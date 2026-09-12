Θάνατος Μαζωνάκη: 10 σκοτεινά ερωτήματα ζητούν απαντήσεις – Τα αίτια και οι συνθήκες, ποιοι ήξεραν και ποιοι έλεγχαν τα «ιατρεία»;

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, η υπόθεση αντί να ξεκαθαρίζει γίνεται ολοένα και πιο σκοτεινή. Τα νέα στοιχεία δεν περιορίζονται πλέον στις συνθήκες της κατάρρευσής του μέσα στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Ανοίγουν ένα πολύ μεγαλύτερο κεφάλαιο για το τι ακριβώς συνέβαινε επί χρόνια πίσω από τις πόρτες χώρων που υπόσχονται «ευεξία», «αντιγήρανση», «αποτοξίνωση» και «μακροζωία», ποιες ιατρικές πράξεις πραγματοποιούν, ποιος τις εγκρίνει και –κυρίως– ποιος τις ελέγχει.

Η νεκροψία-νεκροτομή δεν έδωσε μέχρι στιγμής σαφή αιτία θανάτου και οι απαντήσεις αναμένονται από τις ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Την ίδια ώρα, σε βάρος των δύο γιατρών έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη για έκθεση από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία, ενώ η έρευνα εξετάζει αντιφάσεις στις καταθέσεις, τα δεδομένα των ηλεκτρονικών συσκευών και τη λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης.

Όλα αυτά δεν επιτρέπουν προκαταβολικές καταδίκες. Επιβάλλουν όμως απαντήσεις. Και κυρίως δεν επιτρέπουν η συζήτηση να κλείσει με τη βολική διαπίστωση ότι υπάρχουν «κομπογιαννίτες» και «εύπιστοι» πολίτες. Όταν πρόκειται για ιατρικές πράξεις, υπάρχουν γιατροί, άδειες, επιστημονικοί κανόνες, ελεγκτικοί μηχανισμοί και ένα κράτος που οφείλει να προστατεύει τον ασθενή.

Τα 10 ερωτήματα που δεν έχουν απαντηθεί

1. Από τι ακριβώς πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης;

Είναι το πρώτο και καθοριστικό ερώτημα. Η νεκροψία-νεκροτομή δεν προσδιόρισε την αιτία θανάτου, ενώ αναμένονται οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις. Πρέπει να αποσαφηνιστεί εάν ο θάνατος συνδέεται με την πλασμαφαίρεση, με άλλη ιατρική πράξη, με ουσία που χορηγήθηκε ή με ανεξάρτητο παθολογικό αίτιο. Μέχρι τότε, κάθε βεβαιότητα είναι πρόωρη.

2. Τι ακριβώς συνέβη στο ιατρείο κατά τις τελευταίες ώρες της ζωής του;

Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο χρονικό κενό. Στοιχεία από κάμερες και καταθέσεις που εξετάζουν οι Αρχές τοποθετούν τον Μαζωνάκη στο ιατρείο πολύ νωρίτερα από την κλήση προς το ΕΚΑΒ, η οποία έγινε στις 16:21. Οι αποκλίσεις μεταξύ καταθέσεων και αντικειμενικών ευρημάτων είναι τέτοιες ώστε η Αστυνομία επιχειρεί πλέον να ανασυνθέσει σχεδόν λεπτό προς λεπτό την παρουσία του εκεί.

3. Πότε κατέρρευσε πραγματικά και γιατί δεν κλήθηκε νωρίτερα το ΕΚΑΒ;

Το ερώτημα είναι κρίσιμο, διότι η χρονική στιγμή κατά την οποία ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την ποινική διερεύνηση. Η πλευρά της οικογένειας έχει υποστηρίξει ότι παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς τις αισθήσεις του πριν ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ, ενώ η κλήση καταγράφηκε στις 16:21.

