η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα τρέχοντα προβλήματα της καθημερινότητας και της ακρίβειας, καθώς ο φόβος της επιστροφής του ΣΥΡΙΖΑ ενδέχεται να μην αρκεί για να συγκρατήσει τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους.

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Μέχρι χθες, το «Μητσοτάκης ή χάος», που έλεγαν ορισμένα κυβερνητικά στελέχη για να τονίσουν την ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, αντιμετωπιζόταν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως ένδειξη αλαζονείας.

Και ξαφνικά έρχεται το «ή εμείς ή κανείς» του Αλέξη Τσίπρα, μαζί με την πολιτική του στόχευση να εμφανιστεί ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας και ως ο ένας πόλος του νέου δικομματισμού. Η συνέντευξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ πρόσφερε στη Νέα Δημοκρατία κάτι που επιζητεί κάθε κυβέρνηση έπειτα από επτά χρόνια στην εξουσία: έναν αναγνωρίσιμο αντίπαλο με τον οποίο μπορεί να συγκριθεί και τον οποίο έχει νικήσει πολλές φορές σε εκλογές. Και το ερώτημα «Μητσοτάκης ή Τσίπρας» μπήκε πια και από την άλλη πλευρά. Για το Μέγαρο Μαξίμου, αυτό είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και παγίδα.

Η πρώτη κυβερνητική απάντηση έδειξε τη γραμμή της αντιπαράθεσης. Ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε το «ή εμείς ή κανείς» αλαζονικό και συνέδεσε τη σημερινή παρουσία του κ. Τσίπρα με την παλαιότερη διχαστική ρητορική του. Κυρίως, όμως, απαίτησε συγκεκριμένη κοστολόγηση για το οικονομικό πρόγραμμα και τις ενεργειακές προτάσεις του, επαναφέροντας και τη διαμάχη για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα το 2019. Η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση από την υπόσχεση της πολιτικής αλλαγής στο ερώτημα της αξιοπιστίας εκείνου που την υπόσχεται, αλλά και στο κυβερνητικό παρελθόν του.

Η ευκαιρία και η παγίδα για τη Νέα Δημοκρατία

Σε ένα πρώτο επίπεδο, ο κ. Τσίπρας βολεύει τη ΝΔ. Έχει κυβερνητικό παρελθόν, γνωστές θέσεις, μια θητεία που μπορεί να τεθεί ξανά στην κρίση των ψηφοφόρων και ένα ποσοστό στις δημοσκοπήσεις που δεν αποτελεί σήμερα σοβαρή απειλή για τη Νέα Δημοκρατία. Η σύγκριση με ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι πολιτικά ευκολότερη από την αναμέτρηση με μια διάχυτη δυσαρέσκεια για την ακρίβεια και τις τιμές στα καύσιμα.

Μπορεί επίσης να κινητοποιήσει ψηφοφόρους της ΝΔ που έχουν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση, αλλά εξακολουθούν να θεωρούν τον Μητσοτάκη ασφαλέστερη επιλογή για τη διακυβέρνηση και δεν επιθυμούν να δουν τον κ. Τσίπρα ξανά στο Μέγαρο Μαξίμου. Αυτό το δίλημμα θα βοηθήσει και στο χτίσιμο πιο σκληρών διλημμάτων στις δεύτερες εκλογές, σε περίπτωση που αυτές υπάρξουν, καθώς οι ψηφοφόροι του κόμματος Σαμαρά είναι πολύ δύσκολο να στηρίξουν με την ψήφο τους την επιστροφή Τσίπρα στην πρωθυπουργία.

Η Ντόρα Μπακογιάννη περιέγραψε ήδη αυτή τη λογική. Η σύγκριση, είπε, θα γίνει τόσο ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Ανδρουλάκη όσο και ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα, με τη ΝΔ να υποστηρίζει ότι ο σημερινός πρωθυπουργός διαχειρίζεται καλύτερα τη συγκυρία. Η αναφορά της και στους δύο αρχηγούς έχει σημασία. Επιτρέπει στη ΝΔ να προβάλλει τον Μητσοτάκη ως σταθερή κυβερνητική επιλογή, χωρίς να ανακηρύσσει μόνη της τον Τσίπρα αποκλειστικό διεκδικητή της εξουσίας.

