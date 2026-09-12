Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

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Πέθανε, σε ηλικία 79 ετών, ο Σπύρος Χαλβατζής μετά από γενναία μάχη που έδινε τα τελευταία χρόνια.

Το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ, γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, τελείωσε το επτατάξιο νυχτερινό Γυμνάσιο της Κοζάνης και παράλληλα εργαζόταν ως γουνεργάτης στην Καστοριά.

Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ, εκλεγμένος στο 2ο Συνέδριό της και μέχρι το 1986. Διετέλεσε για πολλά χρόνια μέλος του ΠΓ της ΚΕ, όπου και εκλέχτηκε πρώτη φορά μέλος του στο 10ο Συνέδριο.

Ως γραμματέας της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς, πιάστηκε για πρώτη φορά από τη δικτατορία το 1967 και εξορίστηκε στη Γυάρο, στο Λακκί της Λέρου, στον Ωρωπό, στη Μακρόνησο, για να επιστρέψει και να απολυθεί τελικά από τη Γυάρο.

Τον Νοέμβρη του 1973, μία εβδομάδα μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνελήφθη ξανά και εξορίστηκε στη Γυάρο.

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