Επιμένει ο Τσαρλς Σπένσερ για την αντίδραση του Καρόλου μετά τον θάνατο της Νταϊάνα: Εγώ λέω την αλήθεια, αυτός είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;

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Μέσω συνέντευξής του στο BBC απάντησε ο Τσαρλς Σπένσερ, αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνας, στην οργή του Μπάκιγχαμ μετά τους ισχυρισμούς του στο βιβλίο του για τον σχεδόν…. χαρούμενο Κάρολο, μετά τον θάνατο της αδελφής του στις 31 Αυγούστου του 1997.

Ο αδελφός της πριγκίπισσας Νταϊάνα δήλωσε αποκλειστικά στο BBC την Παρασκευή ότι «λέει την αλήθεια» σχετικά με ένα τηλεφώνημα που είχε με τον βασιλιά Κάρολο τις ημέρες μετά το θάνατο της αδελφής του στο Παρίσι.

Ο κόμης Σπένσερ ισχυρίζεται σε ένα νέο βιβλίο ότι ο τότε πρίγκιπας της Ουαλίας είπε «θα την ξεχάσουμε αρκετά σύντομα» κατά τη διάρκεια μιας διαφωνίας σχετικά με το αν οι πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι θα έπρεπε να περπατήσουν πίσω από το φέρετρό της στην κηδεία της Νταϊάνα.

Σε μία σκληρή απάντηση, το Παλάτι του Μπάκιγχαμ ανέφερε ότι ο βασιλιάς «έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο πόνος της αδελφικής θλίψης μπορεί να θολώσει τη λογική, να επηρεάσει την κρίση και να διαστρεβλώσει τις αναμνήσεις με τρόπους που οι άλλοι δεν αναγνωρίζουν, ακόμη και πολλά χρόνια μετά από μια τέτοια απώλεια».

Ωστόσο, στην πρώτη του συνέντευξη από τότε, ο Τσαρλς Σπένσερ δήλωσε: «Μπορώ να σας πω εδώ και τώρα ότι αυτά είναι ακριβώς τα λόγια που είπε».

'I'm telling the truth': Earl Spencer defends Diana book claims about Charles in BBC interview https://t.co/7wpmtnC9JX September 18, 2026

Αντιδρώντας στη σπάνια δήλωση του Παλατιού, ο αδελφός της Νταϊάνα είπε: «Λοιπόν, είναι εξοργισμένος; Είναι εξοργισμένος ή ντρέπεται;».

Τσαρλς Σπένσερ:«Εγώ λέω την αλήθεια»

Μιλώντας στο BBC από το κτήμα του στο Άλθορπ, πρόσθεσε: «Σε όλη μου τη ζωή, έχω μιλήσει μόνο δύο φορές στο τηλέφωνο με τον πρίγκιπα Κάρολο.

Earl Spencer insists 'I'm telling the truth' about Charles saying Diana would be 'forgotten' and calls it 'monstrous' in BBC interview https://t.co/fEHWKVaomD September 18, 2026

Ήμουν εξαιρετικά προσεκτικός σε ό,τι έλεγε και αυτές είναι ακριβώς οι λέξεις που είπε, και σας το υπόσχομαι τώρα. Ειλικρινά, αυτό είναι που είπε. Δεν τον ακούω να λέει ότι δεν το είπε αυτό».

Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν διαθέτει αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του, είπε ότι είχε αναφέρει τότε σε συγγενείς και φίλους όσα είχαν ειπωθεί «επειδή ήταν τόσο φρικτό».

Απαντώντας στην αμφισβήτηση της εκδοχής του από το Παλάτι, είπε: «Το έχουν κάπως συσκοτίσει αυτό, έτσι δεν είναι; Είπαν ότι οι αναμνήσεις μπορεί να διαφέρουν».

Όταν ρωτήθηκε ποιον Κάρολο έπρεπε να πιστέψει το κοινό, απάντησε: «Εγώ λέω την αλήθεια».

Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ αρνήθηκε να σχολιάσει τις νέες δηλώσεις του Σπένσερ.

