Ο Μητσοτάκης αναμένεται να έχει συνάντηση με Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Την είδηση μετέφερε το Reuters, σημειώνοντας πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θα έχει μια σειρά από συναντήσεις με ηγέτες σε μία «ασυνήθιστα σύντομη επίσκεψη» στις ΗΠΑ.

Ο Νετανιάχου θα πραγματοποιήσει την ομιλία σήμερα (δεν συμπεριλαμβάνεται στο σημερινό πρόγραμμα του ΟΗΕ ωστόσο οι ισραηλινοί λένε ότι θα μιλήσει στις 21:00 ώρα Ελλάδος), ενώ έχει ενδιαφέρον πως ανάμεσα στις συναντήσεις του θα είναι και αυτή με τον πρωθυπουργό της Σλοβενίας, χώρα η οποία τα τελευταία χρόνια είχε εχθρική στάση απέναντι στο Ισραήλ, ωστόσο με την τελευταία κυβέρνηση οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν βελτιωθεί.

Ο Νετανιάχου, σε κάτι επίσης ασυνήθιστο, δεν θα δει τον Τραμπ και παρά τις ενέργειες του ισραηλινού πρωθυπουργού, αμφίβολο είναι ακόμη κι αν θα δει τον Μάρκο Ρούμπιο, τον οποίο επίσης ζήτησε να συναντήσει. Λίγη ώρα μετά την ομιλία του πάντως, έχει προγραμματίσει την επιστροφή του στο Ισραήλ, κατά τα ισραηλινά ΜΜΕ.

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