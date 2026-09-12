search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 15:03
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 12:41

Αντίπαρος: Νεκρός έπειτα από τροχαίο ο δήμαρχος του νησιού, Αναστάσιος Φαρούπος

12.09.2026 12:41
dimarxos-antiparou1

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Έφυγε από τη ζωή ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δήμαρχος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο καθώς εντοπίστηκε από περαστικό πεσμένος στο έδαφος δίπλα στο σκούτερ που οδηγούσε, ενώ επέστρεφε στο σπίτι του το βράδυ της Παρασκευής.

Τα ακριβή αίτια παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα, ενώ έχει προγραμματιστεί η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Αθήνα προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Ο Αναστάσιος Φαρούπος υπήρξε μια ξεχωριστή προσωπικότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση, προσφέροντας πολυετείς υπηρεσίες στο νησί, καθώς είχε κερδίσει την εμπιστοσύνη των δημοτών σε τρεις διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, το 2014, το 2019 και το 2023.

Ο Αναστάσιος Φαρούπος γεννήθηκε στην Αντίπαρο το 1965.

Τελείωσε το 1982 το Λύκειο Πάρου και στη συνέχεια φοίτησε στη σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (τμήμα λογιστικής) του ΤΕΙ Ηρακλείου, όπου και αποφοίτησε το 1987.

Ακολούθως, το 1990, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο διάρκειας 200 ωρών «σύγχρονη λογιστική οργάνωση για Μ.Μ.Ε.», που οργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομιών Αθήνας.

Από το 1991 έως και το 2009 έλαβε μέρος σε επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, σε επιμορφωτικά σεμινάρια φορολογικού αντικειμένου του πανελλήνιου συλλόγου λογιστών και της πανελλήνιας ομοσπονδίας λογιστών, καθώς και σε σεμινάρια της σχολής υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών.

Από το Μάρτιο του 1993 έως και το Σεπτέμβριο του 2005 ήταν ιδιοκτήτης φοροτεχνικού γραφείου, ενώ από 1/1/2000 έως και 31/12/2003 ήταν οικονομικός διευθυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου.

Από τον Οκτώβριο του 2005 ήταν υπάλληλος του υπουργείου οικονομικών.

Ήταν μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, είχε άδεια υπογραφής ισολογισμών και αποτελεσμάτων χρήσης και άδεια χρήσης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης.

Εξελέγη δήμαρχος Αντιπάρου τρεις φορές (2014, 2019, 2023).

Διαβάστε επίσης:

Άδωνις Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Το ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια και επί Πολάκη» – Τι λέει για ιατρικό τουρισμό και… Τουρκία

Τραγωδία στη Μεσαρά: 55χρονος έκανε όπισθεν με το αγροτικό και σκότωσε τη μητέρα του

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής – Η διαδρομή του ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, οι εξορίες και η γενναία μάχη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ», έλεγε ο Θεοδωρόπουλος στους ασθενείς του – Η διαγραφή στοιχείων και η ανάκτηση

normandia_treno
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Eπικρατέστερο το σενάριο της δολιοφθοράς, σύμφωνα με αστυνομική πηγή

marinakis_koutentakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι επινόησαν νέα μονάδα μέτρησης», απαντά ο Κουτεντάκης στο «άδειασε τον Τσίπρα» του Μαρινάκη

androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δεν παίζουμε άμυνα, μόνο επίθεση»: Το μήνυμα Ανδρουλάκη από την επίσκεψη στα περίπτερα της 90ης ΔΕΘ

giorgos-gerapetritis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Mήνυμα Γεραπετρίτη στην Τουρκία: «Αναφαίρετο δικαίωμα της Ελλάδας η επέκταση των χωρικών υδάτων» 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

doseis ofeiles
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σφίγγει ο κλοιός στους οφειλέτες: Κατασχέσεις-εξπρές και ψηφιακό μπλόκο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 15:00
mazonakis_iatreio_1
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: «Πρώτα ο Θεός μετά εγώ», έλεγε ο Θεοδωρόπουλος στους ασθενείς του – Η διαγραφή στοιχείων και η ανάκτηση

normandia_treno
ΚΟΣΜΟΣ

Εκτροχιασμός τρένου στη Γαλλία: Eπικρατέστερο το σενάριο της δολιοφθοράς, σύμφωνα με αστυνομική πηγή

marinakis_koutentakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Οι μαθητευόμενοι κοστολόγοι επινόησαν νέα μονάδα μέτρησης», απαντά ο Κουτεντάκης στο «άδειασε τον Τσίπρα» του Μαρινάκη

1 / 3