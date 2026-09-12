Άδωνις Γεωργιάδης για υπόθεση Μαζωνάκη: «Το ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια και επί Πολάκη» – Τι λέει για ιατρικό τουρισμό και… Τουρκία

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Στις επικρίσεις που δέχεται με αφορμή την υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και τη λειτουργία του ιατρείου στο οποίο εκτυλίχθηκε το μοιραίο περιστατικό απαντά ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, επιχειρώντας να αποκρούσει την κατηγορία ότι υπήρξε κυβερνητική ανοχή ή αδράνεια απέναντι σε πρακτικές που δεν καλύπτονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Ο υπουργός επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια, άρα η λειτουργία του προϋπήρχε κατά πολύ της σημερινής κυβέρνησης, ενώ στρέφει τα πυρά του και εναντίον όσων, όπως υποστηρίζει, καταγγέλλουν σήμερα τους «κομπογιαννίτες», ενώ στο παρελθόν είχαν στηρίξει πρόσωπα που προέβαλλαν εναλλακτικές θεραπευτικές πρακτικές.

Παράλληλα, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναγνωρίζει ότι σε αρκετούς από αυτούς τους τομείς δεν υπάρχει σαφές και σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται εκτός νοσοκομείου. Προαναγγέλλει, μάλιστα, πρωτοβουλία με τη συμμετοχή επιστημονικών και θεσμικών φορέων, όπως ο ΠΙΣ, ο ΙΣΑ και το ΕΚΠΑ, καθώς και απαγόρευση παραπλανητικών διαφημίσεων στο διαδίκτυο.

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο… Άδωνις… λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι περισσότεροι προωθούσαν για ΠΘ έως πριν λίγο καιρό μία κυρία με “σπουδές” στην Μεταβολομική, Κβαντική Ιατρική, Γνωστική Ομοιοπαθητική, Functional Medicine και Νευροανάδραση… ειδικά ο @PGPapanikolaou έκανε και μαζί της διαλέξεις στα Νοσοκομεία και τώρα κατηγορεί τον @gpatoulis. Κομπογιαννίτες υπήρχαν και θα υπάρχουν πάντα και εύπιστοι δυστυχώς επίσης. Ο Στηβ Τζομπς, ένας από τους εξυπνότερους ανθρώπους της ιστορίας όταν έπαθε καρκίνο στο πάγκρεας έχασε χρόνο διότι στην αρχή προτίμησε “τις εναλλακτικές θεραπείες”…. Τα τελευταία χρόνια σε αυτούς τους τομείς παγκοσμίως έχει υπάρξει έκρηξη για διάφορους λόγους. Στα περισσότερα Κράτη σαφές θεσμικό πλαίσιο για πολλά δεν υπάρχει (όχι για την πλασμαφαίρεση αυτή απαγορεύεται εκτός Νοσοκομείου). Ο Ιατρικός Τουρισμός ανεβαίνει παντού. Δίπλα μας η Τουρκία κερδίζει δισεκατομμύρια από αυτό και εκεί έχουν πολλά άσχημα περιστατικά, πρόσφατα με έναν ομοεθνή μας που μεταφέραμε στην Ελλάδα και έμεινε φυτό. Ανακοίνωσα ήδη πρωτοβουλία και θα καλέσω ΠΙΣ, ΙΣΑ, ΕΚΠΑ κλπ να φτιάξουμε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο και θα απαγορεύσω όλες αυτές τις παραπλανητικές διαφημίσεις στο διαδίκτυο. Αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει και ο καθένας μας να προστατεύσει τον εαυτό του από τις επικίνδυνες ανοησίες, το Κράτος δεν μπορεί να είναι παντού».

Και φυσικά για όλα φταίει ως συνήθως ο…Άδωνις…λοιπόν για να τα μαζέψουμε λίγο. Το συγκεκριμένο ιατρείο λειτουργούσε εδώ και 15 χρόνια (και επί Πολάκη σήμερα βγήκε και έκανε τον ανήξερο). Από όσους μας κατηγορούν για την υποτιθέμενη ανοχή μας στους κομπογιαννίτες, οι… September 12, 2026

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