Τι έγινε λοιπόν σε αυτό το διάστημα; Πότε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε ζωτικά σημεία, ποιες προσπάθειες ανάνηψης έγιναν και από ποιους;

4. Είχε ή δεν είχε ξεκινήσει η πλασμαφαίρεση;

Αυτό που αρχικά εμφανιζόταν ως βασικό ερώτημα φαίνεται πλέον να αποκτά πολύ πιο συγκεκριμένη απάντηση. Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος που εξετάζονται από τις Αρχές φέρονται να καταγράφουν 42 λεπτά λειτουργίας, ενώ διασώστης του ΕΚΑΒ φέρεται επίσης να έχει καταθέσει ότι το μηχάνημα λειτουργούσε.

Και εδώ ακριβώς δημιουργείται μια τεράστια αντίφαση: γιατί αρχικά υποστηρίχθηκε ότι η διαδικασία δεν είχε καν ξεκινήσει;

5. Γιατί έκανε πλασμαφαίρεση ένας άνθρωπος που πήγαινε σε έναν χώρο «ευεξίας»;

Η πλασμαφαίρεση δεν είναι θεραπεία spa, αποτοξίνωσης ή αντιγήρανσης. Ο ίδιος ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών επισημαίνει ότι αποτελεί σύνθετη ιατρική διαδικασία, πραγματοποιείται όταν υπάρχει σαφής ιατρική ένδειξη, από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σε χώρο ικανό να αντιμετωπίσει πιθανές επιπλοκές.

Άρα: ποια ήταν η ιατρική ένδειξη για τον Μαζωνάκη; Ποιος την έθεσε; Υπήρχε σχετική διάγνωση και ιατρικός φάκελος;

Το ερώτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος από το γεγονός ότι η Α΄ Νεφρολογική Κλινική του ΑΠΘ έχει διευκρινίσει ότι η πλασμαφαίρεση δεν πραγματοποιείται για κοσμητικούς λόγους ή για λόγους «ευεξίας».

6. Πώς βρέθηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε έναν χώρο όπου απαγορευόταν να υπάρχουν;

Εδώ δεν χωρούν ερμηνείες. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ανακοίνωσε επισήμως ότι στην αυτοψία εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο.

Ο χώρος είχε βεβαίωση λειτουργίας για παθολογικό ιατρείο και ιατρείο άνευ ειδικότητας. Πλασμαφαίρεση δεν επιτρεπόταν να πραγματοποιείται εκεί.

Επομένως: πότε μπήκαν τα μηχανήματα, ποιος τα προμήθευσε, πόσο καιρό χρησιμοποιούνταν και σε πόσους ανθρώπους;

7. Τι ακριβώς είχαν βρει οι προηγούμενοι έλεγχοι του ΙΣΑ – και γιατί δεν σήμανε συναγερμός;

Εδώ τα πράγματα γίνονται ακόμη πιο ενδιαφέροντα. Από το ιστορικό των ελέγχων προκύπτει ότι έγιναν τρεις επισκέψεις ελεγκτικών επιτροπών μέσα στο 2024 και το 2025. Σε έλεγχο του καλοκαιριού του 2025 είχε εντοπιστεί φυγόκεντρος, καθώς και σάουνα σε βοηθητικό χώρο, και είχε ζητηθεί η απομάκρυνσή τους. Σε επανέλεγχο τον Νοέμβριο δεν είχε βρεθεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν κατά την έρευνα, οι γιατροί είχαν απευθυνθεί στον ΙΣΑ για εξοπλισμό ή διαδικασίες που δεν είχαν λάβει την απαιτούμενη έγκριση.

Άρα το ερώτημα γίνεται ακόμη πιο συγκεκριμένο: υπήρχαν ήδη ενδείξεις ότι στον χώρο επιχειρούνταν πράξεις πέραν εκείνων που δικαιολογούσε η άδειά του και, αν ναι, ήταν επαρκής η εποπτεία που ακολούθησε;

8. Γιατί εξετάζονται διαγραμμένα στοιχεία και τι ακριβώς επιχειρήθηκε να εξαφανιστεί;

Πρόκειται ίσως για ένα από τα σοβαρότερα νέα στοιχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομική έρευνα, στα ψηφιακά ευρήματα εξετάζεται εάν επιχειρήθηκε διαγραφή ραντεβού και πληροφοριών που αφορούσαν τον Μαζωνάκη, ενώ από κινητό ανακτήθηκε διαγραμμένη φωτογραφία του τραγουδιστή στο κρεβάτι του ιατρείου.