Οι δηλώσεις αυτές ενδέχεται να επαναφέρουν στο προσκήνιο τη λεκτική διαμάχη μεταξύ του Παλατιού και του πρώην κουνιάδου του βασιλιά.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό»

Σε αποσπάσματα του βιβλίου του που δημοσίευσε η «Daily Mail», ο κόμης ισχυρίζεται ότι το τηλεφώνημα έγινε αφού επέμεινε ότι η Νταϊάνα δεν θα ήθελε οι νεαροί πρίγκιπες να περπατήσουν στην πομπή.

WORLD EXCLUSIVE



‘On the night Diana died Charles sounded giddily elated… like a lottery winner’



Read the book so raw and revealing it has started a war of words with the King. In searing detail, Princess Diana's brother Earl Spencer recalls Charles's behaviour in the hours and… pic.twitter.com/DWDfIHEYO1 — Daily Mail (@DailyMail) September 17, 2026

Στη συνέντευξή του στο BBC, αναφέρει ότι ο βασιλιάς «εξέφρασε την οργή του» και «εξαπέλυσε μία μακρά φλυαρία», κατηγορώντας την οικογένειά του ότι δεν διαθέτει επαρκή αίσθηση καθήκοντος.

«Και τότε σταμάτησε και σκέφτηκα: ”Ω, τώρα, τώρα θα συνέλθει και θα πει κάτι πιο κατάλληλο”», είπε ο Τσαρλς Σπένσερ. «Και τότε είπε: ”Θα την ξεχάσουμε σύντομα”».

Είπε ότι δεν μπορούσε να περιγράψει ακριβώς τι του πέρασε από το μυαλό εκείνη τη στιγμή, καθώς ήταν «απλά τόσο έκπληκτος», προσθέτοντας: «Απλά, μετά από μια έκπληκτη σιωπή, του είπα: ”Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μόλις το είπες αυτό”. Και του έκλεισα το τηλέφωνο».

Το βιβλίο του αδελφού της πριγκίπισσας Νταϊάνα, με τίτλο «Swan Song: Diana, My Sister», πρόκειται να εκδοθεί την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να περιέχει έντονη κριτική προς τη βασιλική οικογένεια.

Σε περαιτέρω αποσπάσματα που δημοσιεύθηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι ο βασιλιάς «ακουγόταν υπερβολικά ευφρόσυνος» όταν τον κάλεσε μετά το θάνατο της Νταϊάνας σε τροχαίο στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου 1997, υποστηρίζοντας ότι ο Κάρολος ακουγόταν σαν «νικητής λαχειοφόρου αγοράς».

«Ακουγόταν υπερβολικά ευφρόσυνος – σαν νικητής λαχειοφόρου αγοράς»

Ο κόμης Σπένσερ περιγράφει πώς ενημερώθηκε για το ατύχημα μέσω τηλεφωνικής κλήσης από την αδελφή του Τζέιν, στη μέση της νύχτας, στο σπίτι του στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

Μια κλήση από τον Κάρολο ήταν μεταξύ αυτών που ακολούθησαν, και ο ίδιος ισχυρίζεται:

«Σε αντίθεση με τους άλλους που με κάλεσαν, οι οποίοι ήταν συγκλονισμένοι και μόλις που μπορούσαν να εκφράσουν τα συλλυπητήριά τους και να προσφέρουν βοήθεια, αυτός ακουγόταν υπερβολικά ευφρόσυνος – σαν νικητής λαχειοφόρου αγοράς, θυμάμαι ότι σκέφτηκα τότε».

Ο θάνατος της Νταϊάνα, μίας εξαιρετικά δημοφιλούς προσωπικότητας, δημιούργησε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα στη χώρα εκείνη την εποχή, με τα μέλη της βασιλικής οικογένειας να κατηγορούνται ότι δεν έδειξαν συναίσθημα και ενσυναίσθηση και ότι φαινόταν να έχουν χάσει την επαφή με το κοινό.

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