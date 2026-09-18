Μειώθηκαν οι αφίξεις μεταναστών στην Ευρώπη, αυξήθηκαν τα πτώματα στη Μεσόγειο

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Αρκετά λιγότεροι άνθρωποι φτάνουν στην Ευρώπη από τη θάλασσα αλλά περισσότεροι πεθαίνουν στη διαδρομή, σύμφωνα με τη νέα έκθεση του ΟΗΕ.

Περίπου 60.000 μετανάστες και πρόσφυγες έφτασαν στις χώρες της ΕΕ από τη θάλλασα το 2026, με τον αριθμό των αφιχθέντων να είναι κατά 40% μικρότερος από πέρυσι. Την ίδια ώρα, ο αρθμός τον ανθρώπων που πέθαναν ή εξαφανίστηκαν στη Μεσόγειο και στον Ατλαντικό Ωκεανό ανέβηκε από 2.000 στους 2.300.

«Σχεδόν κάθε θάνατος και εξαφάνιση στη θάλασσα μπορεί να προληφθεί», τόνισε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, Έιμι Πόουπ και κάλεσε τις αρχές να εντείνουν τη διεθνή συνεργασία για τη διάσωση ζώων και την παροχή εναλλακτικών νόμιμων διαδρομών μετανάστευσης. «Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια κοινότητα».

Μεγαλύτερη μείωση των αφίξεων από θάλασσα είχαμε στην Ιταλία. Περίπου 21.000 άνθρωποι από 48.000 το 2025 έφτασαν στην Ιταλία το 2026 μέσα από τη διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου. Αλλά 996 άτομα έχασαν τη ζωές τους, έναντι 844 την ίδια περίοδο.

Στην Ελλάδα καταγράφηκαν 5.000 λιγότερες αφίξεις αλλά οι θάνατοι αυξήθηκαν κατά 47%. Η αύξηση των θανάτων οφείλεται στην αλλάγη των μεταναστευτικών διαδρομών. Πλέον περισσότεροι μετανάστες προσπαθούν να φτάσουν στην Κρήτη από την ανατολική Λιβύη.

Αυξημένοι είναι θάνατοι και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προς την Ισπανία. Μόνο στην κρίση που ξέσπασε στη Θέουτα στα τέλη του Ιουλίου έχασαν τις ζωές τους 97 άνθρωποι.

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