Η έρευνα πρέπει να απαντήσει χωρίς καμία σκιά: τι διαγράφηκε, πότε, από ποιον και –κυρίως– γιατί;

9. Πόσα ακόμη τέτοια κέντρα λειτουργούν και ποιος ελέγχει τι πραγματικά κάνουν;

Εδώ η υπόθεση Μαζωνάκη παύει να αφορά μόνο τον Μαζωνάκη. Η ανάπτυξη μιας ολόκληρης αγοράς «anti-aging», «longevity», «detox» και «wellness» έχει δημιουργήσει μια περιοχή όπου ιατρικές πράξεις, εμπορικές υπηρεσίες ευεξίας και επιστημονικά αμφισβητούμενες υποσχέσεις μπορούν να συνυπάρχουν κάτω από την ίδια ταμπέλα.

Ο ίδιος ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα καλέσει ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ και άλλους φορείς για τη δημιουργία σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, καθώς και ότι θα κινηθεί εναντίον παραπλανητικών διαδικτυακών διαφημίσεων.

Αυτό όμως γεννά ένα αναπόφευκτο ερώτημα: εάν σήμερα χρειάζεται επειγόντως νέο πλαίσιο, τι ακριβώς ίσχυε και ποιος προστάτευε τον πολίτη μέχρι χθες;

10. Χρειάστηκε τελικά να πεθάνει ένας διάσημος άνθρωπος για να ανοίξει αυτή η πόρτα;

Μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη έγιναν αυτοψίες, κατασχέθηκαν μηχανήματα και ηλεκτρονικές συσκευές, ενεργοποιήθηκαν εισαγγελικές και αστυνομικές έρευνες, άρχισε πειθαρχική διαδικασία και ανακοινώθηκε ότι θα επανεξεταστεί το θεσμικό πλαίσιο.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών αποφάσισε ήδη αυτεπάγγελτο πειθαρχικό έλεγχο, καθώς και διερεύνηση διοικητικών και λειτουργικών συνεπειών για τα ιατρεία των δύο γιατρών.

Όλα αυτά είναι αυτονόητα και απαραίτητα. Έρχονται όμως μετά τον θάνατο ενός ανθρώπου.

Και κάπου εδώ βρίσκεται ίσως το πιο ενοχλητικό ερώτημα από όλα: αν ο άνθρωπος που πέθανε δεν λεγόταν Γιώργος Μαζωνάκης, θα είχε ανοίξει ποτέ αυτή η υπόθεση σε τέτοιο βάθος;

Γιατί η εύκολη απάντηση ότι «πάντα θα υπάρχουν κομπογιαννίτες και εύπιστοι», πέρα από προβληματική, αντιστρέφει και τη σειρά των ευθυνών. Ο πολίτης μπορεί να είναι εύπιστος. Το κράτος δεν δικαιούται να είναι αφελές. Ο γιατρός οφείλει να ασκεί μόνο τις πράξεις που επιτρέπονται, ο ιατρικός χώρος να διαθέτει τον προβλεπόμενο εξοπλισμό και τις άδειες και οι αρμόδιες αρχές να ελέγχουν πριν συμβεί το κακό – όχι μόνο μετά.

Τρεις ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, λοιπόν, το ερώτημα δεν είναι μόνο «τι συνέβη στον Μαζωνάκη;».

Είναι και κάτι πολύ μεγαλύτερο: τι ακριβώς συμβαίνει σήμερα σε δεκάδες χώρους «ευεξίας», «μακροζωίας» και «αντιγήρανσης», ποιες πράξεις πραγματοποιούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες τους και ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα χρειαστεί ο επόμενος θάνατος για να το μάθουμε;