Δημοσκόπηση Prorata: 2 στους 3 ζητούν πολιτική αλλαγή – Mονοψήφια η διαφορά ΝΔ, ΕΛΑΣ

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Κυβερνητική αλλαγή ζητούν τα 2/3 της κοινωνίας, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Prorata, για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών», που σκιαγραφεί ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής δυσαρέσκεια.
Η ακρίβεια παραμένει με διαφορά το σημαντικότερο πρόβλημα για τους πολίτες αφού αναφέρεται από περίπου 8 στους 10, ενώ ακολουθούν ζητήματα Δικαιοσύνης, διαφθοράς και διαφάνειας, τα εργασιακά, καθώς και τα προβλήματα που σχετίζονται με το ΕΣΥ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ φτάνει το 25,5% έχοντας 9 μονάδες διαφορά από τη δεύτερη ΕΛΑΣ (16,5%). Ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 9%. Αυξημένη επιρροή καταγράφη το επικείμενο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.
Μικρή άνοδο καταγράφουν η Ελληνική Λύση με 8% και το ΚΚΕ με 6%.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, πάνω από το όριο της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης κινούνται επίσης το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καρυστιανού με 4,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%.
Στα κόμματα που δεν φτάνουν το όριο του 3%, περιλαμβάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ που καταγράφει 1,5%, οι Δημοκράτες 1%, η Νίκη 0,5%, άλλα κόμματα 4%.
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