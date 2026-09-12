Όταν ο Μαζωνάκης είχε σχολιάσει τον θάνατο: «Είναι γέννα, μην τον φοβάστε» (Video)

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Αίσθηση προκαλεί μια συζήτηση που είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στο Voice, όταν είχε μιλήσει για τον θάνατο και τον τρόπο με τον οποίο τον αντιλαμβανόταν.

Η συγκεκριμένη στιγμή από το talent show έρχεται ξανά στην επικαιρότητα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών.

Η τοποθέτηση του Γιώργου Μαζωνάκη είχε προκύψει κατά τη διάρκεια της Blind Auditions, όταν ένας διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στη γιαγιά του, η οποία είχε φύγει από τη ζωή τέσσερα χρόνια νωρίτερα.

Μιλώντας για τα συναισθήματα που τον είχαν κατακλύσει την ώρα της ερμηνείας του, ο διαγωνιζόμενος αναφέρθηκε στην απώλεια της γιαγιάς του. Η κουβέντα που ακολούθησε με τον Γιώργο Μαζωνάκη πήρε πιο προσωπική και φιλοσοφική διάσταση.

«Πιστεύω ότι η προστασία μου» είχε πει τότε ο διαγωνιζόμενος του The Voice με τον Γιώργο Μαζωνάκη να του απαντά, «Ο θάνατος είναι γέννα, μην τον φοβάστε».

Η διαφορετική ματιά του Γιώργου Μαζωνάκη

Ο τραγουδιστής δεν αντιμετώπισε τον θάνατο ως ένα οριστικό τέλος, αλλά ως μια διαδικασία που συνδέεται με τη γέννηση και τη συνέχεια. Η φράση του εκείνη τη στιγμή ήταν σύντομη, αλλά ξεχώρισε για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε ένα τόσο δύσκολο θέμα.

Ο διαγωνιζόμενος συνέχισε τη σκέψη, μιλώντας για την αίσθηση ότι οι άνθρωποι που έχουν φύγει εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα σε όσους τους αγάπησαν.

«Είναι και αναγέννηση, πιστεύω ότι ζουν μέσα μας, θα ήθελα να συνεχίσει να ζει μέσα μου» είχε σχολιάσει τότε ο διαγωνιζόμενος, με τον Γιώργο Μαζωνάκη να λέει, «Επίσης, ο θάνατος είναι γι’ αυτούς που μένουν. Αυτοί που έχουν φύγει…».

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