Εδώ βρίσκεται και το όριο της στρατηγικής. Όσο περισσότερο η ΝΔ επιμένει στο «Μητσοτάκης ή Τσίπρας», τόσο περισσότερο αναγνωρίζει στον Τσίπρα τη θέση που εκείνος διεκδικεί απέναντι στο ΠΑΣΟΚ: του μοναδικού αντιπάλου που μπορεί να νικήσει τον πρωθυπουργό. Στον ΣΚΑΪ ο ίδιος επικαλέστηκε ακριβώς την εγγύτητά του προς τη ΝΔ στις μετρήσεις και την εμπειρία διακυβέρνησης. Αν η κυβέρνηση τον μετατρέψει σε μόνιμο συνομιλητή της, θα τον βοηθήσει να εμφανίσει αυτή τη διεκδίκηση ως πολιτικό δεδομένο.

Υπάρχει και μια δεύτερη δυσκολία. Η επίκληση του παρελθόντος συσπειρώνει όσους το θυμούνται ως λόγο απόρριψης του Τσίπρα. Δεν απαντά, όμως, από μόνη της στον πολίτη που πληρώνει σήμερα ακριβότερα καύσιμα και ενέργεια. Αν η καθημερινότητα επιδεινωθεί, η αντιπαράθεση για το 2019 θα έχει μικρότερη δύναμη από τους λογαριασμούς του 2026. Και αν προκύψει συντηρητική εκλογική διέξοδος στα δεξιά της ΝΔ, ο φόβος επιστροφής του Τσίπρα ενδέχεται να μην αρκεί για να κρατήσει όλους αυτούς τους ψηφοφόρους στο κυβερνών κόμμα. Ο ίδιος ο Τσίπρας επένδυσε στη συνέντευξη στο ενδεχόμενο κόμματος Σαμαρά ως παράγοντα που θα μειώσει τη διαφορά του από τη ΝΔ.

Τι αντιπαραβάλλει, λοιπόν, η ΝΔ στο «ή εμείς ή κανείς»; Ο κ. Μητσοτάκης έχει ήδη διατυπώσει το δικό του δίλημμα ως «ελπίδα ή περιπέτειες»: σταθερή κυβέρνηση, δυνατότητα γρήγορων αποφάσεων, δημοσιονομική αντοχή και βελτίωση της ζωής των πολιτών. Ταυτόχρονα, αναγνωρίζει τη φθορά της μακράς διακυβέρνησης και την ανάγκη να κερδίσει εκ νέου την εμπιστοσύνη τους. Αυτή η αναγνώριση είναι κρίσιμη, γιατί μια κυβέρνηση που ζητά τρίτη εκλογική νίκη δεν μπορεί να φέρεται σαν να αρχίζει σήμερα η θητεία της.

Ο κ. Τσίπρας μπορεί, συνεπώς, να βοηθήσει τη ΝΔ να συσπειρωθεί. Μπορεί επίσης, σε περίπτωση που η ΕΛΑΣ είναι δεύτερο κόμμα, να τη βοηθήσει να πιέσει περισσότερο το ΠΑΣΟΚ, που θα είναι τρίτο και θα έχει μειωμένες επιλογές κινήσεων για τις δεύτερες εκλογές.

Δεν μπορεί, όμως, να αποτελέσει ολόκληρο το εκλογικό της σχέδιο. Για να της αποδώσει η σύγκριση, ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να απαντήσει πειστικά σε δύο ερωτήσεις: γιατί, ακόμη και σήμερα, μετά το rebranding του πρώην πρωθυπουργού, υπερέχει του κ. Τσίπρα ως επιλογή για την επόμενη ημέρα και τι ακριβώς θα αλλάξει στη ζωή εκείνων που είναι δυσαρεστημένοι μαζί του και πολύ σκεπτικοί για να του δώσουν μια τρίτη ευκαιρία. Η πρώτη ερώτηση αφορά τον αντίπαλο. Η δεύτερη θα κρίνει το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας στον δρόμο προς τις εκλογές και, άρα, τα αποτελέσματα στην κάλπη.

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